Один шаг от светского государства?

30 июля 2020 года из Минобрнауки от замминистра Е. С. Дружининой в подведомственные организации было направлено следующее письмо. Неужели в министерстве забыли о важном принципе российской государственности — ст. 14 Конституции РФ «Российская Федерация — светское государство»?

Руководителям подведомственных

Минобрнауки России организаций

На территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» в Московской области, Одинцовского района, расположен уникальный музейно-храмовый комплекс, включающий в себя Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации и музей «Дорога памяти — 1418 шагов к Победе» (далее — Комплекс).

Комплекс уникален тем, что станет местом подготовки полковых священников и сестер милосердия, которые будут работать с военнослужащими. Вместе с тем входящий в состав Комплекса Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации является духовным символом России, прославляющим Победу в Великой Оте­чественной войне.

Посещение Комплекса гражданами и гостями нашей страны будет способствовать развитию духовно-нравственного, патриотического и культурного воспитания, сохранению преемственности поколений и исторической памяти о великом подвиге нашего народа.

Учитывая изложенное, считаем целесообразным посетить данный Комплекс учащимися образовательных организаций высшего образования, а также разместить информацию о Комплексе на официальных ресурсах ваших организаций (сайт, социальные сети) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Зам. министра Е. С. Дружинина

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