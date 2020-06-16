Антиизоляция, или Режим самосохранения

Поводы для ослабления изоляции были; поводов для полной ее отмены не было, считает Вера Башмакова, биолог, главный редактор «Биомолекулы».

С 9 июня в Москве отменен режим самоизоляции. С 16 июня открывается большинство предприятий, а с 23 июня ограничения снимаются полностью — можно ходить и в парикмахерскую, и в бассейн, и на скалодром. Но безопасно ли в нынешней эпидемиологической ситуации «раскарантиниваться»?

Москва до настоящего момента очень хорошо справлялась с пандемией — лучше европейских и американских мегаполисов. По разговорам с демографами, статистиками, врачами я делаю вывод, что статистика по COVID-19 в Москве велась почти честно. Конечно, причиной смерти в России указывают что угодно, только не «ковид», — и это отдельная тема; но даже со скидкой на такой подход к статистике всё было неплохо. Так что поводы для ослабления изоляции были. Но поводов для ее полной отмены не было. Отмена режима изоляции — сугубо политическое решение. Как уже пошутили, «страна идет на поправки».

Это означает, что для людей из группы риска шанс заразиться сильно увеличивается и что им и их близким надо еще больше беречься: режим самоизоляции переходит в режим самосохранения. Я и моя семья не из группы риска. Но начинать жить социальной жизнью мы пока не будем. Не будем встречаться с друзьями, ходить в кафе, кино, театр и на публичные мероприятия. А ездить за город на машине и там тусить, ни с кем посторонним не общаясь, — будем с большим удовольствием.

И еще. Отмена самоизоляции в Москве как бы дает отмашку другим регионам. А в других регионах ситуация с «ковидом» гораздо хуже, а главное — непрозрачнее. Какой-то ад творится в кавказских республиках, в Мордовии, в Курской области и много где еще (Очень часто сами жители об этом недостаточно осведомлены.) В таких местах ни в коем случае нельзя закрывать глаза на эпидемию. Но боюсь, что «по дороге на поправки» медицинский контроль ослабят — и получат новые смерти.

От редакции. Автор отмечает, что, будучи биологом и научным журналистом по профессии, не является профессиональным эпидемиологом.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи