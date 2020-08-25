Глава репрессивного режима не может быть почетным профессором МГУ

Обращение сотрудников, учащихся, выпускников Московского университета к ученому совету и ректору МГУ им. М. В. Ломоносова. Опубликовано на сайте студенческого журнала DOXA [1].

Уважаемые коллеги!

В последние дни общественное внимание приковано к событиям, происходящим в Республике Беларусь. Преподавателей и ученых Московского университета многое связывает с белорусскими коллегами, и мы не можем оставаться безразличными к происходящему в этой стране. На наших глазах правящий в Беларуси режим Александра Лукашенко развязал широкомасштабное насилие, чтобы подавить мирные протесты против официально объявленных итогов президентских выборов, в фальсификации которых властями убеждено огромное количество граждан страны. На улицах Минска и других городов людей, вышедших для ненасильственного отстаивания своих законных прав и свобод, жестоко избивают, обстреливают резиновыми пулями, травят слезоточивым газом, убивают; тысячи участников протестов брошены за решетку, где подвергаются пыткам и унижениям, десятки людей пропали без вести. Ответственность за эти преступления в первую очередь несет лично Лукашенко — фактически единоличный и бессменный на протяжении 26 лет правитель страны, пытающийся всеми способами удержать в своих руках власть. Репрессивные действия его режима вызывают массовое возмущение граждан Беларуси, которое выливается во всё новые демонстрации и забастовки. Более тысячи белорусских ученых и преподавателей подписали обращение с требованием положить конец насилию и освободить политзаключенных.

Мы, сотрудники, учащиеся, выпускники Московского университета, категорически осуждаем полицейское насилие в отношении участников мирных протестов и выражаем поддержку белорусским коллегам и всем гражданам, выступающим за демократические перемены в стране.

Мы считаем, что репрессивная политика Александра Лукашенко несов­местима со званием почетного профессора Московского университета, которого он был по решению Ученого совета МГУ удостоен в 1996 году. Люди, которым присваивается это высокое звание, обещают всегда нести идеи мира и всегда служить науке и образованию. Лукашенко грубо нарушил данное обещание, а значит, должен быть лишен звания почетного профессора МГУ. Сохранение за ним этого звания подрывает репутацию нашей alma mater. Мы призываем Ученый совет и ректора МГУ рассмотреть и решить этот вопрос.

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Иллюстрация: Вероника Головнина

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