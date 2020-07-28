Чао, славяне!

Задумывались ли вы когда-нибудь, откуда про­изошла знаменитая итальянская форма привет­ствия и прощания «чао»? Это слово показывает, насколько удивительными могут быть докумен­тально подтвержденные истории слов. Тут и ника­кой любительской лингвистики не надо! Не будем нагнетать интригу и сразу скажем, что итальян­ское ciao происходит от слова «славяне».

Самоназвание славян не позже VI века становится известным византийцам. В их языке оно выглядит как Σκλάβος, в средневековую латынь заимствуется в виде sclavus. И в латыни оно приобретает еще одно значение — «раб». Дело в том, что в эту эпоху в страны Европы действительно попадало много рабов славянского происхождения. И добывали этих рабов отнюдь не только в ходе войн. Рабы были одним из основных предметов экспорта Киевской Руси. В «Повести временных лет» Ольга обещает византийскому императору Константину VII дары: «челядь, мед и съкру» (древнерусское скора ‘мех, шкура’). Князь Святослав говорит, что на Дунай из Руси доставляются «скора и воск, мед и челядь». В IX–X веках рабы из Восточной Европы массово поставлялись и на Запад, и в Арабский халифат. В Кордове при халифе Абд ар-Рахмане III (X век) в ходе трех переписей насчитали соответственно 3750, 6087 и 13 750 славянских рабов [1].

Латинское sclavus в значении «раб» попало во множество европейских языков: итальянское schiavo, каталонское esclau, галисийское escravo, среднефранцузское sclave, французское esclave, окситанское esclau, португальское escravo, румынское sclav, испанское esclavo, бретонское sklav, нидерландское slaaf, английское slave, средневерхненемецкое sklafe, sklave, немецкое Sklave, датское slave, норвежское slave и другие.

Тут следует сделать оговорку. Изредка встречается утверждение, что название славян и означает «рабы». Это неверно. Не «славянин» происходит от «раба», а слова со значением «раб» — от «славянина». Противоположную версию всерьез рассматривали разве что в XVIII веке.

В венецианском диалекте латинское sclavus превратилось в sciavo или s-ciao. Затем среди венецианцев появилось вежливое выражение s-ciao vostro — примерно как русское «ваш покорный слуга». В комедиях Гольдони оно используется без какого-либо оттенка фамильярности. Надменный кавалер Рипафратта в «Трактирщице» говорит: Amici, vi sono schiavo («Друзья, мое почтение» в русском переводе А. К. Дживелегова). В XIX веке это выражение проникает в Ломбардию и распространяется всё дальше, так что лексикограф Никколо Томмазео в «Словаре италь­янского языка» (1861) с некоторым сожалением отмечает, что даже в Тоскане некоторые стали использовать формулу vi sono schiavo. Как свойственно часто используемым выражениям, оно сокращается, превращаясь в словечко ciao (считается, что родиной этой формы стала Ломбардия) и заодно утрачивая понемногу церемонный оттенок. В течение XX века слово прочно вошло в итальянский язык, став со временем самой популярной формой дружеского приветствия и прощания.

Образование слова со значением «раб» от названия чужого народа — вещь нередкая. Например, древнеанглийское wealh происходит от соседей-кельтов (к тому же корню восходит название Уэльс). Вот небольшая коллекция названий рабов, образованных от этнонимов, в языках от китайского до суахили [2].

Превращение слова «раб» в приветствие тоже не уникально. В Австро-Венгрии в качестве приветствия и прощания использовалось заимствованное из латыни слово servus ‘раб’ как краткая форма выражения servus humillimus ‘покорнейший слуга’. Оно в этой функции проникло и в другие языки Австро-Венгерской империи: венгерский, румынский, хорватский, словацкий, чешский.

Максим Руссо,

лингвист, редактор отдела науки «Полит.ру»

Назаренко А. В. Древняя Русь на международных путях. — М., 2001. С. 94. datsemshift.ru/shift1188

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