Длинный список премии «Просветитель»

16.06.2020 / № 306 / с. 14 /  Премии / 227 просм., 227 — сегодня /  Комментариев нет

15 июня 2020 года был объявлен лонг-лист премии «Просветитель»:

  1. Авченко Василий, Коровашко Алексей. Олег Куваев: повесть о нерегламентированном человеке. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2020.
  2. Багдасарова Софья. Апокалипсис в искусстве. Путешествие к Армагеддону. — М.: Бомбора, 2018.
  3. Беляков Сергей. Весна народов. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2020.
  4. Вихрев Никита. Рассказы о двукрылых. — М.: Фитон XXI, 2019.
  5. Воскобойников Олег. Средневековье крупным планом. — М.: Бомбора, 2020.
  6. Губайловский Владимир. Искусственный интеллект и мозг человека. — М.: Наука, 2019.
  7. Долинин Александр. «Гибель Запада» и другие мемы: Из истории расхожих идей и словесных формул. — М.: Новое издательство, 2020.
  8. Егоров Виталий. Люди на Луне: Главные ответы. — М.: Альпина нон-фикшн, 2020.
  9. Жвалевский Андрей. Рептилоиды на плоской Земле. Лженаука. — Минск: Дискурс, 2019.
  10. Жуков Борис. Дарвинизм в XXI веке. — М.: АСТ: Corpus, 2020.
  11. Казанцева Ася. Мозг материален. — М.: АСТ: Corpus, 2019.
  12. Капанадзе Алексей. Опытным путём. Эксперименты, изменившие мир. — М.: Наука, 2019.
  13. Космарский Артём. Третий рейх. 16 историй о жизни и смерти. — М.: АСТ, 2019.
  14. Костина Ольга. Архитектура Московского метро. — М.: БуксМАрт, 2019.
  15. Кукушкин Николай. Хлопок одной ладонью. Как неживая природа породила человеческий разум. — М.: Альпина нон-фикшн, 2020.
  16. Лосева Полина. Против часовой стрелки. Что такое старение и как с ним бороться. — М.: Альпина нон-фикшн, 2020.
  17. Никифорович Григорий. От оргазма до бессмертия. Записки драг-дизайнера. — Минск: Дискурс, 2019.
  18. Попов Сергей. Все формулы мира. — М.: Альпина нон-фикшн, 2019.
  19. Радаев Вадим. Миллениалы: Как меняется российское общество. — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2020.
  20. Ревзин Григорий. Как устроен город. — М.: Strelka Press, 2019.
  21. Сергей Чупринин. Оттепель: События. Март 1953 — август 1968 года. — М.: Новое литературное обозрение, 2020.
  22. Соколов Александр. Странная обезьяна. Куда делась шерсть и почему люди разного цвета. — М.: Альпина нон-фикшн, 2020.
  23. Фуфаева Ирина. Как называются женщины. — М.: АСТ: Corpus, 2020.
  24. Яблоков Илья. Русская культура заговора. — М.: Альпина нон-фикшн, 2020.
  25. Язев Сергей. Вселенная. Путешествие во времени и пространстве. — СПб: Питер, 2020.

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