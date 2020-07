Ученый в новую эпоху

Уважаемая редакция!

Дорогие сограждане! Хочу нас всех поздравить с триумфальным принятием новой Конституции! Я этого ждал и, как вы знаете по предыдущей колонке, даже предсказывал результаты. Мне, правда, отдельные коллеги указывают, что я был не вполне точен, но, по сути, они ошибаются: мое предсказание процента россиян, которые поддержат поправки, отличается от официальных данных всего на полпроцента. Ну а это, на мой взгляд, уже дело вкуса — склоняешься ли ты для получения нужного результата к более высокому проценту поддержки от числа голосовавших или к более высокой явке. Главное, чтобы требуемый результат был получен.

Как бы то ни было, у меня лично теперь, как поется в старой песне, “every day is Christmas, and every night is New Year’s Eve”. Но хотя здоровье немного страдает, долг превыше всего, и этот долг в данный момент состоит в том, чтобы осмысливать изменения в жизни страны и роль ученого в новую эпоху. А для этого нужно, в первую голову, понимать, какова она, эта новая эпоха.

Я очень рад, что моя идея установления новых государственных праздников начала находить поддержку — во всяком случае, отдельные депутаты уже предлагают сделать 1 июля государственным праздником. Но конечно, подлинная реализация величия моего замысла может быть явлена только во всей его полноте. Необходим великий Месяц России июнь, находящий свое завершение в Дне Конституции 1 июля, в первый день месяца, названного, что символично, в честь верховного главнокомандующего и великого римлянина Юлия Цезаря.

Судите сами: открывается месяц июнь Днем защиты детей, а дети, согласно новой Конституции, являются важнейшим приоритетом государственной политики Российской Федерации. 6 июня — день рождения Александра Сергеевича Пушкина, который, как и дети, «наше всё» и который, кстати, умел и любил делать детей. То есть начало июня очень символично в плане обозначения наших духовных и культурных ценностей. 12 июня — День России, символизирующий независимость и суверенитет нашей страны. И эта чреда праздников и памятных дней была бы отлично дополнена Днем Парада 24 июня, призванным показать всем, что наша историческая миссия — быть хранителями памяти о подвиге наших предков, а также Днем Конституции 1 июля, символизирующим наши высшие ценности, включая ценности семьи и брака, о чем бы лишний раз напоминал еще и День семьи, любви и верности 8 июля.

Вся эта круговерть праздников и памятных дней подчеркивала бы тот факт, что мы нынче — нация хранителей традиций и исторической памяти. И тут возникает вопрос, какова же роль ученого в такую эпоху. Нестойкие умы могут захотеть увидеть тут какие-то противоречия: науке, мол, свойственно искать новое, как это можно совместить с веяниями консерватизма и охранительства? Если, допустим, Конституция обеспечивает защиту исторической правды, изложенной в установочной статье Владимира Владимировича Путина о Великой Отечественной войне, и не допускает умаления значения подвига нашего народа, не является ли это ограничением для исторических исследований?

Прямо должен сказать: нет и нет! Никто не запрещает находить и вводить в оборот новые документы о подвиге нашего народа, а также о двуличной и трусливой политике Запада. Стоит еще подумать, как быть с интерпретацией политики России на Кавказе в XIX веке, но нет никаких препятствий для исследований и различных интерпретаций событий удаленных исторических эпох. Хотите интерпретировать вторжение войск Цезаря в Галлию как вовлечение диких кельтских народов в круг влияния великой цивилизации — пожалуйста. А хотите, пишите про геноцид кельтов — никто не мешает.

В целом же нужно понимать, что история диалектична и бывают моменты, когда нужно сосредоточиться на поиске нового и развитии, а бывают моменты, когда нужно все усилия направить на сохранение того, что имеется. И сейчас, когда некогда прогрессивное человечество погружается в пучину бездуховности, потребительства и гендерфлюидности, когда тон общественного дискурса на Западе задают оголтелые либеральные активисты, являющиеся в чистом виде современными хунвейбинами, роль России состоит в сохранении европейских традиций и духовных скреп. И мы, ученые, сейчас подобны монахам, которые после падения Римской империи в своих монастырях хранили светоч знания, переписывая книги, в то время как по Европе носились взад и вперед дикие варварские орды. Да, время наше непростое, но тем более возвышенна и благородна наша миссия, заданная новой Конституцией.

Ваш Иван Экономов

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи