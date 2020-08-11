Один шаг от светского государства?

30 июля 2020 года из Минобрнауки от замминистра Е. С. Дружининой в подведомственные организации было направлено следующее письмо. Неужели в министерстве забыли о важном принципе российской государственности — ст. 14 Конституции РФ «Российская Федерация — светское государство»?
Руководителям подведомственных
Минобрнауки России организаций
На территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» в Московской области, Одинцовского района, расположен уникальный музейно-храмовый комплекс, включающий в себя Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации и музей «Дорога памяти — 1418 шагов к Победе» (далее — Комплекс).
Комплекс уникален тем, что станет местом подготовки полковых священников и сестер милосердия, которые будут работать с военнослужащими. Вместе с тем входящий в состав Комплекса Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации является духовным символом России, прославляющим Победу в Великой Отечественной войне.
Посещение Комплекса гражданами и гостями нашей страны будет способствовать развитию духовно-нравственного, патриотического и культурного воспитания, сохранению преемственности поколений и исторической памяти о великом подвиге нашего народа.
Учитывая изложенное, считаем целесообразным посетить данный Комплекс учащимися образовательных организаций высшего образования, а также разместить информацию о Комплексе на официальных ресурсах ваших организаций (сайт, социальные сети) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Зам. министра Е. С. Дружинина
мракобесие и победобесие в одном флаконе
Дружинина забыла добавить цену посещения этой культуры и отдыха)) Не говоря об удалённости и труднодоступности
а сестрам милосердия это зачем? там же нормальная медподготовка нужна?
Размышляя на тему «а как это было в царской армии»?, нашёл в экспозиции Vladimir K. Arseniev Museum of Far East History пару любопытных приказов.
1910 год, основание — циркуляр 1904 года.
Все пишут о мракобесии и т.п., но стоит помнить, что в Российской Империи РПЦ не существовало, а делами церкви занималось ведомство православного исповедание во главе с гражданским чиновником — обер-прокурором Синода, и практически все ключевые должности там комплектовались другими гражданскими чиновниками. Священнослужители на государственной службе состоять не могли и чинов не имели. Собственно, священнослужителям не принадлежало ничего — церкви были либо государственными (например, Исаакиевский собор был в ведении МВД), либо общественными (в селах) учреждениями. Сейчас же ситуация проваливается прямо в допетровские времена.