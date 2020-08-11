Выкликая из небытия…

4 августа 2020 года в Петрозаводский городской суд поступили две апелляции на приговор по делу поисковика Юрия Дмитриева — как от прокуратуры города, так и от самого Юрия Алексеевича. На сайте суда сообщается, что «о дате и времени рассмотрения судом апелляционной инстанции поступивших апелляционных жалоб, представления будет сообщено дополнительно».

5 августа, в День памяти жертв сталинского террора в Сандармохе, там не было традиционной массовой акции памяти из-за пандемии коронавируса, однако, несмотря на дождь, люди приезжали малыми группами, возлагая цветы к памятникам жертв расстрелов и зачитывая их имена.

К Сандармоху подключилось более 40 стран мира и много городов России. В Москве акция чтения имен состоялась у храма Святой Живоначальной Троицы в Хохлах. Его настоятель отец Алексей Уминский во вступительном слове отметил, что те несколько лет, которые Дмитриев сидит в СИЗО, — «удивительный пример того, как человек может оставаться внутренне свободным, несломленным и непоколебимым». «Я думаю, что это огромный урок для всего нашего поколения», — сказал отец Алексей.

Переводчик Светлана Панич, завершая международную церемонию, обратилась к участникам акции с такой короткой речью: «К этому времени мы все, живущие в разных странах — от Австралии и Новой Зеландии до Соединенных Штатов, в странах Европы, разных местах России, — прочитали все списки расстрелянных в Сандармохе. Спасибо всем, кто к нам присоединился.

Зачем это нужно? Почему мы вот уже второй год собираемся и называем эти имена? Одна из особенностей тоталитарной системы, зловещая особенность состоит в том, что она стремится не просто уничтожить людей исключительно за то, что они люди, за то, что они живое, неповторимое, свободное бытие, — но она стремится разрушить, разорвать ткань памяти, вычеркнуть своих жертв из памяти, сделать бывшее небывшим.

Каждый раз, когда мы читаем имена, мы выводим самых разных людей — разных как мир, разных как вселенная, людей разных сословий, занятий, национальностей, профессий, исповеданий — мы как будто выкликаем их из небытия. И мы тем самым протестуем против тоталитарного беспамятства, какие бы формы оно ни принимало.

Собственно, этот протест против тоталитарного беспамятства и сделал Юрий Алексеевич Дмитриев. Спасибо ему за то, что он возвращает имена в нашу историю. Благодаря ему наша разодранная, с огромными белыми, черными, кровавыми пятнами история сшивается, становится целостной и человечной. И спасибо всем, кто, независимо от убеждений, присоединился сегодня к нашим чтениям» [2].

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