История углекислого газа за 300 миллионов лет

Алексей Иванов, докт. геол.-мин. наук, зам. директора по науке Института земной коры СО РАН, сделал короткий обзор новостей науки о вариациях CO 2 за последние 300 млн лет и возможных экологических последствиях современного роста концентраций этого газа.

Измерения концентрации углекислого газа (CO 2 ) в атмосфере Земли, проводимые погодной обсерваторией на вулкане Мауна-Лоа на Гавайях, показывают устойчивый рост значений от 315 млн-1 в 1958 году до пока рекордных 418 млн-1 в июне этого года [1]. К 2100 году ожидается, что концентрация CO 2 в атмосфере достигнет ~1000 млн-1 (0,1%).

Чтобы понять, малы или велики эти изменения, необходимо знать уровень CO 2 в геологическом прошлом. Для этого используется так называемый устьичный индекс, представляющий собой соотношение числа устьиц и эпидермальных клеток растений. Число устьиц снижается по мере роста концентрации углекислоты в воздухе.

В статье «Deep time perspective on rising atmospheric CO 2 » [2] проведена ревизия устьичного индекса для гинкговых (реликтовых растений, часто называемых живыми ископаемыми). Авторы использовали гербарии с 1754 по 2009 годы и сравнили эти исторические данные с экспериментами, проведенными в теплицах при различных уровнях CO 2 . Используя новую калибровку, австралийский палеонтолог, геолог Грегори Реталлак (Gregory Retallack) и преподаватель факультета геологических наук Орегонского университета (США) Жизель Конде (Giselle Conde) оценили вариации концентраций CO 2 в атмосфере за последние 300 млн лет (см. рисунок).

Из их анализа видно, что периодически в истории Земли происходили события, приводившие к резкому рос­ту CO 2 в атмосфере. В последний раз концентрация углекислого газа достигала современного уровня примерно 16 млн лет назад в среднем миоцене, — возможно, из-за объемных извержений вулканов в провинции реки Колумбия на западе США [3]. С этим повышением уровня углекислоты связывается резкое потепление климата, приведшее, в частности, к существенной миграции эктотермных (получающих тепло из окружающей среды) позвоночных [4], смене одних видов травоядных другими [5] и т. п.

Итак, ученые прогнозируют 1000 млн-1 (0,1%) к 2100 году, в то время как рост концентрации CO 2 до более 1500 млн-1 может стать критическим для биосферы уже в масштабах всей Земли. При таком уровне происходят массовые (более половины видов) вымирания животных.

