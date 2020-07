Дело о журнале-призраке

Российские авторы всё чаще публикуются в журналах-хищниках. В частности, по оценкам экспертов, ежегодно российские авторы публикуют порядка 4–5 тыс. статей в журналах-хищниках, индексируемых в Scopus и Web of Science. Однако такие журналы индексируются в международных базах цитирования год-два-три, затем их вычисляют, и их индексация прерывается. Посредники, предлагающие публикации в иностранных журналах, должны выискивать всё новые издания, которые готовы за деньги публиковать без должного рецензирования статьи низкого качества либо неоригинальный материал.

В то же время организация журнала-хищника — достаточно прибыльный бизнес, такие журналы эксплуатируют модель Open Access и взимают плату за публикацию статей. Нередко организаторы такого бизнеса мимикрируют под реальные журналы, вводя в заблуждение авторов, либо присваивают себе добросовестный журнал.

Именно так и поступили совсем недавно мошенники, украв журнал Talent development and excellence, который индексируется в Scopus с 2009 года. Журнал выходил всего два раза в год. Это было небольшое, но приличное издание. Однако мошенники взломали сайт добросовестного журнала (iratde.org) и создали альтернативный сайт (iratde.com). На данном сайте слегка изменено название журнала: Journal of Talent development and excellence. Помимо этого, на сайте пустовал раздел «Редакционный совет», отсутствовали ISSN и раздел об академической этике. Однако номера журналов в архиве полностью соответствовали выпускам настоящего Talent development and excellence. Ответ на запрос редактору настоящего журнала Вильмы Виалле, профессора австралийского Университета Вуллонгонг, подтвердил догадки о похищении [1].

За 2020 год журнал, если судить по данным Scopus, опубликовал 462 статьи, то есть больше, чем за все предыдущие годы его выпуска. Российские авторы опубликовали почти 90 статей за 2020 год (см. табл. 1).

Таблица 1. Распределение статей в журнале Talent development and excellence по странам (по данным Scopus до проверки)

Страна Число статей в 2020 году Индонезия 278 Россия 88 Казахстан 71 Малайзия 19 ОАЭ 9

Российские авторы представляли в основном университеты, которые были неоднократно замечены в публикациях в журналах-хищниках: РЭА им. Плеханова (32 статьи), КФУ (27), Кубанский государственный аграрный университет (23), ­МГУТУ им. К. Г. Разумовского (18), Финансовый университет при Правительстве РФ (16), Первый МГМУ им. И. М. Сеченова (14), Алтайский государственный университет (12).

Конечно, может возникнуть вопрос: а вдруг российские авторы были введены в заблуждение мошенниками и на самом деле они добросовестные, но обманутые авторы? Во-первых, данный журнал вообще не печатал статьи российских авторов, до 2020 года в журнале было опубликовано всего две таких работы. Во-вторых, характер статей российских авторов демонстрирует, что они были приобретены у посредников. «Диссернет» обнаружил по меньшей мере пять статей с сомнительным соавторством и некорректными заимствованиями [2]. Среди авторов Journal of Talent development and excellence есть множество российских преподавателей, которые регулярно публикуются в сомнительных журналах.

Да и сложно представить себе, что одномоментно российские авторы стали подавать статьи в один и тот же неизвестный в России журнал без соответствующего посредника, который продал соавторство в статье.

Retraction Watch опубликовал заметку о похищении журнала Talent development and excellence [1]. По итогам публикации компания Cabells, которая составляет белые и черные списки журналов, провела свое расследование и отнесла журнал к хищным и похищенным (hijacked) [3].

Насколько нам стало известно, представители добросовестного журнала обратились в Scopus с требованием об изъятии из индекса всех публикаций за 2020 год. Несколько дней назад все 492 статьи были изъяты из Scopus (см. рис. 1).

Отрадно, что отчетный год еще не прошел и все сомнительные статьи за 2020 год не смогут быть учтены как пуб­ликации в журналах, индексируемых в международных базах цитирования.

Анна Абалкина,

канд. экон. наук, PhD

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи