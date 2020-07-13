Вышла новая книга Бориса Штерна «Феникс сапиенс»

«Троицкий вариант» совместно с «Тровантом» выпустил новую книгу Бориса Е. Штерна «Феникс сапиенс» (фантастика), пока только в электронном виде.

Книга выложена в открытый доступ, скачать ее (бесплатно) можно здесь: https://trv-science.ru/phoenix/

Верстка книги, ее корректура, оформление, включая обложку, выполнены Максимом Борисовым.

Книгу помогли сделать более достоверной рецензенты-волонтеры Александр Марков (эволюция, антропология), Алексей Екайкин (климат, гляциология) и Алексей Оскольский (флора Экваториальной Африки, определение видов растений)

В ближайшее время стартует краудфандинг для сбора средств на печать бумажного тиража, чтобы затем распространять его по низкой цене.

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