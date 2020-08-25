Уважаемая редакция!

Все мы хорошо знаем, что жена Цезаря должна быть вне подозрений. Если говорить о жене в прямом смысле, то наш Цезарь решил этот вопрос самым наилучшим образом — избавившись от брачных уз: нет жены — нет проблем и подозрений. Но, трактуя понятие жены более широко — близкий соратник, сподвижник, — мы имеет право распространять крылатую фразу и на более широкий круг людей, близких к верховному правителю.

На такие мысли меня навела услышанная от коллеги информация. Он сказал, что разработан проект постановления правительства, по которому в Академию наук не будет направляться для экспертизы информация об исследованиях, ведущихся в МВД, ФСБ, МИД, ФСИН и т. д. Более того, РАН не будет оценивать фундаментальные, прикладные и оборонные исследования, которые проводит Курчатовский институт. Как же так, вопрошал он, неужели Ковальчук никому не подсуден?

Очевидно, по первому пункту никаких вопросов быть не может. Не говорю про оборонные исследования — тут всё ясно. Но посмотрим на полицейских, тюремщиков и чекистов. Допустим, наши силовые структуры проводят исследования, например, в целях определения наиболее безопасных и гуманных способов введения палки резиновой, в просторечии именуемой дубинкой, в различные физиологические отверстия задержанных или заключенных для разнообразных оперативных целей, — следует ли выносить это на суд общественности? Исследования такие, с одной стороны, весьма актуальны, как показывает, в частности, недавний опыт братской Беларуси. С другой стороны, информация о таких работах может оказать негативное влияние на психику отдельных экзальтированных особ, причем даже довольно большого числа таких особ, что может повлечь за собой неадекватное поведение, как, опять же, показывает опыт наших ближайших соседей.

Более того, мы не можем исключить, что эти негативные эмоции могут повлечь за собой не только психологические проблемы, но и серьезные болезни. О чем я говорю? Известно, что многие болезни носят психосоматический характер, что состояние нашей психики влияет на наше здоровье. И если мы посмотрим на нашу либеральную интеллигенцию, а тем более на разного рода оппозиционных общественных деятелей и политиков, то поймем, что они постоянно испытывают массу отрицательных эмоций: возмущение, раздражение, злобу, ненависть, отчаяние, страх.

Это может приводить порой к самым печальным последствиям. Вот совсем недавно известный оппозиционер попил чая перед полетом в самолете — и впал в кому. В чем причина? Кто знает, может быть, весь тот негатив по отношению к руководству нашей страны, к самой стране, который он носит в себе, привел к самопроизвольному продуцированию опасных веществ в его организме? Кто знает, биохимия — штука тонкая… И, думаю, такая возможность должна стать предметом самых серьезных исследований, закрытых, конечно.

Поэтому из соображений заботы об общественном здоровье и здоровье тех, в особенности, наших сограждан, которые по своему психическому складу сосредоточены на поиске негатива, необходимо ограничить доступ к такой информации.

Теперь обратимся к менее очевидному, к Курчатовскому институту. Михаил Валентинович — любимый научный советник Владимира Владимировича Путина, практически «научная жена» нашего Цезаря. Это человек, готовый сменить устаревшую парадигму. Курчатник — головная организация в области синхротронных и нейтронных исследований, в области генетических технологий, наверняка и в какой-то еще области. Михаил Валентинович мог бы уничтожить Академию наук, но не захотел, предпочтя создавать альтернативу — свою универсальную национальную лабораторию. Академики ненавидят и боятся его, а при необходимости вынуждены ходить на поклон к нему. И представьте себе: престарелые академики — и наполненный позитивом Михаил Валентинович. Невольно вспомнишь: «А судьи кто? — За древностию лет к свободной жизни их вражда непримирима, сужденья черпают из забытых газет времен очаковских и покоренья Крыма». Разве в состоянии они представить полет крылатой мысли Ковальчука, величие его замыслов? Нет, они все плачут о временах до воссоединения с Крымом и реформы РАН.

А главное, коллеги, состоит в том, что жена Цезаря должна быть вне подозрений, поэтому нельзя давать ее врагам доступ к материалам, которые могли бы какие-то подозрения вызвать! Ведь если жена Цезаря не так хороша, то и сам Цезарь может быть…

Ваш Иван Экономов

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