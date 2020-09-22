Названы лауреаты Шнобелевской премии 2020 года

Церемония вручения Шнобелевской премии (The Ig Nobel Prize) в этом году проходила онлайн, но с сохранением всех ее традиций — в духе иронии, остроумия и веселья. В экраны ноутбуков запускали бумажные самолетики, подключили настоящих нобелевских лауреатов и музыкантов. Поздравили победителей — обладателей приза в размере 10 триллионов долларов, правда, долларов Зимбабве — это примерно 40 американских центов.

Темой церемонии этого года были «Жуки», но не те, которые The Beatles. Нобелевские и шнобелевские лауреаты разных лет спели «Кукарачу», а на сторонах бумажного куба-приза, который победителям предложили распечатать и склеить самостоятельно, есть все виды жуков: от ошибки в компьютерном коде и таракана до автомобиля «Фольксваген „Жук“». И Шнобелевскую премию по энтомологии иронично вручили за исследование совсем не насекомых, а пауков: оказывается, энтомологи их ужасно боятся, как и большинство простых смертных.

Такой приз-куб (а не кубок) ломает привычные фреймы и заставляет выйти за рамки: ведь Шнобелевскую премию получают не просто забавные и на первый взгляд абсурдные исследования, а только те, которые заставляют задуматься о серьезных вещах.

Например, вряд ли вы всерьез рассматриваете брови новых знакомых. А стоило бы, ведь по ним можно определить, является ли человек нарциссом. Не кажется ли вам, что теперь история СССР брежневского периода заиграет новыми красками? Вот еще чем могут быть полезны психологи!

Из актуального: лидеры девяти стран — Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Беларуси, США, Турции, России и Туркменистана — получили Шнобелевскую премию в области медицинского образования. Оказалось, что в ситуации мировой пандемии вопросы жизни и смерти решают в первую очередь политики, а не врачи и ученые.

Лауреаты премий по физике и акустике подсказывают, как можно было интересно провести время в самоизоляции: например, изучить вибрации живых дождевых червей или посмотреть на поведение самки аллигатора, кричащей в камере с гелием. Кому из нас не хотелось так же покричать в камеру ноутбука при плохом Интернете?

Запертые до́ма экономисты изучали связь между поцелуями в рот, объятьями и средним уровнем национального неравенства доходов. Вызывает недоумение, почему не были включены поцелуи в щечку и тисканье домашних животных. Безусловно, обнаружение такой связи само по себе достойно Шнобелевской премии.

Вообще, оставлять врачей в замкнутом пространстве, оказывается, опасно: ради получения Шнобелевской премии — 2020 по медицине они диагностировали новое заболевание — мизофонию. Храп, свист, жевание и другие ритмичные звуки даже самых близких и любимых людей вполне могут вызывать раздражение, гнев и агрессию. Запоминаем политкорректный термин будущего: неагрессивный амизофон.

Практически каждый год есть одна Шнобелевская премия, которая вызывает у всех чувство отвращения и легкий рвотный рефлекс Подробностей не будет, любопытствующим — смотреть премию по материаловедению. Там зачем-то научно доказано, что не все ножи одинаково хорошо режут.

Шнобелевскую премию мира получили правительства Индии и Пакистана. Для сглаживания политической ситуации дипломаты заводили будильники и глубокой ночью стучались в дверь посольства соседа. И убегали, прежде чем кто-нибудь успевал открыть им дверь. Нам до сих пор неизвестно, как долго это продолжалось и какие дипломатические проблемы благодаря таким действиям удалось разрешить.

«Делегируйте всё!» — твердят нам бизнес-тренеры. Пятеро китайских наемных убийц поняли это буквально: первый киллер Xi Guang-An получил заказ, оставил себе часть денег и передал заказ второму киллеру Mo Tian-Xiang, который делегировал заказ Yang Kang-Sheng, тот — четвертому киллеру Yang Guang-Sheng, а пятый киллер просто оставлял деньги себе. Дедка за репку, бабка за дедку — в итоге убийство так и не было совершено, а Шнобелевская премия по менеджменту в кармане.

Иногда эта невыносимая легкость поиска тем для исследований вызывает неподдельное восхищение, но основатели премии искренне верят, что из этих безделиц можно сделать и парочку серьезных выводов.

Премия по акустике за изучение звуков, издаваемых самкой аллигатора в камере с гелием. Премия по психологии за выявление «нарциссов» по бровям. Премия мира дипломатам Индии и Пакистана, звонившим в двери коллег и тут же убегавшим. Премия по физике за изучение того, как меняются формы дождевых червей при их виб­рировании на высокой частоте. Премия по экономике за попытку квантифицировать взаимосвязь между неравенством при распределении национального дохода и средним числом поцелуев. Премия по менеджменту отлынивающим от работы наемным убийцам. Премия по энтомологии за сбор свидетельств того, что многие энтомологи боятся пауков (пауки не являются насекомыми). Премия по медицине за обнаружение ранее не диагностируемой болезни мизофонии, вызываемой звуками пережевывания пищи. Премия в области медицинского образования за использование пандемии COVID-19 с целью показать миру, что «политики имеют большее воздействие на вопросы жизни и смерти, чем ученые и медики». Премия по материальным наукам за демонстрацию того, что ножи, сделанные из замороженных человеческих какашек, плохо работают. Подробнее см. improbable.com/ig-about/winners/#ig2020

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Полина Кривых, психофизиолог, автор книги «Где мои очки»,

приглашенный преподаватель НИУ ВШЭ

Рисунки Марины Евлановой