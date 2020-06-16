Снова нарушаю, онлайн — способствует

Мои соображения о проблемах преподавания на химфаке МГУ многим не нравятся. Бывший декан, возглавлявший факультет четверть века, когда-то назвал размещение этих соображений в открытом доступе нарушением корпоративной этики. Потребовал удалить разбор проблем, всего лишь отвечавший на призыв обсудить, «как нам реорганизовать…». И повторявший многократно мною сказанное на разных методкомиссиях. Термин «корпоративная этика» явно пришел из бизнеса, поэтому сразу скажу: nothing personal, just business. В смысле — только дело. Мое дело — обучать тех, кто пришел учиться.

Дистанционный режим обострил проблемы, существовавшие ранее, — в этом солидарны все, но вид «сверху» и «снизу» совершенно разный. «Сверху» акцентировалась проблема дисциплины преподавателей МГУ, так как еще в марте был выявлен кто-то не проводивший занятий. Для борьбы с нарушителями распорядились все занятия записывать, чтобы их потом прослушивать. То есть если в супермаркете украли банан — будем шмонать всех, кто в зале. Кафедрам было велено преподавателей, которые не могут вести занятия из дома или не хотят их записывать, — заменить. (Кем? — и так осталось полтора инвалида.) Стыдливо лопотали что-то про студентов, которые не имели Интернета, а потом, мол, просветятся благодаря записи. Но более явно звучала идея административного прослушивания для контроля выполнения учебного плана. Не могу понять, откуда у этих энтузиастов прослушки берется для нее время на фоне оперативного руководства процессом (про стратегическое уж не говорю).

Оперативное руководство при взгляде «снизу» проявилось в открытии «сервера дистанционного обучения (СДО)». Там надо было привязать студентов к курсам путем регистрации, требовавшей «контрольного слова». Слово это знали назначенные от кафедр «управляющие», но они не знали регистрирующихся, а те не знали «управляющих». К счастью, еще в феврале в сугубо инициативном порядке мы обзавелись списком студентов четвертого курса общего потока (без адресов, какой уж дали) и адресами старост групп. Три дня (21–23 марта) мучили старост, писали на кафедральном сайте духоподъемные объявления типа «А вот 406-я группа уже зарегистрирована полностью!». Так обрели все актульные адреса. Похоже, что деканат и учебная часть не умели, по крайней мере в марте, связаться со всеми студентами — иначе что мешало всех зарегистрировать централизованно? Вот почему-то на факультете общей и прикладной физики (ФОПФ) МФТИ, где я работаю как совместитель, все студенты задолго до карантина были «привязаны» к физтеховскому отсеку google.meet, где любого можно найти за три секунды. И в Сколтехе, где у нас сетевая программа с МФТИ, тоже всех можно моментально найти в Canvas — это американизированная «игрушка», но коммуникационные функции выполняет безукоризненно и независимо от эпидемии. А в МГУ всё только под дулом карантина.

Мы наивно думали, что регистрация общего потока в СДО откроет наконец возможность обучения студентов. Учить нам предложили в Mirapolis — он жаден до сетевых ресурсов, требует установки каких-то примочек на компьютер и проверки каждый раз настроек микрофона. И хотя поверить в это трудно, он никак не связан с СДО! И студенты опять должны регистрироваться, теперь — для участия в лекциях. Сначала для каждой (!) лекции была отдельная регистрация. Только уже в апреле как-то настроили — чтобы кто ранее участвовал, снова уже не регистрировался. Но вход всё равно по одноразовой ссылке, которую надо накануне распространять. Как будто студенты в аудиторию по расписанию одноразовый пропуск заказывают… Что-то собянинское в этом есть. В то же время на лекциях появлялись «посторонние», в СДО не зарегистрированные. Наша «управляющая» нервничала — вдруг хулиганы… Оказалось — нет. Например, вне СДО весь семестр провел с нами выпускник химфака прошлых лет, работающий за рубежом, — аккумулировал преподавательский опыт.

