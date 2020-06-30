Судьба астронома

30.06.2020 / № 307 / с. 2 /  Книжная полка / 159 просм., 159 — сегодня /  Комментариев нет
Масликов С. Судьба астронома. Иван Наумович Язев: 1895–1955. — Новосибирск: Агентство «Сибпринт», 2020
Масликов С. Судьба астронома. Иван Наумович Язев: 1895–1955. — Новосибирск: Агентство «Сибпринт», 2020

В нашей газете мы уже писали о судьбе бывшего директора Новосибирского планетария Сергея Масликова [1]. Его судили за то, что он купил астролябии для своего планетария на деньги, вырученные по договорам аренды. Два месяца он сидел в СИЗО, затем четыре — под домашним арестом; был суд, прокурор требовал три года колонии… В поддержку Сергея выступили астрономы, астрофизики, космонавты, директора планетариев и другие неравнодушные граждане. В конце декабря 2019 года суд полностью оправдал ­Сергея, а сейчас его снова судят по апелляции прокуратуры.

Во время своих мытарств Сергей написал книгу о другом астрономе-подвижнике — Иване Язеве (1895–1955), «проскочившем» в конце 1930-х по самому краешку. В книге много интересной довоенной фактуры и фотографий. Электронную версию книги мы разместили в интернет-лавке «Троицкого варианта» [2]. Заходите на наш сайт и скачивайте книгу за 150 руб.

  1. Горе стране, где сажают подвижников! // ТрВ-Наука. № 293 от 29.11.2019.
  2. trv-science.ru/product/pdf-sergej-maslikov-sudba-astronoma/
  3. Масликов С. Незавидная участь старинных астрономических инструментов в России // ТрВ-Наука. № 295 от 14.01.2020.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи

Подписаться
Уведомление о
guest
0 Комментария(-ев)
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
Оценить: 
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...
 
 

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить