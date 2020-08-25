Академик Капица о формах финансирования науки и их эффективности

В последнее время активно обсуждаются слухи о возможном прекращении финансирования Российским фондом фундаментальных исследований инициативных проектов, в результате чего из неспециализированных грантов останутся только аналогичные гранты РНФ, заметно более крупные, но и выдаваемые существенно меньшему числу научных коллективов. В свою очередь, некоторое время назад руководство РНФ высказывало мысль, не будет ли эффективнее для развития науки отказ от финансирования этих «малых» грантов и сосредоточение на мегагрантах — то есть, по сути, на поддержке научных учреждений или, по крайней мере, очень крупных научных групп. Не вдаваясь в эти дискуссии, интересно заметить, что эта проблема далеко не впервые обсуждается в нашей стране. Так, в 1965 году академик Пётр Леонидович Капица выступил на сессии Общего собрания Академии наук СССР, посвященного проблемам экономического развития и технического прогресса, с анализом проблем советской науки и применения ее результатов в народном хозяйстве. Вот небольшой отрывок из его выступления, не потерявший актуальности:

«Есть еще другой вопрос — это вопрос о том, достаточно ли наука дает задела, достаточно ли мы даем материала народному хозяйству и доброкачественный ли это материал… Чтобы разобраться в этом вопросе, я думаю, самое лучшее — посмотреть, как с этим обстоит в Америке: там гораздо яснее этот вопрос, главным образом потому, что американцы сейчас серьезно занимаются вопросом взаимоотношений науки с промышленностью и публикуют большое количество статистических материалов…

Американцы утверждают, что промышленность достигла такого высокого культурного уровня, что задел науки недостаточен для освоения промышленностью… Недостаточное развитие науки главным образом определяется недостатком людей. Американцы утверждают, что у них денег столько, сколько нужно, они бы могли давать больше денег, но у них не хватает людей, задержка в людях. Что же они делают? Они вывозят людей из Англии и Западной Германии. За последние 10 лет они вывезли в Америку 53 тыс. молодых ученых… Это страшно взволновало Англию, стали выяснять, как это получается. Была специально создана комиссия при Королевском обществе… Выяснилось следующее: хотя англичане и немцы платят своим крупным ученым в два раза больше, чем мы, но американцы платят еще в два раза больше, чем англичане и немцы.

Но оказывается, это не решающее. Как выяснила комиссия, не это привлекает молодежь, а в основном привлекают молодежь те исключительные условия, в которые поставлены научные работники в Америке. Американцы отпускают свои средства несколько иначе, чем в других странах. Основные средства на науку отпускаются не учреждениям… На учреждения отпускается всего 1,5% всех средств, остальные отпускаются тематически, и это очень привлекает ученых, потому что они чувствуют, что их работа может быть полностью обеспечена, и они получают известную самостоятельность и свободу действий» [1].

Василий Птушенко, канд. физ.-мат. наук,

НИИ физико-химической биологии им. А. Н. Белозерского МГУ,

Институт биохимической физики им. Н. М. Эмануэля РАН

Стенограмма Общего собрания Академии наук СССР, посвященного проблемам экономического развития и технического прогресса. 13 декабря 1965 года. Архив РАН, ф.2, оп.4а, д. 115, л.190–191.

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