Первая лекция в Mirapolis 25 марта была сорвана: упал сервер. Он и потом время от времени падал — или отключался вручную для «проведения работ» по ночам и выходным, лишая нас доступа к почте, а студентов — доступа к сайту кафедры, на котором и был сконцентрирован весь процесс. Но, конечно, главные проблемы были не с техникой, а «как всегда»:

1) мы вынуждены «лечить» искаженное понимание ряда принципиальных вопросов, возникшее в результате кусочного попадания понятий из нашего курса (прежде всего термодинамических) в предшествующие общехимические курсы;

2) по количественным дисциплинам знания могут быть твердыми только при акценте на самостоятельное решение задач; но на общем потоке химфака самостоятельность решений, увы, непопулярна.

Когда задачи решают в большой ­аудитории, то многие (это я о главном университете страны, коллеги!) просто вульгарно списывают друг у друга. Но так как верно решающих с первого раза очень мало — тиражируются неправильные решения. Наши действия в этой ситуации и без карантина трудоемки. Борьба идет за понимание смысла явлений и процессов, за осознание пределов применимости и смысла параметров. Поэтому мы разрешаем пользоваться лекциями и учебником — проверяя только способность осмысленно использовать те или иные уравнения. В условиях карантина из этого демократического принципа проросли решения задач путем поиска «чего-нибудь похожего» в Интернете. Найденное тиражировалось, благо средства коммуникации у всех на мобильниках. Ну мы насмотрелись… Хотя сами задачи наши простые как палка, на уровне очень среднего бакалавриата.

Стали публиковать типовые ошибки, устраивать многочисленные дополнительные попытки и проводить индивидуальные «собеседования» с разбором решений. Я увидела много вполне разумных ребят, драматически не умеющих анализировать результат решения и собственные ошибки. Увидела новые примеры чудовищного отсутствия школьного образования (вплоть до проблем с законом Кулона… не говорю уж об отсутствии к концу четвертого курса МГУ умения обращаться с размерностями величин…). Конечно, увидела и агрессивных: ты ему про выбор параметра, а он тебе с напором про свои жизненные проблемы — ну, значит, к вечеру будет кляуза в деканат. Все эти действия по пункту 2 еще сильнее заострили проблему пункта 1 — «лечение» от кусочности программ младших курсов. Сильные студенты в принципе могут «вылечиться» сами, по лекциям или учебнику. Менее сильным очень важно объяснить ошибки в разговоре, и куда лучше бы не дистанционно, а вместе рисуя формулы и графики на бумажке или доске. Ну а не желающим «лечиться», на мой вкус, не стоит получать дипломы МГУ. Вкусы, конечно, бывают разные — еще в прошлом году, без всякой эпидемии, ректорат объявил, что отсутствие зачетов не является основанием для недопуска к экзаменам. Видимо, для снижения количества отчисляемых, влияющего негативно на бюджет.

Конечно, это всего лишь гипотеза; ректорат от нас далеко, погружен в ковры на девятом этаже главного здания. А от деканата после попытки обсуждения конкретных вопросов и истерического ответа я самоизолировалась еще в начале апреля. Учебные процессы в двух вузах требовали вахт у микрофона шесть, а иногда семь дней в неделю по многу часов, и тут уже было не до начальства. «Управляющая» послушно собирала и куда-то в Сеть клала записи всего, включая семинары в группах. Однажды сообщила, что сидит и вырезает из записей семинаров нецензурную лексику (студенческую, разумеется, — это главный университет страны, коллеги!). Тут я вспомнила об особом гневе бывшего декана по поводу моих сопоставлений химфака с ПТУ. Попросила не вырезать, чтобы прослушивающим ярче показать контингент. Но, наверное, она, бедняга, все-таки вырезала.

Коробит ПТУ? Ну, пусть техникум, но никак не более. Хотя по меркам МГУ химфак едва ли не лучший факультет, а в российском химическом образовании часто считается лидером. Противоречия тут нет, к сожалению, — уровень «первый парень на деревне» разный в разных деревнях. Смешно соваться в мировые рейтинги университетов, если на лучшем факультете студенты массово списывают решения задач. Думаю, ректор может уточнить в Калтехе или Стэнфорде — там списывают? Хотя не очевидно, что они поймут вопрос.

