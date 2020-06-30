«Неряшливость формулировок отражает неуважение авторов к Конституции и ко всем нам»

В Cети разгорелись споры о том, правильно или нет, с точки зрения русского языка, сформулирован вопрос, поставленный на голосовании по Конституции РФ 1 июля 2020 года. За разъяснениями редакция обратилась к эксперту, соавтору академических словарей русского языка, над которыми работают специалисты Института русского языка РАН, автору научно-популярных книг «Русский cо словарем» и «О чем речь» Ирине Левонтиной.
— Могли бы вы, как профессиональный лингвист, прокомментировать вопрос, который задают участникам голосования: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?»
— Многих покоробили эти «изменения в Конституцию», как и «поправки в Конституцию». Правильно: «внесение изменений/поправок в Конституцию», но «изменения в Конституции и поправки к Конституции». Здесь происходит такое упрощение, когда форма «в Конституцию» с законного «внести» или «внесение» как бы перевешивается на сами изменения/поправки. Это вполне естественное для языка явление.
Мы, например, можем сказать: «Я купила сметану в борщ» — разумеется, не купила в борщ, а купила сметану для добавления в борщ. Но то, что уместно в обиходной речи (или, например, в жаргоне чиновников и депутатов), совершенно неуместно в таком жанре, как бюллетень для голосования по изменению Конституции.
Кроме того, лингвисты обратили внимание и еще на одну синтаксическую шероховатость: «Вы одобряете…» вместо стилистически нейтрального «Одобряете ли вы…» (и да, «вы» здесь должно быть со строчной буквы, поскольку это не личное обращение). В вопросе «Вы одобряете <…>?» содержится как бы подсказка. Эта формулировка не только стилистически плоха, но и некорректна по смыслу.
Нас, академических лингвистов, часто упрекают в излишней терпимости к нарушениям языковой нормы. Действительно, мы с интересом следим за языковыми изменениями. Но это не отменяет представления о стилистической уместности. Неряшливость формулировок здесь отражает неуважение авторов к Конституции и ко всем нам. Язык разоблачает и мстит.
Это не неряшливость, это их коронный стиль, кураж, демонстрация презрения к тем, кто не входит в их «высшую» касту. Схавают все, уверенны они и народ наперегонки спешит подтвердить эту уверенность.
Это следствие тотальной малообразованности… Все, чем славилось наше образование, за последние 20-25 лет было утрачено…
Ко всем вам?
Это не неряшливость слога, это неряшливость мысли. И ничего странного. На многие действия власти, естественная реакция … будто из придорожного сортира пахнуло. Те, кто менее чувствителен к аромату и работают … соответственно и уровень … более унтера Пришибеева, чем Столыпина.
Они говорят и пишут на своей фене, более близкому и понятному путинскому электорату, чем литературный русский. Здесь, прежде всего, нарочитая демонстрация презрения к образованной части россиян.
К «прослойке», как сказал один классик…