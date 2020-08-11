О механизме обеспечения свободы информационного обмена

11.08.2020 / № 310 / с. 3 /  Клуб «1 июля» /  Документ / 195 просм., 195 — сегодня /  Один комментарий

1 августа 2020 года Клуб «1 июля» опубликовал следующее заявление.

Перепутье, на котором сегодня находится наш мир, порождает резкое усиление нестабильности и активности различных политических сил, зачастую переходящих пределы разумной достаточности. Это представляет особую опасность для научного мира, существование которого требует атмосферы свободы, широких контактов и дискуссий между представителями различных точек зрения. В частности, нашу крайнюю озабоченность вызывает сочетание физических препятствий к общению между людьми и новой волны шпиономании, поразившей большинство цивилизованных стран.

В этой связи Клуб «1 июля» призывает все ответственные правительства, и в первую очередь Правительство РФ, занять четкую позицию по этим вопросам:

  • международные контакты являются самостоятельной ценностью;
  • свобода передачи информации может быть ограничена только для очень узкого круга людей, давших добровольное официальное согласие на доступ к государственным секретам;
  • несмотря на потенциальные риски для государства, аналитическая работа с открытыми источниками не должна рассматриваться как добыча секретной информации: ни она сама, ни ее результаты не должны подлежать контролю соответствующих органов;
  • разбор всех случаев «государственной измены» должен быть открытым и гласным в отношении всех процедурных вопросов, не затрагивающих содержание самой секретной информации.

Не следует возвращаться на путь искусственной изоляции отечественной науки, в том числе и прикладной. Это может способствовать потере позиций российской науки в современном мире и затруднить восстановление отечественной промышленности и технологий.

Клуб предлагает руководству РФ создать при Президенте РАН специальный совет из квалифицированных ученых по защите свободы информационного обмена, без участия которого не могут инициироваться и рассматриваться дела о государственной измене в отношении любых граждан РФ. Обязательное участие компетентных представителей государственной Академии позволит выработать и обеспечить необходимый баланс между свободами и ответственностью исследователей как в прикладных науках, так и в аналитических расследованиях в сфере общественной жизни. Как главный экспертный орган страны, РАН должна взять на себя эту ответственность и помочь избегать ошибок и произвола в работе правоохранительных органов — укрепляя тем самым общественный консенсус как основу российской государственности.

1julyclub.org/node/347

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Boris Sudakov
Boris Sudakov
57 минут(ы) назад

Остап начал издалека: «Перепутье, на котором сегодня находится наш мир, порождает резкое усиление нестабильности и активности различных политических сил, зачастую переходящих пределы разумной достаточности».

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