Обнуление и вторая волна

Уважаемая редакция!

В удивительные времена мы живем! Грозная эпидемия в Моск­ве пошла на убыль столь стремительно, что даже начальство не ожидало такого развития событий. Еще в конце мая Сергей Семёнович продлил ограничения до 14 июня, и вдруг заболеваемость начала резко снижаться, пришлось досрочно начать снимать ограничения. И получается, что практически все ограничения будут сняты аккурат ко дню проведения парада Победы, предваряющего открытие всенародного голосования по поправкам в Конституцию.

Останутся, конечно, ограничения на проведение массовых мероприятий, и это очень правильно: мало того что они опасны с эпидемиологической точки зрения, так еще и вылиться могут неизвестно во что, как нам показывает пример США и ряда других стран, кичащихся своей демократичностью. Жизни черных, возможно, и не будут иметь значения для наших бузотеров, но любители устроить беспорядки в важный для страны момент точно найдутся.

Если бы я был верующим человеком, я бы увидел в быстром спаде заболеваемости в Москве божий промысел, так сказать перст небес, указующий: «Иди и голосуй!» А так я вынужден констатировать радостное стечение обстоятельств, ну и, конечно, колоссальную работу по обузданию незримого врага, проведенную нашими властями.

Стоит, впрочем, отменить, что эпидемия принесла не только болезни, смерти и экономические потери, но и элемент опасной идеологической заразы. Многие, наверное, удивятся, услышав такое, но это правда. Судите сами: многие миллионы людей сели на самоизоляцию, были отстранены от работы, от благотворных дачных забот. Что им оставалось делать после разбора накопившихся дома дел и завалов?

Смотреть телевизор семь дней в неделю? Увольте, коллеги, даже в нашей стране немного граждан со столь устойчивой психикой: днем сериалы, а вечером «Дом-2» и Соловьёв. Я, конечно, понимаю, что Владимир Рудольфович выполняет важную государственную миссию, но даже лекарство в чрезмерных дозах становится ядом. Играть в компьютерные игры без продыху тоже не все способны. Поэтому, полагаю, многие сограждане начали больше всякого и разного слушать и читать в Интернете.

Я, признаться, и сам немного этим увлекся, — разумеется, не в целях получения якобы достоверной информации, а целях исследования явления. И должен сказать, что даже я был удивлен: какой же там заповедник гоблинов! Списанные в тираж властители умов прошлых десятилетий, городские сумасшедшие, сторонники теорий заговора, «спасители России» и прочие политические провокаторы — несть числа всем этим навальным, карауловым, невзоровым и платошкиным!

В то время как облеченные властью лица по телевизору объясняют необходимость продолжать беречь свое здоровье и здоровье окружающих, носить маски, в Интернете вы можете узнать, что шумиха вокруг коронавируса — это заговор с целью чипирования всего человечества Биллом Гейтсом. В то время как по телевизору выдающиеся актеры, музыканты, юмористы и другие достойные люди рассказывают, как важно пойти и проголосовать за поправки в Конституцию, в Интернете разные деятели кричат, что всенародное голосование и сами поправки — это балаган, устроенный только для того, чтобы позволить Владимиру Владимировичу остаться у руля после 2024 года.

И нужно признать, этот мутный поток лжи нет-нет да и находит дорожку к сердцам и умам некоторых наших непритязательных сограждан. Вот я лично, пользуясь отменой режима самоизоляции, отправился на дачу, в том числе ради того, чтобы достойно отметить на природе День России. Вечером, после завершения работ на участке, мы сели с соседями культурно отдохнуть, и в разгар процесса один из них спрашивает меня: «Ваня, скажи, а правда, что ограничения у нас отменили только для того, чтобы народ проголосовал за обнуление сроков для Путина, а потом опять всё закроют из-за второй волны?» Я буквально чуть со стула не упал, услышав такое! Выпил рюмку, выпил две — и только после этого смог дать достойный ответ, простой и ясный. Я человек объективный и не могу сказать, как некоторые, что без Путина не будет России; но такие великие и мудрые правители хорошо если раз в столетие появляются. И потому уход Владимира Владимировича с руководящего поста может привести ко многим бедам, к хаосу и анархии. Поэтому мы не должны бояться ни второй волны, ни даже девятого вала — светлое будущее России сто́ит любых жертв. Мы должны поддержать не только пятый, но хоть и четырнадцатый срок для нашего национального лидера, если, конечно, природа и курчатовские НБИКС-технологии позволят.

Поэтому идите, друзья мои, и голосуйте за то, чтобы мы могли жить по законам разума, добра и красоты, ну и под неусыпно мудрым руководством, разумеется!

Ваш Иван Экономов

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