Об инициативных проектах РФФИ

23 июня 2020 года на Общем собрании РАН было озвучено это заявление Клуба «1 июля». Ученых продолжает беспокоить ситуация с РФФИ, непубличность планов по его реформированию. Они не в первый раз призывают к сохранению как инициативных грантов, так и независимости самого фонда.

Миновало 15 июня, когда обычно объявлялся конкурс инициативных проектов (конкурс А) Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). Тем не менее объявление о конкурсе на следующий, 2021 год до сих пор не сделано.

Мы повторно заявляем о безусловной значимости грантов РФФИ и о нецелесообразности урезания бюджета фонда. Мы не будем повторять аргументы, приведенные в заявлении клуба [1], подчеркнем только незаконность любых преобразований в фонде без согласования с РАН, являющейся высшим экспертным органом РФ.

Мы обращаемся к Общему собранию РАН с предложением принять соответствующую резолюцию, к руководству РФФИ с предложением безотлагательно объявить о новом конкурсе, а на 2021 год и к руководству страны с предложением не снижать, а повысить бюджет РФФИ и усилить роль фонда в финансировании инициативных научных исследований. Функции и стиль работы РФФИ и РНФ сильно различаются, и поддерживать следует деятельность обеих организаций.

1julyclub.org/node/341

1. 1julyclub.org/node/337

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