Сотня спартанцев

Уважаемая редакция!

С детства мы помним историю о героических трех сотнях спартанцев, под предводительством царя Леонида вставших на пути несметных персидских полчищ в Фермопильском проходе. В то время как вся Греция была объята ужасом, а некоторые области и вовсе переходили на сторону азиатской орды, триста спартанцев и еще шесть тысяч греческих воинов вышли биться с персами. Воины Ксеркса не могли одолеть греков в узком проходе, и только помощь изменника, показавшего обходную тропу, дала персам возможность вторгнуться в Грецию. Поняв, что греки обречены, Леонид отослал большую часть воинов, а сам с тремя сотнями спартанцев пошел на верную смерть.

Память об этом подвиге хранится уже две с половиной тысячи лет, но, может статься, подвиг Леонида и его гвардейцев померкнет перед подвигом членов Президиума Российской академии наук! Прежде чем говорить об обстоятельствах, посмотрим для начала на силы сторон. В состав Президиума РАН входит менее сотни членов Академии, да и самих академиков не более двух тысяч, тогда как греков у Фермопил было в три с лишним раза больше. Если персов было всего две сотни тысяч, то академики вступили в схватку с гораздо более многочисленным противником: Минобороны, МВД, Росгвардия, ФСБ, ФСИН, не говоря уже о всяких МИДах (хотя там одна Захарова чего стоит!) и Курчатовских институтах.

Тем не менее современные малочисленные «спартанцы» не побоялись бросить вызов столь многочисленным противникам. Правда, академики не стали настаивать на том, что они должны экспертировать научные исследования Минобороны и ФСБ, видимо, сообразив, что врага лучше бить по частям и начинать стоит не с самой мощной. Но и в этом случае на стороне противника сохранилось колоссальное численное превосходство.

Тем не менее на прошедшем 2 сентября заседании Президиума РАН академики высказались против разработанного Минобрнауки проекта постановления правительства о сокращении или полном освобождении ряда научных и образовательных институтов от экспертизы их научных работ со стороны РАН. Бунтарей не смутило, что данный проект был разработан по поручению профильного вице-премьера Татьяны Голиковой.

По счастью, наши «спартанцы» не стали «бросать в колодец» посланника «персов» — заместителя министра науки и высшего образования Петра Кучеренко, напоминая ему о проблемах с оригинальностью его диссертации. Но тот вынужден был в одиночку противостоять академикам, не получив поддержки от представителей тех организаций, которые предлагается освободить от академической экспертизы. Замминистра подчеркнул, что речь в документе идет менее чем об 1% всех научных организаций в стране и что вряд ли от столь уважаемых учреждений, как Курчатовский институт и МГУ, можно ожидать каких-то безумных антинаучных проектов. Наличие независимых научных центров пойдет только на пользу делу, способствуя развитию науки в стране, указал заместитель министра. А экспертиза лишь тормозила бы этот процесс, поскольку в условиях динамичного развития и участия в мировых проектах время для ведущих организаций — бесценный ресурс, а любая экспертиза связана с задержками.

Но академики не вняли словам Петра Александровича и продолжали гнуть свою линию, доказывая, что независимая экспертиза важна. Кончилось всё, повторюсь, принятием постановления Президиума, выражавшего отрицательное отношение к проекту.

Что я могу сказать по этому поводу, коллеги? Я уже писал, что некоторые выдающиеся организации, их руководители, имеют особую связь с президентом Российской Федерации. И если президент доверяет Михаилу Валентиновичу или Виктору Антоновичу, то как можно ставить под вопрос работу возглавляемых ими организаций?! Если какая-то проведенная экспертиза вдруг даст заключение о сомнительной актуальности и значимости ведущихся там работ, то это, как я указывал, может — вольно или невольно — бросить тень на самого Владимира Владимировича.

Плохо, если это будет сделано невольно, но гораздо хуже, если представители весьма многочисленной в научном сообществе пятой колонны будут пользоваться экспертизой, чтобы бросить тень на Владимира Владимировича намеренно. Не говорю уже о том, что они могут сознательно, по заданию вражеских спецслужб, губить перспективные оборонные и прикладные исследования и разработки в том же Курчатовском институте.

Думаю, что членам Президиума и о себе стоило бы подумать. Триста спартанцев, сомнения нет, герои, но они погибли. Хотят ли академики, вступая в неравный бой, повторить их судьбу?

Ваш Иван Экономов