Профессор — лопух?

Вынужденный переход на дистанционное обучение в весеннем семестре 2020 года обнаружил серьезную проблему жульничества при сдаче контрольных и экзаменов. Причем специфика связана именно с форматом сдачи, при котором преподаватель и студент не находятся в одной аудитории.

У меня в этом семестре в Вышке был курс лекций по квантовой механике для второкурсников факультета физики (49 студентов). В дистанционную часть попали две контрольные и устный экзамен. Первую контрольную мы вместе с семинаристами проводили по некоторому регламенту, предложенному Максимом Жуковским (МФТИ), вторую контрольную — по регламенту Вышки (Moodle + Examus), устный экзамен — в Zoom’е.

Общее впечатление — технически в таком режиме списывание и другие виды жульничества сильно упрощаются, и студенты массово (т. е. заметная доля, хотя и не поголовно!) к этому склонны. Бороться с этим можно, но это гораздо труднее, чем в обычном режиме, и требует очень большого количества сил и времени.

Необходимость такой борьбы стала очевидна, когда перед первой контрольной студенты нашей физтеховской базовой кафедры «Проблемы теорфизики» сообщили, что к ним поступают массовые (по меньшей мере десяток) обращения из Вышки за помощью на контрольной (решение задач за деньги). Перед экзаменационной сессией они еще раз сообщили, что пошел просто вал таких обращений по разным предметам (квантовая механика, статфизика, матфизика, оптика). По поводу домашних работ такое тоже было, но с домашками и в обычном режиме изначально понятно, что мы не можем контролировать процесс их подготовки, поэтому их вес в итоговой оценке не слишком большой (30%). Идея в том, что домашние работы, конечно, учитываются (и списывание наказывается по строгим правилам Вышки), но основная проверка — это контрольные и устный экзамен.

При внимательной проверке контрольных в вызывающих вопросы случаях мы назначали студентам устную беседу в Zoom’е. В результате всех этих мер обнаружилось несколько случаев списывания (скорее всего, не друг у друга, а из внешнего источника). Три студента отправлены на дисциплинарную комиссию (это случаи, в которых никаких сомнений нет, и в Вышке для них есть известная процедура). В общем, «профессор, конечно, лопух, но аппаратура при нем». Хотя борьба требует очень много сил и времени. А главное — противно этим заниматься. Но и чувствовать себя дурачком, которого очевидно обманывают, — тоже противно.

На устном экзамене есть проблема возможного суфлирования (до этого при разговоре со студентами о задачах контрольной иногда было заметно, что студент куда-то косится и там ему с некоторым запозданием приходит ответ на заданный преподавателем вопрос). Мы с ней боролись, в частности, тем, что сдача была сильно распараллелена (10 экзаменаторов). В целом, по ощущениям, бороться с нечестной сдачей устных экзаменов тоже можно, но это опять же требует заметных усилий (это сильно сложнее, чем при обычной сдаче). И вообще — весь формат сдачи меняется и отходит от первоначальной идеи — нет возможности дать 45 минут на подготовку билета, надо всё организовывать иначе.

И в дополнение — небольшая обратная связь от студентов. Одна студентка, у которой оценка за работу в семестре 6 баллов (из 10), сдавала мне устный экзамен, причем сдавала очень хорошо, с пониманием и явно честно. Неидеально, но я за экзамен ей поставил 9 баллов и поинтересовался, почему же у нее не столь высокая накопленная оценка за семестр. Ее ответ был таким: «В начале семестра шло хорошо, а потом при карантине как-то всё накрылось — дома очень сложно сосредоточиться».

Яков Фоминов,

зам. директора ИТФ им. Л. Д. Ландау РАН,

зам. зав. кафедрой «Проблемы теоретической физики» МФТИ,

доцент факультета физики НИУ ВШЭ

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