Что в имени тебе моем?

«МОСКВА, 26 июня — РИА Новости. В бюллетенях по поправкам к Конституции нет ошибки с точки зрения лингвистики, фокусироваться нужно не на стилистике, а на смысле, заявила РИА Новости ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая».

Это заявление члена Совета по русскому языку при Правительстве РФ и члена партии «Единая Россия» прозвучало в ответ на недавно опубликованное мнение филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по этому вопросу.

История с бывшим министром культуры, к имени которого навечно приклеилось «диссертация», продемонстрировала убеждение, что научной истины (исторической в том случае) не существует. Истиной является лишь то, что представляет сегодня политическую целесообразность. Теперь вот и лингвистика на очереди…

Русе… Русецкая… откуда я помню это имя? В начале года Комиссия по противодействию фальсификации научных исследований при Президиуме РАН подготовила объемный доклад по переводному плагиату — массовому явлению, вошедшему в практику российских ученых-мошенников начиная с 2014 года. Дело в том, что с введением проверок на плагиат прямое списывание стало заметно, а списывание с переводом на другой язык долгое время оставалось безнаказанным. Профессора и доценты университетов (в основном) драли чужие тексты, переводили их на английский (часто дословно, машинным переводчиком) и публиковали в хищных иностранных журналах, индексируемых в международных базах данных.

За переводной плагиат университеты щедро раздавали горе-авторам плюшки и пряники. Не гнушались им и ректоры ведущих российских университетов. Среди них как раз и отметилась ректор Института русского языка им. Пушкина Маргарита Русецкая, опубликовав в индийском журнале Biosciences Biotechnology Research Asia статью — дословный перевод на английский русскоязычного текста статьи подопечного профессора, опубликованную, в свою очередь, в российском журнале за пять лет до этого [1].

От присвоения чужого текста до отрицания научной истины — один шаг. Ничего удивительного.

Кстати, уже совсем скоро в комиссию поступят рецензии отделений РАН на доклад по переводному плагиату, после чего доклад будет опубликован, и читатель получит возможность познакомиться с плеядой выдающихся российских мастеров переводного плагиата, среди которых немало известных имен.

Андрей Ростовцев,

соорганизатор «Диссернета»

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