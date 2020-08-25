В череде непростых последних лет нынешний 2020-й воспринимается как совершенно исключительный: помимо локальных революций, беспорядков и госпереворотов, весь земной шар охватила небывалая пандемия. Разумеется, такой год не мог обойтись и без «хвостатой вестницы несчастий»:

Теперь вот и «Большая комета 2020 года» почти безвозвратно нас покидает (вернется лишь через 7 тыс. лет; ее афелий — в 500–700 а.е. от Солнца). Будем надеяться — унеся с собой и смущение в умах. Остается лишь обозреть напоследок самые эффектные ее фото. Свой перигелий комета прошла 3 июля весьма близко от Солнца (в 0,29 а.е.). Тогда же у нее появился второй хвост, и если первый — голубоватый ионный — светился за счет флюоресценции молекул С 2 и CN (в нем обнаружен также небольшой натриевый компонент — с помощью солнечного зонда NASA «Паркер»), то второй — золотистый и поменьше — состоял из вырывающейся под действием близкого Солнца пыли.

Комета удаляется от нас со скоростью свыше 60 км/с, но 8 августа космический телескоп «Хаббл» (когда комета отвернула от Солнца) сумел напоследок сделать самые детальные из всех имеющихся снимков, на которых можно рассмотреть так называемую кому — пылевую оболочку, окружающую более плотное ядро (к сожалению, само ядро в таких условиях различить не удается).

В пресс-релизах [1, 2] отмечается, что наблюдение «Хабблом» кометы NEOWISE — это первый случай, когда объект такой яркости сфотографирован с высоким разрешением после сближения с Солнцем. Предыдущие попытки запечатлеть другие яркие кометы (например комету ATLAS) не увенчались успехом по причине собственно распада таких объектов после слишком близкого подхода к нашему светилу. Кометы, как правило, распадаются из-за тепловых и гравитационных воздействий при подобных сближениях, но на этот раз «Хаббл» показал, что твердое ледяное ядро NEOWISE уцелело. Размер ядра не должен превышать 4,8 км, а мы можем рассмотреть лишь окружившее его облако газа и пыли поперечником примерно 18 тыс. км.

Стоит ли нынешнюю комету считать по-настоящему выдающейся? «Большие/великие кометы» сравнительно редки: за десятилетие в среднем появляется лишь одна подобная. Подав­ляющее большинство комет недостаточно ярки, чтобы их различали без биноклей и телескопов, обычно они проходят через внутреннюю часть Солнечной системы лишь под взорами астрономов. А СМИ выдают формулировки, приводящие к разного рода путанице. Так, нужно учесть, что в Северном полушарии в XXI веке C/2020 F3 — действительно пока самая яркая комета, но, как уже упоминалось выше, в Южном всё же было кое-что поинтереснее. Помимо кометы Макнота упоминают еще C/2011 W3 (Лавджоя) — «Великую комету Рождества 2011» (The Great Christmas Comet of 2011). Да и те, кто помнит комету Хейла — Боппа (Большую комету 1997 года), сиявшую на наших небесах абсолютно рекордные 18 месяцев (на самом деле она была видна еще с ­1996-го), приведшую к массовому самоубийству каких-то сектантов, и «перебившую» ее на время Большую комету 1996 года C/1996 B2 (Хякутакэ), были, думается, изрядно разочарованы. Между тем комета Макнота в чем-то превзошла эту парочку, да и величайшей кометой XX века нужно уж счесть скорее Большую комету 1965 года C/1965 S1 (Икэя — Сэки). В момент прохождения перигелия та комета имела звездную величину –17m (т. е. была ясно видна на дневном небе рядом с Солнцем — это в 60 раз ярче полной Луны).

В XIX веке одной из самой известных комет стала та, о которой писал в «Войне и мире» Лев Толстой, — Большая комета 1811 года (C/1811 F1), «накликавшая» Отечественную войну 1812 года и наблюдавшаяся невооруженным глазом на небе рекордные на то время 290 дней. Однако по яркости с ней могли сравниться еще несколько комет. Например Большая сентябрьская комета 1882 года (C/1882 R1). Некоторое время эту комету также наблюдали при свете дня…







К сожалению, судить на основе устных свидетельств о том, какая из наблюдавшихся в «дофотографическую» эру комет была величайшей, довольно сложно. Да и современные кометы сравнивать порой затруднительно. Ведь рекордсмены — это протяженные структуры с переменной яркостью. Человеческие впечатления зыбки и субъективны, обстоятельства наблюдений меняются — небо может быть недостаточно темным или недостаточно чистым… Если же говорить о неофициальном эпитете «большая» или «великая», применяемом к той или иной комете (разумеется, как минимум видимой невооруженным глазом и по яркости сравнимой с самыми яркими звездами), то их значимость в земном небе, конечно, не всегда отражает истинный размах явления. Ведь помимо близости к Земле яркость той или иной кометы определяется размером и активностью ядра (а ядра комет варьируют в поперечнике от нескольких сотен метров — и менее — до многих километров) и также расположением перигелия. Яркость простого отражающего тела зависит от обратного квадрата его удаленности от Солнца. Если расстояние от объекта до светила уменьшается вдвое, его яркость увеличивается в четыре раза. Однако кометы ведут себя иначе из-за выброса большого количества летучих газов, которые также отражают солнечный свет и могут флюоресцировать. Их яркость изменяется примерно как обратный куб расстояния от Солнца, а это значит, что если расстояние от кометы до Солнца уменьшится вдвое, то комета станет в восемь раз ярче. Скажем, самая известная яркая (и фактически единственная такая) короткопериодическая комета Галлея, возвращающаяся к Солнцу каждые 75–76 лет, в последний раз (в 1986 году) изрядно разочаровала своих поклонников, оставшись едва различимой без телескопа (впрочем, это не помешало провести весьма активные ее исследования с помощью сразу нескольких космических аппаратов (советских «Вега-1» и «Вега-2», а также европейского «Джотто» и японских зондов), которые передали данные о структуре кометного ядра и механизмах образования комы и хвоста кометы.

Иногда комета, потерпевшая неудачу по одному критерию, всё равно оставляет о себе долгую память. Так, комета Хейла — Боппа могла похвастаться исключительно большим и активным ядром, и пусть она не приближалась к Солнцу достаточно близко, всё равно стала чрезвычайно известной и самой наблюдаемой кометой (ну, отчасти еще и благодаря появившемуся тогда Интернету и немалому шуму в прессе). Точно так же комета Хякутакэ — фактически не очень большая комета — выглядела весьма яркой, потому что оказалась очень близко от Земли. Нынешняя комета тоже, безусловно, запомнится, но не сравнится с этими предшес­твенницами.

Максим Борисов

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