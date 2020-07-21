Тест на идиотизм

Любая формальная методика оценки научной деятельности нарывается на пример, демонстрирующий ее идиотизм. Миннауки разработало методику распределения бюджетных мест в аспирантуре. Здесь за примером далеко ходить не надо, достаточно проверить результат методики на самом эффективном научном учреждении. Получается, что Институт теоретической физики им. Л.Д.Ландау РАН (первое место в РФ по публикационной результативности сотрудников, первая категория по оценке результативности ФАНО в 2018 году) не получил ни одного места в бюджетной аспирантуре на 2021–22 гг. по “предварительному распределению” согласно “методике”, утвержденной В.Н. Фальковым 3 апреля 2020 года (приказ №550). Ниже приводится краткий анализ свойств “методики” которые привели к этому результату.

Суммарный результат по числу выделенных мест (КЦП) определяется суммой чисел, получаемых двумя не связанными между собой “этапами”.

Первый из них (“базовый этап”) распределяет всего 1012 мест (85% от полного числа 1191) и основан на сравнении запроса института на число аспирантских мест и некоторого числа, получаемого по “методике”. Это число не может быть определено при подаче заявки института, так как оно зависит от общего для всех “скрытого параметра” методики, которое публично не объявляется (обозначено как ∑ОКЦ ij). ИТФ им. Л.Д.Ландау запросил 2 места в аспирантуре. Согласно “методике”, на ИТФ приходится какое-то число меньше 2 (оно нам неизвестно — вычислить его нельзя, т.к. неизвестно значение скрытого параметра), поэтому в соответствии с “методикой” (см. первые два абзаца на стр.78 “методики”) запрошенное ИТФ число 2 превращается в нуль — иначе говоря, министерство, согласно “методике”, играет с институтами в очко или орлянку.

Второй этап распределяет 178 аспирантских мест (или 15% от полного числа). Полный алгоритм их распределения в “методике” не описан, однако при его реализации “учитываются” следующие параметры:

— внебюджетный доход на сотрудника (какое отношение это имеет к ИТФ?) — фактически учитывался в двух разных пунктах;

— кол-во обучающихся иностранцев (какое отношение это имеет к ИТФ?);

— доля защитившихся аспирантов за последние годы учитывалась, лишь если число аспирантов превышало 5 (в ИТФ оно меньше 5, поэтому фактический — близкий к 100% — КПД аспирантуры ИТФ вообще не был учтен, вместо него использовался “средний по области”);

— публикационный рейтинг (по этому параметру ИТФ является лидером в России с большим запасом, но “вес” этого показателя в примененной “методике” весьма мал).

Итог: результат ИТФ по “второму этапу” равен нулю.

К те же результатам приведет применение указанной “методики” к любому небольшому по численности сотрудников академическому институту, независимо от качества проводимых в нем исследований и международного рейтинга.

Вывод: утвержденная министерством методика составлена (неизвестными пока лицами) в целях уничтожения потенциала развития небольших российских академических институтов, ведущих высококачественные фундаментальные научные исследования; тем самым методика содействует отъезду талантливой научной молодежи заграницу.

Михаил Фейгельман,

главн. научн. сотр. ИТФ имени Л.Д. Ландау,

зав. базовой кафедрой МФТИ «Проблемы теоретической физики»

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