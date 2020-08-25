Выборы президента Беларуси: арифметика против ЦИК

Президентские выборы 9 августа 2020 года в Беларуси стали шестыми для Александра Лукашенко. Право баллотироваться на этот пост неограниченное число раз он получил по итогам референдума 2005 года, на исходе своего второго президентского срока. Результатам Лукашенко во всех его кампаниях можно только позавидовать: 1994 год — 80,6% (второй тур), 2001 год — 75,65%, 2006 год — 82,97%, 2010 год — 79,65%, 2015 год — 83,45%. Сильнейшим преследователем Лукашенко в последние годы был кандидат «против всех», обычно набиравший, согласно официальным результатам, больше голосов, чем ближайший «человеческий» соперник бессменного президента.

На нынешних выборах, согласно официальному подсчету, Александр Лукашенко получил 4,66 млн голосов избирателей, или 80,10% от всех принявших участие в голосовании, а его ближайшая соперница Светлана Тихановская — 589 тыс. голосов, или 10,10% [1]. Объявление этих результатов вызвало в Беларуси массовые протесты, в которых участвуют сотни тысяч людей.

Официальные результаты выборов в Беларуси уже много лет вызывают сомнения у внимательных наблюдателей — как по результатам наблюдения непосредственно на участках [2], так и по результатам изучения архивных данных [3]. В некоторых случаях есть серьезные основания полагать, что опубликованные результаты были получены не подсчетом бюллетеней, а вычислением на калькуляторе исходя из заданных заранее процентов [4]. При этом, в отличие от России, где начиная с 2003 года доступны результаты всех голосований для каждого избирательного участка, в Беларуси официально публикуются лишь результаты по областям, районам (как правило, спустя месяцы после выборов) и избирательным округам, а результаты по участкам можно узнать лишь из копий протоколов, которые должны вывешиваться после выборов рядом с избирательными участками. Понятно, что получить представительную статистику в таких условиях очень сложно.

Однако беспрецедентная гражданская мобилизация на нынешних выборах позволила собрать значительный массив информации о голосовании на участках. Инициатива «Честные люди» организовала сбор фотографий протоколов, которые вывешивались на избирательных участках (хотя это требование выполнялось далеко не везде), и их оцифровку. К настоящему времени собрано и оцифровано более 1 300 протоколов избирательных участков (из 5 767). Уже по этому неполному набору данных можно сделать некоторые выводы относительно официальных итогов, даже не принимая во внимание достоверность чисел, приведенных в самих протоколах (т. е. итогов подсчета голосов на самих избирательных участках). Достоверности чисел в самих участковых протоколах посвящена статья Алексея Захарова.

Данные

База оцифрованных протоколов инициативы «Честные люди» [5] на момент написания этой статьи включала в себя протоколы для 1 308 участков с общей численностью зарегистрированных избирателей 2 337 251. В общей сложности в этих протоколах значится 1 157 646 голосов за Александра Лукашенко и 472 484 голоса за Светлану Тихановскую. Официальные результаты подсчета голосов по областям опубликованы на сайте ЦИК РБ [1].

Числа не сходятся

Оцифрованные протоколы «Честных людей» по Минску охватывают 802 282 зарегистрированных избирателей, или 63% от общей списочной численности избирателей. В этих протоколах зарегистрировано 135 777 голосов за Тихановскую, что уже превышает объявленное ЦИК официальное количество голосов по всему городу (126 861). По Минской области оцифрованные протоколы охватывают 440 028 зарегистрированных избирателей, или 38,2% от общей списочной численности. При этом в оцифрованных протоколах зарегистрировано 114 394 голоса за Тихановскую при официально заявленных 115 304 по всей области. Если принять объявленное официальное число голосов за Тихановскую за истинное, получится, что на всех остальных участках Минской области из 711 790 избирателей за Тихановскую проголосовали всего 910 человек. Таким образом, официальные итоговые данные по Минску и Минской области радикально не сходятся даже с той частью официальных протоколов по участкам, которую удалось собрать на данный момент.

В остальных регионах картина аналогичная: доля голосов за Тихановскую в оцифрованных протоколах значительно (в 2,7–5,4 раза) больше доли охваченных этими протоколами зарегистрированных избирателей. Теоретически набор оцифрованных протоколов может быть несколько смещен — если предположить, что фотографии протоколов присылали больше сторонники Тихановской, то в нем будут больше представлены районы и территории, где у Тихановской сторонников больше среднего. Однако для того чтобы итоговые данные сошлись с официальными, это смещение должно быть чрезвычайно велико: на неохваченных оцифрованными протоколами участках поддержка Тихановской должна быть ниже в 3–7,7 раза (для Витебской и Гродненской областей соответственно), чем на охваченных. Для Минска и Минской области, как уже говорилось, свести собранные протоколы с официальными данными невозможно просто арифметически. Таким образом, накопленный массив данных официальных протоколов по участкам ставит под сомнение официальные же итоговые данные голосования по стране.

Регион Оцифрованные протоколы Доля зарегистрированных избирателей, представленная в имеющихся протоколах Доля официальных голосов за Лукашенко, представленная в имеющихся протоколах Доля официальных голосов за Тихановскую, представленная в имеющихся протоколах Брестская область 27,6% 20,5% 66,4% Витебская область 21,9% 18,3% 46,1% Гомельская область 18,5% 14,7% 58,7% Гродненская область 36,0% 26,0% 81,3% Минская область 38,2% 26,4% 99,2% Могилевская область 19,8% 16,3% 54,6% Минск 63,4% 59,7% 107,0% ВСЕГО 33,9% 24,8% 80,3%

Сергей Шпилькин

rec.gov.by/sites/default/files/pdf/2020/gol_itog.pdf (версия в кэше Google: webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:akPvsCkZPmsJ:www.rec.gov.by/sites/default/files/pdf/2020/gol_itog.pdf) Баек М. Как обманывают белорусских избирателей. electoral.graphics/Portals/0/Library/Documents/kak%20obmanyvali-rus.pdf Елисеев А. Математика против Ермошиной. tinyurl.com/y2gskhm7 nejurist.livejournal.com/13180.html Таблица оцифрованных протоколов инициативы «Честные люди»: bit.ly/golos_final_data

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи