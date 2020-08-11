Возвращение «Дракона»

31 мая 2020 года американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon автоматически пристыковался к стыковочному адаптеру PMA-2 на узловом модуле «Гармония» американского сегмента Международной космической станции, доставив на ее борт астронавтов NASA Дугласа Хёрли и Роберта Бенкена [1].

В те дни SpaceX стала первой частной компанией, доставившей людей в космос. Прошло два месяца, и испытательный полет Demo-2 успешно завершился: 2 августа в 18:48 UTC (21:48 ДМВ) корабль с экипажем на парашютах приводнился в Мексиканском заливе Атлантического океана неподалеку от Пенсаколы (Флорида, США). Спускаемый аппарат подобрало спасательное судно Go Navigator. Несмотря на предупреждения береговой охраны, в районе посадки собралась целая эскадра частных яхт и катеров, встречающих «Индевор» (Endeavour — «Стремление») — такое собственное имя своему кораблю Crew Dragon дали Дуглас Хёрли и Роберт Бенкен.

Интересно, что последний раз американский космический корабль с экипажем приводнялся 45 лет назад, после завершения совместного советско-американского полета «Союз — Аполлон». После этого в США перешли на многоразовые пилотируемые крылатые корабли Space Shuttle, которые возвращались из космоса на взлетно-посадочную полосу.

После исследования спускаемого аппарата корабля Crew Dragon будет назначена дата старта первого штатного полугодового полета к МКС второго корабля SpaceX с экипажем из четырех астронавтов (миссия Crew-1). Ориентировочно полет ожидается в конце сентября этого года.

Александр Хохлов

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