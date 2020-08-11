Большое и малое

Уважаемая редакция!

На известный вопрос «Размер имеет значение?» есть совершенно очевидный ответ: безусловно, имеет! Особенно когда речь идет о финансировании проектов. И очевидно это не только для нас, получателей денег, но и для тех, кто деньги дает, — для чиновников. Разве можно за копейки выполнить серьезную работу? В лучшем случае можно лишь сделать вид, что ты сделал что-то полезное.

Именно поэтому, по моему мнению, закрывают основной конкурс РФФИ, некогда, так сказать, альфу и омегу его деятельности. Конкурс, неспроста помеченный первой буквой алфавита. Да, в те времена, когда наша страна, только оформившись на обломках распавшегося Советского Союза, стояла на коленях с протянутой рукой под руководством президента-алкоголика, были уместны гранты-подачки, которые предоставляли ученым средства на поддержку штанов. Они позволяли нам, научным сотрудникам, хотя бы как-то держаться на плаву, получать пусть и копеечные, но надбавки к копеечным же окладам.

Но с тех пор ситуация изменилась совершенно кардинально. Страна встала с колен, возродила свою военную мощь и построила газопровод в Китай, продолжая одновременно развивать сеть газопроводов в Европу. Разительные перемены произошли и в области экономики: на смену торговле водкой, пивом и сникерсами в уличных палатках пришли гигантские корпорации — Роснефть, Росатом, Ростех. Изменения затронули все области жизни, была, конечно, выстроена и мощная система поддержки научных исследований.

Мегалоты и мегагранты влили в исследования и разработки серьезные средства, мегагранты помогли привлечь в Россию ряд крупных ученых, которые теперь могут даже встретиться с президентом России и послушать, что скажет им действительно великий человек. И на таком фоне что серьезного можно сделать на грант в миллион рублей? Да в Москве один средний научный сотрудник за год должен получать гораздо больше, а грант РФФИ дается на группу до десяти человек.

В том же РФФИ постепенно на смену размазыванию масла тонким слоем пришел другой формат, когда знающие люди выбирали действительно важные темы и объявляли тематические конкурсы. Естественно, настал момент, когда конкурс по поддержанию штанов стал излишним. Правда, находится множество людей, кто еще цепляется за отжившее и требует объявления привычного конкурса. Некоторые наглеют еще больше — например, академический профсоюз требует не просто объявить конкурс, но и увеличить число поддерживаемых инициативных проектов, равно как и их финансирование.

Пресс-служба родного министерства вполне разъяснила нынешнее место конкурса «а» в мироздании. ТАСС передает: «Кроме конкурса „а“ РФФИ проводит многие научные конкурсы, которые важны не меньше конкурса „а“. В частности, по словам пресс-службы, в 2020 году РФФИ провел конкурс „Фундаментальные проблемы возникновения и распространения коронавирусных эпидемий“, темы которого аналогичны направлениям конкурса „а“».

Я полез посмотреть список победителей, а там, действительно, чего только нет: и исследование использования диодных лазеров против вирусов и бактерий, и исследование влияния стресса, связанного с пандемией, на эмоциональное состояние и психологическое функционирование женщины в период беременности. Всё такое жизненное и важное — так и представил себе, как во время очередной пандемии по улицам едут машины со светодиодными батареями и за ними бегут борцы с вирусом с лазерными бластерами, а Анастасия Ракова раздает беременным методические пособия по борьбе со стрессом.

В общем, РФФИ движется в правильном направлении, и аналогичную картину мы видим в Академии наук: вместо мелкотемья, царившего в академических научных программах долгие годы, нынче всё было по-другому — состоялся конкурс на проведение крупных научных проектов по приоритетным направлениям научно-технологического развития. По его итогам победителям будут выдавать по 100 млн руб. в год, на выходе будут получены значимые результаты. Мы узнаем, как с помощью лазерного излучения можно не только уничтожать вирусы, но и увеличивать урожайность, надои и привесы. А в рамках исследования истории письма европейской цивилизации мы наконец-то поймем, в какой стране монах впервые не только произнес слово на букву «Ё», стукнувшись головой о притолоку, но и внес букву «Ё», так сказать, в анналы европейской цивилизации.

В общем, коллеги, пора понять: великие политические лидеры требуют крупных форм во всех областях жизни, порождают эти формы. Нынче мы играем по-крупному!

Ваш Иван Экономов

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