Открыт сбор средств на поддержку печати бумажного тиража книги Бориса Штерна «Феникс сапиенс»:

https://planeta.ru/campaigns/phoenix_sapiens

Книга уже издана «Троицким вариантом» в электронном виде и размещена в открытом бесплатном доступе по адресу

https://trv-science.ru/phoenix/

Краудфандинг (если окажется успешным) поможет резко снизить оптовую и магазинную цену бумажной книги.

Чтобы понять, заслуживает ли книга поддержки, можно скачать ее по указанному выше адресу на сайте «Троицкого варианта».

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