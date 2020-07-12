Азбука природы: мечтаем и размышляем вместе с малышами

Многие родители и педагоги беспокоятся, что в XXI веке трудно общаться с детьми. На мой взгляд, с детьми общаться очень легко, но только в подходящем для этого возрасте: примерно от четырех до десяти лет, — и не о чем-нибудь, а о законах природы! Основоположник отечественной педагогики К.Д. Ушинский еще в XIX писал, что один день, проведенный ребенком на природе, дает его уму больше, чем дни послушного сидения за партой.

Современная наука утверждает, что мы все — пассажиры одного огромного космического корабля по имени планета Земля. Вместе с нами на планете обитает множество других видов живых существ и все они зависят от энергии, которую приносят на Землю солнечные лучи. Всё живое: растения, звери, птицы, насекомые, микробы, — подчиняется законам природы. Австрийский биолог, нобелевский лауреат К. Лоренц утверждал, что детеныши животных усваивают представления о законах природы, наблюдая за поведением старших и подражая ему в играх.

Человек — часть природы, и наши малыши обучаются также по образцам поведения старших, но они еще требуют, чтобы при этом с ними общались словами! Выдающийся психолог Л.С. Выготский утверждал, что дети вообще учатся мыслить, общаясь со старшими и узнавая их мысли с помощью речи. А наш современник, молекулярный биолог Б.М. Медников, анализируя сходства и различия систем передачи генетической и культурной информации, пришел к выводу, что биологические особенности человека зависят от мамы с папой, а вот для усвоения основ культуры необходимо взаимодействие в системе «учитель-ученик» и навыки взаимодействий в системе «учитель-ученик» так же необходимы для развития человека, как биологическая наследственность.

В нашей литературе есть прекрасные образцы рассказов и сказок о природе для детей, которые создали писатели-классики в прошлом и позапрошлом веке. В XXI веке очень много интересной информации о природе можно найти в Интернете, но малышам ее нужно пересказывать доступным для них языком. Хитрость в том, что дети — непоседы. Чтобы пообщаться с ребенком, нужно помочь ему заняться чем-то интересным и полезным, дружелюбно сопровождая эти занятия разговорами о законах природы на понятном для детей языке.

Самый простой вариант занятий с малышами — книжки-раскраски. В XIX веке Ушинский предлагал: если дети не разговаривают, покажите им картинки — заговорит весь класс! Мы попробовали это сделать в одном московском детском саду — и увидели, что Ушинский прав. Утром малышей уже не нужно было тянуть за руку в детский сад — они бежали вприпрыжку и с порога волновались: «А вы не забыли, что сегодня моя очередь разговаривать?!». Помогли разговоры про лес: по картинкам, с помощью игрушек-зверюшек и кадров на экране компьютера.

И еще одна маленькая хитрость. В прошлом веке американский этнограф Маргарет Мид специально исследовала, как поддерживаются разные культурные традиции на островах Полинезии у биологически близких народов. Важный вывод, который сделала М. Мид: основы культуры малыши усваивают от старших братьев и сестер. Такую же закономерность наблюдал И.В. Бестужев-Лада, анализируя передачу культурных традиций в российских семьях. В начале XXI века этот механизм во многих современных семьях работает плохо, так как дети рано привыкают к гаджетам и теряют интерес к общению друг с другом.

Попробуйте вернуть этот интерес, основанный на законах природы, организовав занятия старших детей с младшими с помощью специально подготовленного для этой цели комплекта пособий «Азбука природы: мечтаем и размышляем вместе с малышами», размещенного в открытом доступе на сайте НИИ ФХБ имени А.Н. Белозерского МГУ имени М.В. Ломоносова в разделе «Человек и Природа. Первые шаги» по адресу: http://www-new.belozersky.msu.ru/ru/links/chip/.

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