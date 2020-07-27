Открыт сбор средств на поддержку печати бумажного тиража книги Бориса Штерна «Феникс сапиенс»:
https://planeta.ru/campaigns/phoenix_sapiens
Книга уже издана «Троицким вариантом» в электронном виде и размещена в открытом бесплатном доступе по адресу
https://trv-science.ru/phoenix/
Краудфандинг (если окажется успешным) поможет резко снизить оптовую и магазинную цену бумажной книги.
Чтобы понять, заслуживает ли книга поддержки, можно скачать ее по указанному выше адресу на сайте «Троицкого варианта».