Сияющие высоты

Уважаемая редакция!

У меня не было ни малейших сомнений, что принятие обновленной версии Конституции придаст развитию нашей страны мощнейший импульс, и я не прогадал! Не прошло и месяца с момента завершения общенародного голосования, как наш президент, уверенный теперь в возможности еще долго продолжать работать на благо Родины, решил заглянуть за горизонт 2024 года, установить более далекие цели, чтобы страна устремилась к сияющим высотам прогресса и цивилизации.

Уже 13 июля 2020 года Владимир Владимирович на заседании Совета по стратегическому развитию сказал, что необходимо поставить общенациональные задачи на ближайшее десятилетие. Президент выделил три крупных блока таких задач и, говоря о блоке самореализации людей, отметил: «Россия должна войти в число мировых лидеров по качеству общего образования, по объемам научных исследований и разработок». Сказано — сделано: 21 июля был издан Указ о национальных целях развития.

Правда, не все готовы слышать то, что говорится. Общался я недавно с одним коллегой, человеком либеральных взглядов; он, как обычно, нес всякую пургу: Хабаровск, Фургал, аресты журналистов и политологов, трехдневные выборы, пытки в деле «Нового величия» и всё такое. Я ему отвечаю: «Да, всегда есть недостатки, тот же Фургал давно уже должен был сидеть не в губернаторском кресле, а в тюрьме. Но ты посмотри, каковы теперь наиболее приоритетные задачи нашего государства? Здравоохранение, образование, наука». И тут он взорвался. «Ты, — говорит, — Ваня, издеваешься, что ли?! В каких наука оказалась приоритетах?! В майском указе 2018 года было сказано, что к 2024 году Россия должна войти в пятерку стран-лидеров, а в последнем указе — что нужно не выпасть в 2030 году из десятки, в которой мы по ряду показателей и так находимся. Так что Минфин денег не даст. Всё, полночь, приехали, карета превращается в тыкву!»

Ну что тут скажешь? Несмотря на ученые степени и звания, наш брат голову часто не любит включать. Но нельзя же до такой степени игнорировать окружающую реальность! Мы живем в эпоху пандемии, которая пронеслась по всему миру и не собирается утихать. Да, благодаря неимоверным усилиям властей Россия достойно встретила эту угрозу, смогла выйти из испытания с минимальными потерями, в то время как все мы видели, что творилось в Нью-Йорке и некоторых странах Европы. Но определенный урон нашей экономике был нанесен, так что конкурировать с ведущими державами нам теперь будет достаточно сложно. Поэтому где-то придется быть поскромнее в целях и устремлениях. Это раз.

А два — Владимир Владимирович, в отличие от нас, смотрит далеко в будущее. Не на одно десятилетие вперед. Там же всё довольно тревожно. Я не только про грядущие климатические катаклизмы, но и про предмет неустанной заботы нашего национального лидера — про демографию. В новом эпохальном указе, конечно, поставлена задача обеспечения устойчивого роста численности населения, а верные соратники президента Рамзан Ахматович и Владимир Рудольфович делом показывают нам пример, но в целом задача обеспечения роста населения непроста, ох непроста.

Не хочет у нас народ размножаться, а внешних человеческих ресурсов не так много. Крым уже наш, ну, еще ДНР с ЛНР, совсем по мелочи — Абхазия и Южная Осетия. Да, собственно, даже переезд сюда всего Таджикистана кардинально ничего не изменит. Ходят, конечно, разговоры, что с демографической ситуацией проблемы от бедности, неуверенности в завтрашнем дне и сложностей со здоровьем нации. Но это всё глупости: ситуация у нас ровно такая же, как в Италии, Испании и Японии, — зажравшееся и пораженное вирусом либерализма население не особо склонно к самовоспроизведению. Если посмотреть на действительно бедные страны, то мы увидим, что как раз там всё совсем по-другому.

В той же Нигерии жители размножаются так, что любо-дорого посмотреть. Недавно я прочел, что результаты одного исследования говорят — Нигерия к 2100 году станет второй по численности населения страной мира. России же, вместе с Испанией, Италией и Японией, предрекается серьезное падение числа жителей. Похоже, что к концу XXI века в пятерке стран-лидеров с США и Китаем будут соседствовать Индия, Нигерия и Пакистан, но никак не Россия. Наш великий президент понимает это и, соответственно, ставит реалистичные цели. Причем, заметим, цель «быть в десятке» в 2030 году никак не исключает попадания в пятерку в 2024 году, хотя бы на время. Но в перспективе всё зависит от нас, а не от госбюджета: только возвращение к традиционным ценностям и производящая детей, воспитывающая их в духе патриотизма семья — здоровая ячейка общества — дадут нам исторический шанс на лидерство в XXII веке.

Ваш Иван Экономов

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи