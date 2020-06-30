День Арнольда — 2020

12 июня 2020 года на факультете математики Высшей школы экономики состоялся традиционный День Арнольда. Он был приурочен к 83-й годовщине Владимира Игоревича и, в отличие от прошлых лет, совпал с днем его рождения. В предыдущие годы (а День Арнольда проводится в 9-й раз) он проходил в один из близких к этой дате дней, чтобы он не накладывался на государственный праздник России.

Цель проведения этих математических встреч — поддержание в новых поколениях студентов памяти о выдающемся ученом, ярком и глубоко нетривиальном человеке, по книгам которого они учатся, о чьих результатах нередко слышат на исследовательских семинарах.

За время проведения Дня Арнольда он обрел собственный формат: сначала Арнольдовскую лекцию читает приглашенный крупный математик, а затем о своих результатах рассказывает арнольдовский стипендиат. Обычно мы разнообразим этот день чаепитием между двумя лекциями, на котором можно услышать воспоминания о Владимире Игоревиче его друзей и учеников, показом биографических фильмов или как-нибудь иначе.

В этом году уже сама форма проведения праздника послужила разно­образию: лекции проходили дистанционно в системе Zoom. Нужно сказать, что естественные опасения, связанные с непривычностью формата, не оправдались — и приглашенного ученого, и арнольдовского стипендиата слушало, пожалуй, больше людей, чем это обычно бывает в офлайне. Хотя, конечно, недостаток личного общения ощущался. Видеозаписи лекций можно найти на странице math.hse.ru/arnold_scholarship.

Каждый год организаторы просят обоих докладчиков ориентироваться в первую очередь на студентов — с тем чтобы и младшекурсники могли что-то понять и вынести пользу из лекций. Именно в таком ключе всегда излагал материал Владимир Игоревич Арнольд, вне зависимости от того, какой была тема лекции, читалась ли она на летней школе для школьников и студентов в Дубне, в университетском курсе, на исследовательском семинаре или на международном конгрессе.

В этом году Арнольдовскую лекцию читал, о чем мы договорились еще год назад, петербуржец Анатолий Моисеевич Вершик, давний друг Арнольда, замечательный математик и харизматичная личность. В лекции, посвященной мерам на пространствах путей в графах, исследованию которых он посвятил несколько десятилетий, звучали и новые мотивы, связанные с комбинаторной динамикой и проросшие не в последнюю очередь из разговоров лектора с Владимиром Игоревичем.

В начале каждого учебного года ученый совет факультета математики присуждает Арнольдовскую стипендию одному старшекурснику бакалавриата. Кандидатов, заслуживающих стипендии, всегда оказывается много, и при выборе победителя редко обходится без жестких споров. Тем почетнее стипендия как для победителя, так и для его научного руководителя, тем ответственней и миссия прочитать лекцию после лекции известного коллеги. Стипендиат этого года Роман Крутовский (при поддержке своего научного руководителя Т. Е. Панова), безусловно, справился с задачей и заслужил бы одобрение Владимира Игоревича, если бы тот его слышал. Что особенно важно для нас — все лауреаты Арнольдовской стипендии прошлых лет продолжают заниматься математикой, и мы ждем от каждого из них серьезных достижений.

День Арнольда — это не единственное посвященное ему мероприятие, организуемое Высшей школой экономики. В декабре 2017 года вместе с Математическим институтом им. В. А. Стеклова РАН и Сколковским институтом науки и технологий была проведена крупная международная конференция, приуроченная к его 80-летнему юбилею. Наверное, такие конференции будут проводиться и дальше. Другие университеты и научные центры по всей планете тоже не забывают этого выдающегося человека. Но и камерные, ориентированные в первую очередь на студентов ежегодные Дни Арнольда также послужат сохранению памяти о нем и созданном им математическом мире.

Сергей Ландо, профессор факультета математики НИУ ВШЭ,

профессор Центра перспективных исследований Сколтеха

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