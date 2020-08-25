Учителя требуют сделать вакцинацию от коронавируса добровольной

14 августа профсоюз «Учитель» начал сбор подписей под петицией [1] против обязательной вакцинации учителей и других работников социальной сферы вакциной, которая не прошла третью фазу клинических испытаний.

Россия стала первой страной, создавшей вакцину от коронавируса. Но пока не завершена третья фаза клинических испытаний, задача которой — подтвердить безопасность и эффективность вакцины для различных групп пациентов. Эксперты отмечают, что не опубликованы результаты научных и клинических исследований, и выражают сомнения в том, что прививка безопасна.

Есть вероятность, что вакцина нанесет вред здоровью многих людей, если ее начать применять немедленно. Чиновники же говорят о скором начале вакцинации медиков и учителей.

Статья 5 Федерального закона № 157 от 17.09.1998 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» гарантирует право на отказ от профилактических прививок (а также на выбор организации при проведении прививки и медицинский осмотр или обследование перед прививкой).

Руководители образовательных организаций обязаны организовать проведение иммунизации сотрудников согласно Национальному календарю, но не имеют права принуждать к вакцинации. В то же время они имеют право (и даже обязаны) отстранить работника от работы без сохранения заработной платы, если он отказался от прививки.

Если федеральные власти примут решение о начале массовой вакцинации от коронавируса уже этой осенью, учителя и медики фактически станут опытной группой для испытания вакцины.

С большой вероятностью на директоров школ и других учреждений будет оказано давление с целью убедить (читай: «найти способы заставить») всех работников сделать прививки.

Что можем сделать мы — медики, учителя, работники социальных служб, транспорта и коммунальной сферы — иммунизация которых должна проводиться в первую очередь?

Уже сейчас сказать НЕТ использованию недостаточно изученной вакцины от коронавируса! Вакцинация от коронавируса должна быть добровольной до завершения всех этапов клинических испытаний!

Мы призываем учителей:

подписать петицию [1] с требованием к правительству РФ, Минздраву, главному санитарному врачу не начинать обязательную вакцинацию от коронавируса в Российской Федерации до завершения всех этапов клинических испытаний!

в случае принуждения к вакцинации отказываться от нее всем трудовым коллективом, поскольку отстранить весь коллектив от работы невозможно: невозможно остановить работу всех образовательных и социальных учреждений, транспорта и коммунальных служб. И чиновники будут вынуждены отменить распоряжение об обязательной вакцинации!

отправлять письма в Минздрав с любым текстом против обязательной вакцинации непроверенной вакциной через сайт ведомства.

Дополнительная информация:

Всеволод Луховицкий, сопредседатель профсоюза: 8 (985) 288-8159

Ольга Мирясова, оргсекретарь профсоюза: 8 (968) 654-0636

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