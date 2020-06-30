Судьба астронома

В нашей газете мы уже писали о судьбе бывшего директора Новосибирского планетария Сергея Масликова [1]. Его судили за то, что он купил астролябии для своего планетария на деньги, вырученные по договорам аренды. Два месяца он сидел в СИЗО, затем четыре — под домашним арестом; был суд, прокурор требовал три года колонии… В поддержку Сергея выступили астрономы, астрофизики, космонавты, директора планетариев и другие неравнодушные граждане. В конце декабря 2019 года суд полностью оправдал ­Сергея, а сейчас его снова судят по апелляции прокуратуры.

Во время своих мытарств Сергей написал книгу о другом астрономе-подвижнике — Иване Язеве (1895–1955), «проскочившем» в конце 1930-х по самому краешку. В книге много интересной довоенной фактуры и фотографий. Электронную версию книги мы разместили в интернет-лавке «Троицкого варианта» [2]. Заходите на наш сайт и скачивайте книгу за 150 руб.

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