«Сложные вопросы надо обсуждать»

На состоявшемся 16 июня 2020 года заседании Президиума был принят и новый формат взаимодействия Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований (далее — КПФНИ) с отделениями РАН.

Напомним, что в прошлом году комиссия под председательством академика РАН Виктора Васильева активно участвовала в анализе кандидатов на выборы в Академию наук, и открытая публикация ее доклада «Кандидаты в члены-корреспонденты и академики РАН» о замеченных нарушениях этики науки вызвала большой интерес общественности.

Как отмечает сама комиссия, «после публикации доклада на сайте комиссии, было получено много откликов как от самих кандидатов, упомянутых в Докладе, так и от Отделений РАН и их экспертных комиссий. Экспертные комиссии Отделений РАН провели свои заседания, тем или иным образом отреагировав на положения доклада и в некоторых случаях выразив свое отношение к его положениям. Комиссия РАН по противодействию фальсификации научных исследований не оспаривает приоритетное право Отделений РАН самостоятельно решать вопросы этого плана, относящиеся к соответствующей научной специальности, в частности касающиеся оценки научных заслуг кандидата и их сравнительной важности по сравнению с нарушениями. Кроме того, мы признаем, что следовало ознакомить с докладом отделения РАН перед его обнародованием». Часть материалов была признана не относящейся к вопросу научной публикационной этики и выходящей за рамки мандата комиссии — в итоговый док­лад [1] она не вошла.

В новом положении о работе комиссии РАН под руководством академика РАН Васильева [2] описано «правило трех ключей»: комиссия — отделение — президент РАН. Проекты докладов, заключений, иных документов КПФНИ по вопросам, входящим в компетенцию отделений РАН, направляются на рассмотрение этих отделений по электронной почте. Если у отделения РАН есть замечания или возражения к проекту, то в течение 10 рабочий дней отделение направляет их в КПФНИ. Если ответа от отделения РАН не будет, то проект считается согласованным.

Если возражения или замечания поступили, то в течение двух недель проводится обсуждение с участием членов комиссии и представителей соответствующего отделения РАН. Если обсуждение не закончилось каким-то компромиссом, то протокол совещания поступает главе РАН, который и принимает окончательное решение. «До принятия решения президентом РАН проект документа считается несогласованным и не подлежит опубликованию в качестве документа Комиссии», — отмечается в тексте положения. Если все проблемные моменты сняты, то комиссия публикует доклад на своем сайте. Если же разногласия остаются, то проект доклада или другого документа направляется на доработку в комиссию.

На заседании Президиума после острых дебатов о том, как отделениям и комиссии находить общий язык, глава РАН Александр Сергеев отметил, что важно ликвидировать «правовой вакуум» взаимодействия между двумя сторонами и он выступает за то, чтобы сложные вопросы обсуждались в очной дискуссии:

«Отделению предоставляется информация не людьми с улицы, а членами комиссии РАН. Нельзя просто сказать: мы не согласуем и всё. <…> Мы как раз столкнулись с ситуацией, когда по одному из таких спорных вопросов в течение нескольких месяцев пришлось просить отделение рассмотреть этот вопрос. И я просил рассмотреть этот вопрос, потому что он грозил перейти в судебные инстанции. <…> Я за то, что люди бы встречались и разговаривали. Если какие-то мнения не согласованы, то вопрос выносится на рассмотрение президента Академии наук» (см. запись заседания начиная с тех пунктов, которые связаны с КПФНИ [3]).

Комиссия и отделения в ближайший месяц смогут протестировать новый формат взаимодействия. На заседании Президиума 16 июня вице-президент РАН Алексей Хохлов озвучил основные тезисы доклада КПФНИ «Иностранные „хищные“ журналы в Scopus и WoS: переводной плагиат и российские недобросовестные авторы». Состоялась дискуссия, в ходе которой звучали вопросы, и даже такие: «Что такое недобросовестный автор? Что такое должное рецензирование?»

В постановлении Президиума РАН «Переводной плагиат и иностранные „хищные“ журналы в международных базах данных» [4], в частности, говорится:

«В последние годы во всем мире получил развитие феномен „хищных“ журналов, публикующих статьи за деньги без должного рецензирования. Это явление оказывает негативное влияние на научную сферу, при этом главный вред наносят те „хищные“ журналы, которые проникают в международные реферативные базы данных Web of Science и Scopus. „Хищные“ журналы вызывают интерес и у российских авторов. Начиная с 2013 года произошел значительный рост публикаций в таких журналах авторов с российской аффилиацией. При этом во многих случаях за оригинальную публикацию выдается машинный перевод ранее опубликованного чужого текста на русском языке (переводной плагиат)».

Академия наук приняла решение подготовить предложения в адрес Минобрнауки, в которых речь пойдет о необходимости проведения анализа публикационной активности российских авторов в журналах, входящих в международные наукометрические базы. Цель этого анализа — сформировать список журналов, публикации в которых не будут учитываться в качестве отчетных по государственному заданию. В свою очередь научно-издательский совет РАН отправит обращение к составителям международных реферативных баз данных Scopus и Web of Science с предложением повысить требования к экспертизе журналов при рассмотрении заявок на включение в базы, а также исключить из баз те журналы, в которых были обнаружены случаи переводного плагиата.

Доклад комиссии под руководством академика РАН Виктора Васильева о переводном плагиате был направлен в отделения РАН, которые до 30 июня должны представить свои замечания. После описанной выше процедуры согласований доклад о переводном плагиате будет наконец опубликован.

Н. Д.

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