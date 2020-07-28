Увековечить память академика А​.​И.Воробьева

На сайте онлайн-петиций Change.org появилась петиция с призывом присвоить имя академика Андрея Ивановича Воробьева Научному центру гематологии и одной из улиц Москвы.

15 июня 2020 года не стало Андрея Ивановича Воробьева. Первый министр здравоохранения независимой России, академик сразу двух академий наук — «большой» и медицинской, он в конце 80-х пришел в Институт переливания крови и за четверть века сделал из него Гематологический научный центр — уникальную клинику и научный центр мирового уровня. Гениальный врач, лечивший генсеков и президентов. Рыцарь милосердия у постели любого больного, которому требуется помощь, даже если от него отказались другие врачи. «Люди не должны умирать от излечимых болезней» — это слова Воробьева.

Что успел сделать Андрей Иванович Воробьев?

В середине 60-х годов он впервые стал изучать генетические аспекты гемобластозов (опухолей системы крови), позже – молекулярно-биологические их особенности.

В конце 60-х годов ХХ века сформулировал правила опухолевой прогрессии для гемобластозов, позволяющие оптимизировать диагностику и лечение этих заболеваний.

В 1973 году предложил новую схему кроветворения, которая до настоящего времени является основной в мире, создал теорию смены клеточных пластов в онтогенезе.

В 70-е годы ХХ века впервые в России начал эффективное лечение острых лейкозов у детей и лимфогранулематоза с эффективностью не ниже 50% излечения (позже – выше 90%), впервые предложил профилактику метастазов в центральную нервную систему (нейролейкемии) путем введения в спинномозговой канал цитостатиков.

В нулевые годы разработал многокомпонентную схему агрессивной полихимиотерапии, позволяющую вылечивать до 90% некоторых видов лимфосарком и лимфогранулематоза.

В 60-70-е годы разработал принципиально новые подходы к оценке полученных во время радиационных аварий доз облучения – биологическую дозиметрию – не имеющую аналогов в мире, оказывал помощь пострадавшим в радиационных авариях.

Разработал принципиально новые подходы к лечению сепсиса и септического шока с применением методов комплексной терапии синдрома внутрисосудистого свертывания крови.

Разработал и внедрил методы получения концентрата тромбоцитов для обеспечения больных, получающих цитостатическую терапию и после радиационных аварий.

Стоял у истоков трансплантации костного мозга в нашей стране.

Впервые научно обосновал и внедрил в практику терапию компонентами донорской крови, отказавшись от переливаний цельной крови.

Внедрил в службу крови страны обязательную карантинизацию донорской плазмы, что позволило избежать заражения ВИЧ-инфекций реципиентов, способствовал появлению в большинстве станций переливания крови страны многотонных холодильных камер для карантинизации.

На базе Гематологического научного центра создал препараты факторов свертывания VIII и IX для лечения больных гемофилией.

Стоял у истоков создания в Москве службы помощи больным гемофилией, включая введение факторов свертывания и проведения операции на пораженных суставах в условиях тяжелой коагулопатии.

Создал службу выездной экстренной гематологической помощи для больных с кровотечениями и другими коагулопатиями в г.Москве.

Стоял у истоков внедрения лечебного плазмафереза в практику здравоохранения.

Руководил оказанием помощи пострадавшим в Чернобыльской аварии, при его участии были созданы в Москве три центра оказания такой помощи – 6-я, 7-я и 15-я больницы.

Создал бригаду для оказания помощи пострадавшим при землетрясении в Армении, направил ее в Ереван и обеспечил трансфузиологическую помощь, что позволило спасти жизни, не производить ампутаций конечностей, не допускать развития тяжелых осложнений (острой почечной недостаточности) у сотен извлеченных из завалов. Эта же бригада была направлена для оказания помощи пострадавшим при пожаре в поездах под Уфой.

Играл ключевую роль при лечении руководителей нашего государства и зарубежных друзей страны: Ю.В.Андропова, К.У.Черненко, Б.Н.Ельцина, Х.Бумедьена, Хо Ши Мина и многих других.

Автор «Руководства по гематологии» (три издания за 40 лет) – базовой книги отечественной гематологии.

Главный редактор справочников: Справочник практического врача, Справочник терапевта, Справочник лекарственных средств Формулярного комитета.

Первый министр здравоохранения Российской Федерации.

Впервые создал систему стандартизации в здравоохранении страны.

Ввел медицинское страхование в здравоохранение страны, процедуры лицензирования медицинской деятельности.

Стоял у истоков современной системы лекарственного обеспечения населения: в 1992 году позволил аптекам получить статус юридического лица, начал формировать Перечень жизненно необходимых лекарств, возглавив в конце 90-х Формулярный комитет, впервые стал применять оценку медицинских технологий на основании доказанных клинических эффектов и клинико-экономических обоснований, ввел понятие орфанных (редкоприменяемых) лекарственных средств.

Подготовил базовый Указ президента страны о высокотехнологичных видах медицинский помощи, финансируемых отдельной строкой бюджета, что позволило сохранить все имеющиеся научные медицинские центры страны.

Принял и провел в жизнь решение о трансформации Академии медицинских наук СССР (АМН СССР) в Академию медицинских наук Российской Федерации (РАМН).

Создал на базе Центрального института переливания крови (ЦОЛИПК) Гематологический научный центр РАМН, состоящий из нескольких институтов – фундаментального, клинического и трансфузиологического.

Возглавлял кафедру гематологии и интенсивной терапии Центрального института усовершенствования врачей (ЦИУ(в), РМАПО, РМАНПО) около 50 лет.

Возглавлял Московское городское научное общество терапевтов более 20 лет.

Об Андрее Ивановиче Воробьеве:

http://alla-astakhova.ru/andrej-ivanovich-vorobev/

http://alla-astakhova.ru/golos-krovi/

http://alla-astakhova.ru/vmesto-nekrologa/

Имя этого человека должно быть увековечено в истории российской медицины и города Москвы.

Будет справедливо, если НМИЦ гематологии, которому он отдал так много сил и времени, станет носить его имя.

Андрея Ивановича Воробьева с благодарностью будут помнить многие жители Москвы — его гуманизм и профессионализм, способность бороться за каждого пациента стали легендой. Назвав 1-ю улицу 8 Марта, где находится НМИЦ гематологии, улицей Академика А.И.Воробьева, город сможет отдать дань памяти замечательному врачу.

Подписать петицию можно на сайте Change.org

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