Онлайн-кукуруза

5 мая в статье «Вышка на удаленке» в ТрВ-Наука сотрудник НИУ ВШЭ Илья Щуров поделился опытом преподавания в удаленном режиме [1]. Неожиданным образом этот текст был использован администрацией НИУ ВШЭ как один из поводов к началу обширной кампании в пользу массового перевода учебного процесса в онлайн. Внесу и я свои пять копеек в дискуссию.

Внезапное требование (в конце марта) перевести обучение студентов МФТИ в онлайн из-за эпидемии не сильно, на первый взгляд, повлияло на работу нашей базовой кафедры «Проблемы теоретической физики» при Институте теоретической физики имени Ландау. Большая часть коллег быстро справилась с использованием ранее неизвестных инструментов вроде Zoom, Idroo и других подобных.

Отдельное спасибо администрации МФТИ, которая (в отличие от ряда иных известных мне случаев) вовсе не настаивала на «унификации» онлайн-платформы для лекций и семинаров, предоставив преподавателям выбрать то техническое решение, которое каждому из них было удобнее, — на мой взгляд, это был единственно возможный здравый подход. Для меня самого переход на дистанционную систему не оказался особенной проблемой. Мне надо было читать спецкурс для нескольких студентов нашей кафедры — занятие не особенно сложное, ибо студентов немного и все они прошли двойной жесткий отбор: сначала при поступлении в МФТИ, а еще через два года — на нашу кафедру. Так что контингент у нас особый, и уж о проблеме списывания заданий и контрольных нам точно думать не приходится.

Любопытно подвести итоги внезапно возникшего онлайн-образования в нашем выделенном случае. Мое наблюдение таково: даже для очень сильных и мотивированных студентов это — серьезное испытание. С точки зрения полученного результата куда лучше читать лекции, как обычно, в аудитории, несмотря на все имеющиеся технические возможности, хорошую двустороннюю связь, возможность задавать вопросы и т. п. Сравнивать можно было довольно легко, ибо первые полтора месяца семестра лекции шли в обычном режиме и отклик студентов (измеряемый, к примеру, еженедельно решаемыми заданиями к лекциям) был куда более активным. Хотя проводить лекции или семинары удаленно иногда может быть удобно и полезно.

Параллельно проходил подобный же «внеплановый эксперимент» со студентами первого курса на факультативных занятиях по математике, которые вели наши аспиранты (их посещало около 40 студентов, интересующихся теоретической физикой). Половину семестра занятия проходили в режиме онлайн. Контрольная в конце семестра дала около 60% оценок «отлично» и около 40% «удовлетворительно» — вообще без промежуточной группы «хорошо». В прошлые годы на том же нашем курсе ничего подобного не наблюдалось. Многие из не самых сильных, но в принципе способных обучаться студентов не смогли показать хороший результат «на удаленке».

Интересно было бы узнать реальное происхождение онлайн-эйфории среди начальников (есть план перевести в онлайн 10% курсов в МФТИ, а также 25% в НИУ ВШЭ со следующего года). Зачем они это делают, почему любую новацию надо внедрять, как кукурузу при Н. С. Хрущёве — вплоть до Заполярья? Поскольку здравого объяснения не приводится, остается предполагать самое простое: это начало процесса, суть которого — на следующем этапе начать экономить на зарплате преподавателей.

Оптимизация, сэр…

Михаил Фейгельман,

докт. физ.-мат. наук

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