К руководству РФФИ и к научным работникам России

Совет Общества научных работников прислал в редакцию следующее обращение.

Заканчивается июнь 2020 года, а конкурс инициативных проектов РФФИ (конкурс «а»), который обычно стартует в середине июня, до сих пор не объявлен. Его гранты жизненно важны для тысяч научных коллективов России, о чем многократно писали ученые и научно-общественные организации страны. Мы опасаемся, что нынешнее молчание РФФИ означает ликвидацию конкурса «а», что нанесет огромный вред отечественной науке.

Совет ОНР просит руководство РФФИ незамедлительно сообщить, когда будет объявлен конкурс «а» в 2020 году.

Совет ОНР призывает инициативные группы и общественные организации ученых, профсоюзы научных работников, ученые советы научных организаций, членов и профессоров РАН и всех, кому небезразлична судьба науки в России, независимо обратиться к председателю Правительства РФ М. В. Мишустину и министру науки и высшего образования В. Н. Фалькову с письмами в защиту конкурсов «а» РФФИ.

Дальнейшая информация — на сайте ОНР:

onr-russia.ru

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