Наш факультет — в руках деканата, теперь уже молодого и энергичного. Они отлично делают ремонт в аудиториях. Вдруг наконец озаботятся наполнением аудиторий содержательным образованием, вдруг поспособствует этому титаническая деятельность по прослушке? Кстати, число студентов на химфаке МГУ и на ФОПФ-ФПФЭ МФТИ (которые объединили в одну «школу») примерно одинаково. Но почему-то деканат ФОПФ, управляющий этим новообразованием, разговаривает со своими преподавателями в существенно ином тоне. И спокойно берет на себя все технические и организационные решения: никакие «управляющие от кафедр» ему не требуются. Может быть, потому, что там гораздо меньше замдеканов по разным вопросам. (Я не вузы сравниваю, а лишь технику управления факультетами.)

Nothing personal… Будет готовность деканата — в пятидесятый раз изложу конкретные и иллюстрированные соображения о том, где именно в учебном плане химфака зарождаются и развиваются понятийные проблемы. Возникшие задолго до дистанционного периода и неизбывные, документированные в нашей многолетней коллекции студенческих решений. Но пока никаких признаков этой готовности не видно. Вместо этого замаячила смутная перспектива слияния химфака с факультетом наук о материалах (ФНМ) и факультетом фундаментальной физико-химической инженерии (ФФФХИ) под лозунгом «2+2+2». То есть всех первые два года учить совершенно одинаково. Угробить ФНМ и спецгруппы химфака, короче говоря. Всех превратить — судя по набору цифр — в трижды двоечников. Легко верится, что такое мог удумать ректорат и лично ректор, создающий фон для процесса гибридизации мехмата с факультетом вычислительной математики (ВМК) и научно-исследовательским вычислительным центром (НИВЦ). Если это правда — у деканатов останется простой выбор: брать под козырек или браться за вилы. В последнем случае мы «снизу» можем помочь. А вот в первом придется признать, что многолетние усилия по сохранению очагов нормального образования среди массовки — похоронены окончательно.

Очень удивляет дискуссия о перспективах дистанционного обучения после карантина — дискуссия о форме без решения вопросов о содержании (чему/ в какой последовательности учить и кого учить). В связи с вопросом «кого учить?» интересны студенческие размышления, присланные мне в финале зачетной недели: «…когда вместо вступительных экзаменов — лишь их жалкое подобие, ЕГЭ… и проходной балл, вообще говоря, не очень высокий, то понятно, что будет разный уровень способностей… чтобы сразу по всем предметам был „не техникумовский уровень“ нужно менять это сверху — модифицировать системы вступительных экзаменов и, возможно, уменьшать количество мест, для естественного повышения проходных баллов». Это почти в точности одно из тех предложений, за которые наш бывший декан обвинил меня в нарушении «корпоративной этики». Только вместо «уровня способностей» я в этом контексте рассматриваю готовность учиться, ведь именно по этому признаку отличаются у нас сильные студенты от остальных.

Химфак — массовый факультет, и все мы здесь люди средних способностей. И большинство полезной работы в мире делают такие люди, так как людей «выше среднего» гораздо меньше. Для разумной деятельности просто надо хорошо что-то освоить, найти способностям применение. Так примерно я ответила на эти размышления, о которых могла бы и не узнать, если б не карантин. Помогать учиться и становиться исследователями тем, кто готов тратить на это силы и время, — это наша, рядовых преподавателей, единственная ответственность. Начальство тоже может внести свой вклад, в том числе и уменьшив прием, корректируя по нашим предложениям учебные планы, проведя настоящий аудит научных коллективов МГУ по существу результатов и актуальности тематик (а не по формальным показателям). А может и не вносить. Но в этом случае я не усматриваю признаков корпоративности с начальством.

Если прорвало трубу, то решить, как ее чинить, может реально только сантехник и точно не может начальник ЖЭКа. Так и у нас, коллеги. В каком объеме применение дистанционного обучения целесообразно в той или иной дисциплине — может решить только автор курса. По мне — ну пусть она останется одной из многих форм, включенных в число степеней свободы преподавателя. На мой взгляд, для индивидуализированного обучения (обязательного в вузах, претендующих на высокий уровень) эта форма с говорящими головами на экране губительна; для массового — ограниченно пригодна. Желаю всем грамотных начальников ЖЭКов и скорейшего завершения форс-мажоров.

Галина Цирлина, докт. хим. наук

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