Появившаяся информация об отмене запланированного ранее введения обязательного ЕГЭ по иностранному языку сразу вызвала бурную общественную дискуссию. Это должно было случиться через два года — в 2022-м; теперь этого не произойдет. Думаю, что сторонников такого решения больше, чем противников, а сотни старшеклассников и их родителей вздохнули с облегчением. Противники, судя по бурным обсуждениям в Интернете, восприняли это либо как проявление изоляционистской политики государства, либо чуть ли не как отказ от преподавания иностранных языков в школе.

Я же считаю, что в данном случае возобладал здравый смысл и принято вполне разумное решение. Попробую объяснить свою позицию по пунктам.

Уровень преподавания иностранных языков в значительном числе школ очень низкий, особенно в сельских школах и в небольших городах. В этом нет особой специфики — это касается не только иностранных языков, но и, например, физики, которую тоже плохо знает большинство выпускников школ. Надо ли решать эту проблему? Надо, но не с помощью введения дополнительных экзаменов.

Экзамен — это проверка знаний, полученных или не полученных в течение многих лет школьной жизни. Поэтому странно начинать решение проблемы не с начала, а с конца: сначала мы проверим, а потом начнем учить. Так не бывает, а потому ЕГЭ по иностранному языку превратилось бы в фикцию. Существующий ЕГЭ — по выбору, на него зарегистрировалось около 108 тыс. из почти 800 тыс. школьников и выпускников прошлых лет. Большинство из них готовились не только на школьных уроках, но и дополнительно, иногда много лет.

Существующий экзамен сложный, сдают его в два захода (письменный и устный), для большинства школьников без специальной подготовки успешно сдать его нереально. Поэтому очевидно, что пришлось бы его делить на профильный и базовый, причем базовый сделать простейшим, чтобы практически все сдали. Но тогда в этом нет никакого смысла и потребуются огромные затраты для его организации, поскольку, кроме ручки и бумаги, сдающих нужно обеспечить аппаратурой с хорошим звуком, а он и сейчас во многих школах не очень четкий. Плюс к этому — огромное число проверяющих результаты устной части экзамена. Овчинка, как говорится, выделки не стоит.

Существующая система, в отличие от советской, предполагает объединение выпускных и вступительных экзаменов: школьники сдают два-три предмета по выбору, а кроме того, обязательный экзамен по русскому языку и хотя бы базовой математике. В старших классах большинство школьников делают основной упор на изучение именно этих предметов — неслучайно так много появилось в школах профильных классов. Очень часто дети занимаются дополнительно на курсах или с репетиторами. Добавление еще одного обязательного предмета означает рост нагрузки как на детей, так и, финансовой, на их родителей.

Если таких дополнительных предметов два (много говорили о том, что нужен еще обязательный ЕГЭ по истории), то получается что-то среднее между советской системой, когда экзамены сдавали по всем предметам, и существующей. Причем непонятна мотивация школьников, которым придется сдавать ЕГЭ по тем предметам, которые не нужны для вуза. На них просто не хватит сил, это непомерная нагрузка. С другой стороны, если не удастся сдать эти обязательные, но ненужные предметы, невозможно будет окончить школу, не говоря о том, чтобы поступить в вуз. Мне кажется неправильным разрушать существующую систему, не возвращаясь к прежней советской, — такое половинчатое, межеумочное положение. Должна быть какая-то система.

Добавление ЕГЭ по любому предмету, в том числе по иностранному языку, увеличивает риск появления большого числа школьников, завершивших свое обучение без аттестата. Что им делать? Оставаться в 18 лет на второй год (а сейчас многим выпускникам уже 18)? Юношам идти в армию, не имея документа об образовании и реальных перспектив его потом получить? Пополнять число безработных (потому что это люди без какой-либо профессии)? Поступать в колледж по документу об окончании девятого класса? На практике это вылилось бы в чистую симуляцию: экзамены превратились бы в фикцию — давать элементарные задания, лишь бы почти все сдали. А как потом набирать в университеты? И мы возвращаемся к предыдущему пункту — повсеместно вводить вступительные экзамены или дополнительные вступительные испытания, а это отличная лазейка для коррупции.

Всем известно, что выпускные классы детей для большинства родителей — это время больших финансовых затрат. Каждый дополнительный экзамен — это рост таких затрат, причем существенный и для многих непосильный. Иностранный язык невозможно выучить быстро, а значит, это не только большие, но и длительные затраты, причем для многих непонятные — зачем, если для поступления в университет это не требуется? Уверена, что введение любого дополнительного ЕГЭ вызовет рост социального напряжения. Думаю, это понимают и власти, а потому решили пока не трогать существующую систему. Во всяком случае, я на это очень надеюсь.

Любовь Борусяк,

социолог, вед. науч. сотр. Московского гуманитарного педагогического института

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