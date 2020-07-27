Открыт сбор средств на поддержку печати бумажного тиража книги Бориса Штерна «Феникс сапиенс»

27.07.2020 / 349 просм., 349 — сегодня /  Комментариев нет

Открыт сбор средств на поддержку печати бумажного тиража книги Бориса Штерна «Феникс сапиенс»:

https://planeta.ru/campaigns/phoenix_sapiens

Книга уже издана «Троицким вариантом» в электронном виде и размещена в открытом бесплатном доступе по адресу

https://trv-science.ru/phoenix/

Краудфандинг (если окажется успешным) поможет резко снизить оптовую и магазинную цену бумажной книги.
Чтобы понять, заслуживает ли книга поддержки, можно скачать ее по указанному выше адресу на сайте «Троицкого варианта».

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