Потенциация не улучшает потенцию

23 июня «Международный журнал изучения импотенции» (International Journal of Impotence Research, импакт-фактор 1,5) отозвал [1] статью про «Импазу» — препарат от эректильной дисфункции, производимый фирмой «Материа Медика Холдинг». Один из авторов статьи, член-корреспондент РАН Олег Эпштейн является владельцем и директором этой компании.

«Действующим веществом» в «Импазе» являются антитела к эндотелиальной NO-синтазе человека. На первый взгляд может показаться, что это нечто научное. Действительно, эндотелиальная NO-синтаза производит оксид азота, который расслабляет мускулатуру стенок кровеносных сосудов, что увеличивает приток крови к половым органам. Механизм действия многих препаратов для лечения проблем с потенцией связан с влиянием на молекулярно-сигнальный путь, в котором задействован оксид азота.

Проблема в том, что в «Импазе» используют антитела к ферменту, которые «наносятся на лактозы моногидрат в виде водно-спиртовой смеси с содержанием не более 10 в минус пятнадцатой нг/г активной формы действующего вещества». Это значит, что действующего вещества в препарате нет. Как и в других популярных препаратах «Материи Медики»: «Анафероне», «Эргофероне», «Тенотене», «Субетте», «Пропротене», суммарные продажи которых составляют миллиарды рублей в год.

Теперь на месте статьи появляется следующее сообщение: «Редактор отозвал статью потому, что были сомнения в научной достоверности исследования. Реагент был разведен до такой степени, что не должно было остаться действующего вещества. Никакого молекулярного анализа, подтверждающего присутствие молекул, проведено не было. В итоге редактор утратил доверие к надежности результатов исследований».

Препараты «Материи Медики» называют релиз-активными, но это лишь еще одно слово для обозначения гомеопатии, которую в 2017 году подробно раскритиковала Комиссия РАН по борьбе с лженаукой в своем меморандуме [2]. Сторонники гомеопатии верят, что препарат тем эффективней, чем сильнее его развели. Последовательное разведение действующего вещества в гомеопатии называется потенцированием.

В отозванной статье слово «гомеопатия» упоминается один раз в разделе методов, где указано, что в производстве препарата используется гомеопатическая технология. Скорее всего, рецензенты не заметили этого упоминания, как уже бывало в некоторых других случаях.

Стоит отметить, что это не первая, а уже пятая отозванная статья доктора медицинских наук Олега Эпштейна. Не считая еще двух, которые пока не отозвали, но пометили как вызывающие сомнения [3]. Подробная критика релиз-активных препаратов и исследований, якобы подтверждающих их лечебные свойства, тоже опубликована, например в журнале BMJ Evidence Based Medicine [4]. Сама компания «Материа Медика Холдинг» ранее получила антипремию от Министерства образования и науки за «самый вредный лженаучный проект 2017 года» [5].

Но если в журналах действует процедура отзыва публикаций, посвященных заведомо неработающему методу лечения, то, к сожалению, на сегодня не существует процедуры, которая позволила бы исключить автора подобных статей из Российской академии наук.

Мне видится, что это негативно сказывается на репутации российской науки как внутри страны, так и на международном поле. Возникает и еще один вопрос: почему в России регистрируют лекарственные препараты, которые не содержат действующего вещества, статьи про которые отзываются из научных журналов? Как можно верить в надежность системы регистраций, в качество клинических исследований, если в лекарства записывают даже обычный сахар? И какие могут быть последствия от принятия некомпетентных решений?

В частности, мы помним, как в разгар эпидемии Департамент здравоохранения Москвы выпустил пособие с рекомендациями по лечению и профилактике коронавирусной инфекции COVID-19, в котором упоминались и релиз-активные препараты: «Среди имуннотропных препаратов, оказывающих противовирусное действие, рекомендуются „Анаферон“, „Эргоферон“, „Кагоцел“. При этом отмечено, что противовирусное действие „Анаферона“ и „Эргоферона“ на сезонные коронавирусы человека, имеет доказательную базу» [6]. К счастью, в официальных рекомендациях Минздрава релиз-активные препараты не упоминались, а пособие вскоре исчезло с сайта.

Тем временем новость об отзыве статьи уже осветили некоторые зарубежные издания. На сайте Discover Magazine [7] пошутили про «слово на букву Г», а сайт Retraction Watch, освещающий проблему некачественных научных публикаций, назвал заметку так: «Не выросло: журнал отозвал статью про увеличение размера пениса, осознав, что речь о гомеопатии» [8]. Им смешно, а нам должно быть грустно.

Александр Панчин,

канд. биол. наук

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