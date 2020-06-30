День Конституции

Уважаемая редакция!

В этот раз я начну не с самого важного, что происходит в нашей стране, поскольку отдельные коллеги высказывают претензии. Мол, Ваня, сколько можно писать про Конституцию — мы уже проголосовали. Так и я проголосовал. Инновационно, посредством электронного голосования — замечательной системы, которая позволяет учесть ваш голос в пользу поправок, не требуя от вас куда-то ходить.

Не в этом дело: принятие новой версии Конституции — событие исторического масштаба, повторения этого как минимум 12 лет ждать нужно будет. Поэтому необходимо разъяснять и разъяснять людям значимость момента: про детей, пенсионеров, зверюшек и медицину. Вот один мой знакомый ругался недавно, говорил, что всё это пустая болтовня, что ничего к лучшему не изменится — и в будущем с нашей бесплатной медициной лучше не сталкиваться, особенно если живешь, как он, в провинции.

Так в том-то самая соль: нельзя допустить, чтобы наши учреждения здравоохранения стали привлекательными для трудящихся. Представьте себе, что в каждой поликлинике всё чисто, уютно, современно. Все тебе улыбаются; кофе, печенье, все необходимые обследования — всё бесплатно. К чему это приведет? Правильно: если всё будет комфортно и удобно, народ начнет возможности изыскивать, чтобы к врачу сходить. Начнет изыскивать у себя всякие болячки. И подобная мнительность, конечно, будет оказывать самое разрушительное воздействие на здоровье населения: люди начнут умирать от психосоматических заболеваний. Уж не говорю о том, каких колоссальных бюджетных вливаний это потребует.

Правильный же подход состоит в другом: главное — не врачи и таблеточки, а защитные силы самого организма. Именно их нужно стимулировать! Чтобы человек, побывавший в районной больнице, где не хватает бинтов, градусников и обезболивающих, твердо решал для себя — никогда больше! И жил бы без контакта с медициной до самой смерти, отгоняя от себя саму мысль, что можно серьезно заболеть.

Впрочем, не с того я хотел начать. 23 июня состоялось Общее собрание РАН, которое прошло впервые в формате онлайн. И удивительная вещь: прошло быстро, по-деловому. Не потребовалось обычных двух-трех дней, обошлось без деловых и задушевных разговоров в кулуарах, походов в буфет, стремительно пустеющего к концу собрания зала. Всё живенько, бодренько, с докладом об успехах и достижениях. Всегда бы так!

Одно мне не очень понравилось — заявление о том, что денег на науку нужно выделять гораздо больше. Раньше только академический профсоюз ныл и скандалил, требуя увеличить финансирование науки, да подбивал Академию говорить о том же. И вот РАН тоже начала аккуратно клянчить деньги. Стыдно, господа академики, стыдно! Одно дело — профсоюзные нищеброды, и совсем другое — такие солидные люди, как вы. Мало того что вам государство платит стипендии по 100 тысяч рублей в месяц неизвестно за что, так вы же еще руководите программами и проектами, делите финансовые ресурсы, получаете оклады и надбавки, а туда же. Каких еще денег вам не хватает?

Если же говорить про науку вообще, то в новой Конституции четко и ясно прописано, что правительство «обеспечивает государственную поддержку научно-технологического развития Российской Федерации, сохранение и развитие ее научного потенциала». Так что наука будет теперь в приоритетах — вместе с медициной, детьми, зверюшками и пенсионерами.

И раз уж я заговорил о Конституции, хочется добавить еще пару слов. Меня тут коллега спросил, что я думаю об итоговом числе голосов в поддержку поправок. А ведь тут даже думать нечего — настолько всё очевидно. За поправки проголосует 75% от числа принявших участие в голосовании, поскольку всем должно быть ясно, что поправки поддерживает подавляющее большинство проголосовавших. Ну и конечно, в голосовании должно принять участие не менее 70% избирателей, чтобы все знали: большинство граждан России — за новую Конституцию!

В завершение же я хотел бы через мою любимую газету предложить в ознаменование нынешних событий учредить 1 июля День Конституции, а 24 июня — День Парада. И чтобы мы помнили, как нам не смог помешать никакой коронавирус сделать оба этих праздника общегосударственными выходными днями. Не сомневаюсь, что большинство россиян эти предложения горячо поддержат: не каждый ведь год 24 июня и 1 июля будут приходиться на среду, так что новые праздники сильно подсобят дачникам. Даже несмотря на то, что дачники в число приоритетов Конституции не попали, пользу она принесет и этой категории трудящихся, и всем остальным — такой это удивительный документ!

Ваш Иван Экономов

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