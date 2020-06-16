Без запроса на науку таланты не нужны

Иной раз видишь научную статью, понимаешь: крутую вещь сделали, давно надо было. Смотришь на перечень авторов — радуешься. Но затем сама собой примешивается щепотка печали. И нет, со статьей всё в порядке: отличное исследование, и видно, куда оно ведет. А дело в том, что среди авторов наш соотечественник, только бывший.
Состоялся, сделал имя в чужой стране, с нуля. Вот представьте, например, что родился такой автор в Махачкале, в СССР. Окончил МФТИ в первой половине 1990-х по специальности «физическая и квантовая электроника». МФТИ подготовил квантового физика, но стране было не до науки: люди были заняты выживанием — буквально. И если молодой специалист хотел все-таки стать высококлассным ученым, путь у него был один. Сегодня он профессор в Университете Майами, гражданин США. Специалист в области спинтроники, наномагнетизма и персонализированной медицины. Занимается перспективными темами и передовыми исследованиями, в частности магнитоэлектрическими наночастицами (magnetoelectric nanoparticles, MENs). Частицы эти обладают замечательным свойством: если подать на них магнитное поле, они генерируют электрическое.
Науке и медицине MENs могут предложить то, чего пока нет, но что очень нужно, — неинвазивное, безопасное и точное воздействие на глубокие части мозга. С помощью инъекции вы можете ввести взвесь таких частиц в кровоток; затем по градиенту магнитного поля доставить их ровно туда, куда хотите, после чего «включить» нейроны на любой глубине — магнитное поле проникает хорошо, а MENs по факту заменяют электрод. Или можно по тому же принципу доставить и точечно выпустить лекарство. А еще эти частицы позволяют визуализировать ткани с высоким разрешением.
Словом, в этой области открывается целый спектр применений, и последние годы работы по MENs идут в условиях всё более приближенных к боевым, то есть на живых организмах — in vivo. Да вот и свежий препринт: “In vivo contactless brain stimulation via non-invasive and targeted delivery of magnetoelectric nanoparticles” [1]. В этой статье авторы показывают, что MENs неинвазивно активируют выбранные участки мозга мыши, после чего легко выводятся из организма. Среди авторов — Сахрат Хизроев, один из главных мировых экспертов по данному классу наночастиц [2]. Профессор из Махачкалы.
И мое восхищение сопровождается странным чувством. Мысль «ведь могло быть у нас» сменяет трезвое осознание: останься он в России, он не сделал бы этих работ. И, может быть, не было бы никаких MENs in vivo. А другой метод нейромодуляции частицами — через передачу тепла, останься в России, не разработала бы великолепная Полина Аникеева, выпускница питерского Политеха, а ныне профессор MIT (и тоже гражданка США). Удержать таланты внутри страны было бы недостаточно: на выжженной земле они просто не нашли бы должного применения. В России нет запроса на передовую науку со стороны общества — и оттого они там, а не здесь. Остается лишь надеяться, что ситуация поменяется.
Денис Тулинов, научный журналист
- doi.org/10.1101/2020.05.29.123075
- Khizroev S. Technobiology’s Enabler: The Magnetoelectric Nanoparticle // Cold Spring Harb Perspect Med. 2019 Aug 1;9(8): a034207.
DOI: 10.1101/cshperspect.a034207
Современная наука детерриториализирована в географическом пространстве. Она пересобирает свои территории и границы в других пространствах. В этом смысле «соотечественник» и «наш» можно понимать только как «землянин», исследователь, живущий и функционирующий в антропосфере планеты Земля…
А я всегда радуюсь за этого человека.
1) «МФТИ подготовил квантового физика, но стране было не до науки: люди были заняты выживанием — буквально» — МФТИ подготовил в первую очередь выпускника, траектория развития которого могла быть любой (правда вообще то это достижение), а не только узкоспециализированная квантовая физика. Называть свежего выпускника квантовым физиком неправильно, на формирование специалиста по квантовой физике уходят десятилетия. И кстати, сколько выпускников MIT по физике занимаются фундаментальной физикой? А теперь какая замечательная ситуация – в стране где все были заняты выживанием все таки нашлись ресурсы на подготовку на бюджете выпускника-физика, которого сразу приняли на западе. А ведь этого могло бы и не быть, от слова совсем (много ли стран имеют вузы уровня МФТИ, где учат бесплатно большинство студентов?). 2) «И если молодой специалист хотел все-таки стать высококлассным ученым, путь у него был один. Сегодня он профессор в Университете Майами, гражданин США» — супер, точно так же думала половина моего курса на Биофаке МГУ. Опишу траекторию развития двух моих однокурсников. У обоих красные дипломы и 100% пятерок (таких было менее десяти человек на курс). У одного за плечами две страны, предок и постдок соответсвенно (постдок в США) и ноль публикаций, его руководитель редко но упорно публикуется без него. Такое бывает, да. Перспективы его в науке околонулевые, что делать он будет… Подробнее »
https://snob.ru/profile/28437
Засланнец, имхо, с зомбоясчикка, член какой-то странной комиссии.
Типа «по чипированию»? Не могу знать!
Л.К.
Главный плюс в работе зарубежом, что всегда можно собрать вещи и уехать в более подходящее место в любой момент, в отличие от стран СНГ, где сам процесс выезда (по деньгам, по визам и т.д.) существенно осложнен.
Помнится, Гитлер — тоже называл себя «рабочим», поскольку «он (типа) работал». Знаем как. Плавали…
Л.К.
Угу, у меня тоже были подобные эмоции … лет двадцать назад. Теперь только радуюсь за коллегу, равно сбежавшего или оставшегося. Иногда только удивляюсь, и что это некоторые из уехавших как бы в непатриотизме меня обвиняют, что я «крымнаш» как бы не поддерживаю, над «вставанием страны с колен» насмехаюсь, 3-х цветные ленточки не ношу и от наращивания могущества наших стратегических сил — «утирающих нос америкосам» в восторг не прихожу. Вы не замечали эту особенность — уехавшие многие более в среднем «за Путина и за крымнаш» нежели их оставшиеся коллеги? Но лично вносить вклад вроде и не рвутся?
Самое страшное, что не формируется внутри страны научная школа
Да, склонен согласиться. Практически не знаю примеров формирования живых научных школ. В лучшем случае — поднабраться опытом «пока те живы» — и куда то свалить. В худшем — как мечтой для … довольно многих в конце 80-х — 90-х было стать валютной проституткой или бандюганом в законе, так ноне … попасть в администрацию, Газпром, Роснефть, ну хоть в правоохранители … . Впрочем … в Роснефть и Газпром вроде уже и не так рвутся, понимают, что сдуваются.
https://22century.ru/author/dtulinov
Аффтар жжотт!
Л.К.