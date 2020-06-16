Длинный список премии «Просветитель»

15 июня 2020 года был объявлен лонг-лист премии «Просветитель»:
- Авченко Василий, Коровашко Алексей. Олег Куваев: повесть о нерегламентированном человеке. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2020.
- Багдасарова Софья. Апокалипсис в искусстве. Путешествие к Армагеддону. — М.: Бомбора, 2018.
- Беляков Сергей. Весна народов. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2020.
- Вихрев Никита. Рассказы о двукрылых. — М.: Фитон XXI, 2019.
- Воскобойников Олег. Средневековье крупным планом. — М.: Бомбора, 2020.
- Губайловский Владимир. Искусственный интеллект и мозг человека. — М.: Наука, 2019.
- Долинин Александр. «Гибель Запада» и другие мемы: Из истории расхожих идей и словесных формул. — М.: Новое издательство, 2020.
- Егоров Виталий. Люди на Луне: Главные ответы. — М.: Альпина нон-фикшн, 2020.
- Жвалевский Андрей. Рептилоиды на плоской Земле. Лженаука. — Минск: Дискурс, 2019.
- Жуков Борис. Дарвинизм в XXI веке. — М.: АСТ: Corpus, 2020.
- Казанцева Ася. Мозг материален. — М.: АСТ: Corpus, 2019.
- Капанадзе Алексей. Опытным путём. Эксперименты, изменившие мир. — М.: Наука, 2019.
- Космарский Артём. Третий рейх. 16 историй о жизни и смерти. — М.: АСТ, 2019.
- Костина Ольга. Архитектура Московского метро. — М.: БуксМАрт, 2019.
- Кукушкин Николай. Хлопок одной ладонью. Как неживая природа породила человеческий разум. — М.: Альпина нон-фикшн, 2020.
- Лосева Полина. Против часовой стрелки. Что такое старение и как с ним бороться. — М.: Альпина нон-фикшн, 2020.
- Никифорович Григорий. От оргазма до бессмертия. Записки драг-дизайнера. — Минск: Дискурс, 2019.
- Попов Сергей. Все формулы мира. — М.: Альпина нон-фикшн, 2019.
- Радаев Вадим. Миллениалы: Как меняется российское общество. — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2020.
- Ревзин Григорий. Как устроен город. — М.: Strelka Press, 2019.
- Сергей Чупринин. Оттепель: События. Март 1953 — август 1968 года. — М.: Новое литературное обозрение, 2020.
- Соколов Александр. Странная обезьяна. Куда делась шерсть и почему люди разного цвета. — М.: Альпина нон-фикшн, 2020.
- Фуфаева Ирина. Как называются женщины. — М.: АСТ: Corpus, 2020.
- Яблоков Илья. Русская культура заговора. — М.: Альпина нон-фикшн, 2020.
- Язев Сергей. Вселенная. Путешествие во времени и пространстве. — СПб: Питер, 2020.