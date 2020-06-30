«Неряшливость формулировок отражает неуважение авторов к Конституции и ко всем нам»

В Cети разгорелись споры о том, правильно или нет, с точки зрения русского языка, сформулирован вопрос, поставленный на голосовании по Конституции РФ 1 июля 2020 года. За разъяснениями редакция обратилась к эксперту, соавтору академических словарей русского языка, над которыми работают специалисты Института русского языка РАН, автору научно-популярных книг «Русский cо словарем» и «О чем речь» Ирине Левонтиной.

— Могли бы вы, как профессиональный лингвист, прокомментировать вопрос, который задают участникам голосования: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?»

— Многих покоробили эти «изменения в Конституцию», как и «поправки в Конституцию». Правильно: «внесение изменений/поправок в Конституцию», но «изменения в Конституции и поправки к Конституции». Здесь происходит такое упрощение, когда форма «в Конституцию» с законного «внести» или «внесение» как бы перевешивается на сами изменения/поправки. Это вполне естественное для языка явление.

Мы, например, можем сказать: «Я купила сметану в борщ» — разумеется, не купила в борщ, а купила сметану для добавления в борщ. Но то, что уместно в обиходной речи (или, например, в жаргоне чиновников и депутатов), совершенно неуместно в таком жанре, как бюллетень для голосования по изменению Конституции.

Кроме того, лингвисты обратили внимание и еще на одну синтаксическую шероховатость: «Вы одобряете…» вместо стилистически нейтрального «Одобряете ли вы…» (и да, «вы» здесь должно быть со строчной буквы, поскольку это не личное обращение). В вопросе «Вы одобряете <…>?» содержится как бы подсказка. Эта формулировка не только стилистически плоха, но и некорректна по смыслу.

Нас, академических лингвистов, часто упрекают в излишней терпимости к нарушениям языковой нормы. Действительно, мы с интересом следим за языковыми изменениями. Но это не отменяет представления о стилистической уместности. Неряшливость формулировок здесь отражает неуважение авторов к Конституции и ко всем нам. Язык разоблачает и мстит.

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