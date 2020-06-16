Разливы нефти, о которых мы не знаем

Об экологической катастрофе в Норильске говорят и пишут, потому что она оказалась на виду — одномоментно в реки и грунт попало около 21 тыс. тонн дизельного топлива. Однако на Севере ежедневно происходят аварии хоть и меньшего масштаба, но дающие в сумме сотни тысяч, если не миллионы тонн нефти, ежегодно вытекающей из нефте­проводов. В основном нефть утекает из промысловых и межпромысловых нефтепроводов на нефтяных месторождениях. Происходит это потому, что металлические трубы в ходе эксплуатации постепенно становятся тоньше; скорость износа трубы увеличивает и коррозия. На старых месторождениях в эксплуатации могут быть трубы, проложенные 40–50 лет назад.

По оценкам «Гринпис России», более чем в 80% случаев нефтяных аварий загрязняется почва; в 17% случаев — ручьи, реки и озера. По данным Росгидромета, реки ежегодно выносят в Северный Ледовитый океан до 500 тыс. тонн нефти. Полной и достоверной статистики по разливам нефти нет, потому что она складывается из официальных данных, которые декларируют сами нефтедобывающие компании. При этом зачастую разливы меньше 8 тонн считают «инцидентом» и в статистику не включают. Бывает, что разливы остаются неизвестными даже для самих компаний: некоторые старые нефтепроводы проходят в сотнях метров или в километрах от дорог; в случае небольшой аварии разница в давлении будет незаметной, и утечка из такой трубы может длиться годами. Нефтяники и контролирующие органы не обратят на нее внимания, а нефть будет продолжать заливать гектары леса и болот.

Более достоверную оценку можно получить при спутниковом мониторинге, но эту работу обычно делают не сами нефтяные компании и контролирующие органы, а общественные экологические организации, ресурсы и возможности которых несопоставимо меньше.

Предотвратить нефтяные разливы можно только заблаговременной заменой нефтепроводов, но нефтедобывающие компании идут на это неохотно — дешевле выплачивать небольшие штрафы за загрязнение окружающей среды, тем более что размер реального ущерба легко занизить. Речь ведь идет о замене десятков тысяч километров труб, проложенных через болота и тайгу.

— Все специалисты знают, что металл не вечен: контактируя с нефтью, он постепенно теряет прочность, от этого рвутся старые нефтепроводы. Поэтому главная мера предотвращения разливов — это своевременное обновление конструкций. Мы рекомендуем заменять их каждые 25 лет, — комментирует руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников.

11 июня «Гринпис России» направила в правительство и Госдуму разработанные экспертами организации поправки в природоохранное законодательство. В частности, предлагается установить предельные сроки эксплуатации промысловых нефтепроводов и других опасных промышленных объектов, связанных с хранением и транспортировкой нефти и нефтепродуктов. Также предлагается ограничить количество экспертиз промышленной безопасности, которые могут продлевать сроки эксплуатации опасных промышленных объектов.

Вадим Кантор

На фото: Сотрудники «Гринписа» ищут нефтяные разливы, опираясь на данные съемки из космоса. Сургутский район (Ханты-Мансийский автономный округ), 2011 год.

Фото Вадима Кантора / «Гринпис»

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