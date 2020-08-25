О результатах конкурса крупных научных проектов

Заявление Клуба «1 июля» от 14 августа 2020 года

Клуб «1 июля» с недоумением ознакомился с результатами недавно проведенного Мин­обрнауки конкурса грантов на проведение крупных научных проектов по приоритетным направлениям научно-технологического развития. Эта программа финансирования крупных научных проектов должна была заменить существовавшие в течение многих лет Программы фундаментальных исследований Президиума РАН, которые обеспечивали достаточно серьезную поддержку многим ведущим коллективам российских ученых, работавшим по всем важнейшим направлениям современной науки. Разумеется, существование таких программ под эгидой Российской академии наук противоречило основным принципам «реформы» РАН 2013 года, поскольку оставляло за Академией пусть небольшую, но всё же весьма существенную роль в прямом руководстве научными исследованиями в нашей стране. Теперь было решено «реформировать» и этот остаток.

Принципы проведения конкурса Минобрнауки с самого начала вызывали существенные вопросы и практически не обсуждались с широкой научной общественностью. Сам конкурс был проведен в весьма сжатые сроки, которые не позволяли, даже при искреннем желании, провести объективную и независимую экспертизу проектов. Принципы проведения экспертизы также не обсуждались с научным сообществом, оценка проектов включала в себя множество формальных показателей, не имеющих прямого отношения к научным целям и задачам подаваемых проектов. Поэтому неудивительно, что результаты конкурса носят в ряде случаев одиозный характер. Несмотря на то, что принципы распределения Программ Президиума РАН тоже нельзя было считать идеальными, эти программы обеспечивали финансирование почти всех основных направлений современной науки. В итоговом списке победителей нового конкурса Минобрнауки это совершенно не так. Из списка победителей просто-напросто исчезли целые направления наук, а в некоторых случаях и науки в целом. В числе победителей отсутствует фундаментальная и прикладная математика, большинство направлений современной физики.

При внимательном взгляде на состав победивших проектов видно, что в этом конкурсе победила не наука — победили знакомые чиновникам бессмысленные словосочетания, которые принято сейчас считать приоритетными направлениями развития науки. В этом списке оказалось немало чисто конъюнктурных и прикладных проектов, которые, даже с натяжкой, никак нельзя отнести к разряду фундаментальных исследований, но за которыми довольно легко прочитываются конкретные фамилии влиятельных людей, пролоббировавших соответствующие проекты. При анализе конкретных оценок проектов возникают обоснованные сомнения в том, что эти оценки были получены в результате объективного и беспристрастного рецензирования. Более того, возникают подозрения, что итоговые баллы были в некоторых случаях просто переписаны в пользу «нужных» проектов. Как может лидировать в российской науке Агроинженерный центр ВИМ и Научный центр пищевых систем им. В. М. Горбатова с оценками за проект 96,5 (из 100), далеко обойдя все крупные институты РАН, университеты и международные центры, вроде ОИЯИ? Также на недосягаемых высотах оказалось АНО «Научно-технологический университет „Сириус“», созданный всего год назад, но зато представивший крайне актуальный проект «Генетическая история древнего населения Русской равнины».

Клуб «1 июля» считает, что результаты этого конкурса еще раз продемонстрировали некомпетентность чиновников Минобрнауки и их непонимание основных принципов, на основе которых развивается современная наука. К сожалению, возникают вопросы и в отношении тех представителей руководства РАН, которые, насколько нам известно, были привлечены к подведению итогов конкурса.

Клуб «1 июля» требует обнародования всех рецензий по всем проектам, рассматривавшимся конкурсной комиссией, и детального объяснения принятых решений. Клуб «1 июля» считает качество проведенного конкурса неудовлетворительным, а результаты конкурса в целом ряде случаев просто скандальными и требует от Минобрнауки налаживания диалога с научной общественностью, чтобы исключить повторение подобных действий в будущем.

1julyclub.org/node/349

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