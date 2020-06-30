16 июня 2020 года на заседании Президиума РАН обсуждались разные вопросы; в частности, был обновлен состав Комиссии РАН по популяризации науки. Теперь в нее входят 48 человек (ранее — 53), из них 21 — академики и члены-корреспонденты РАН. Комиссию возглавляют вице-президент РАН академик РАН Алексей Хохлов и его заместитель академик РАН Александр Молдован.

Продолжат работу в комиссии несколько наших авторов: член-корреспондент РАН Михаил Глазов (Санкт-Петербург), биолог Егор Задереев (Красноярск), директор фестиваля Eureka! Fest Александр Дубынин (Новосибирск), научный журналист ОТР Ольга Орлова, астроном Владимир Сурдин, астрофизик и главный редактор ТрВ-Наука Борис Штерн.

В комиссии остаются ведущая авторских программ на Первом медицинском канале и «Эхе Москвы» Марина Аствацатурян, зам. главного редактора портала «Научная Россия» Татьяна Вручинская, главный редактор телеканала «Доктор» Эвелина Закамская, генеральный директор телеканала «Наука» Григорий Ковбасюк, главный редактор журнала «Наука и жизнь» Елена Лозовская, научный журналист «Российской газеты» Юрий Медведев, главный редактор газеты «Поиск» Александр Митрошенков, главный редактор портала «Индикатор» Николай Подорванюк, главный редактор журнала «Химия и жизнь» Любовь Стрельникова, спецкор журнала «В мире науки» Валерий Чумаков и руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

Среди тех, кто покинул комиссию (в силу большой занятости) — популяризатор математики Николай Андреев, главный редактор «Кванта» Александр Гайфуллин, научный журналист Александра Борисова, популяризатор науки Станислав Дробышевский, палеонтолог Александр Марков и астрофизик Сергей Попов.

Новыми членами комиссии, в частности, стали: член-корреспондент РАН Юрий Батурин, руководитель программы «Всенаука» Георгий Васильев, зам. главного редактора ТрВ-Наука биоинформатик Михаил Гельфанд, физик Артём Коржиманов (Нижний Новгород), академик РАН Лев Зелёный, научный журналист Наталия Демина, физик и советник директора по науке Политехнического музея (открывающегося после реконструкции в мае 2021 года) Алексей Семихатов, научный журналист и главный редактор «Кота Шрёдингера» Григорий Тарасевич.

Комиссия в ближайшее время объявит очередной конкурс на лучшие работы по популяризации науки в нескольких номинациях. В этом году номинировать свои книги на конкурс смогут также издательства (в прошлом году этой опции не было).

С полным списком членов Комиссии РАН по популяризации науки можно ознакомиться на сайте РАН (см. постановление Президиума РАН № 96 от 16 июня 2020 года) и на нашем сайте.

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