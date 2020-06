Агуада-Феникс: неизвестная культура Мезоамерики?

Как происходило формирование мезоамериканской цивилизации и как взаимодействовали культуры доклассического периода? В цифровую эпоху этот вопрос получил своего рода второе рождение. С помощью геоинформационных технологий, LIDAR1 и аэрофотосъемки был обнаружен Агуада-Феникс — крупнейший из найденных на сегодняшний день памятников, расположенных в области проживания майя.

По подсчетам обнаруживших его археологов Такеси Иномата (Takeshi Inomata) и Даниэлы Триадан (Daniela Triadan) из Университета Аризоны, а также Родриго Льендо (Rodrigo Liendo) из Национального автономного университета Мексики, возведение его главной платформы потребовало 10–13 млн человеко-дней. То есть при условии, что тысяча человек непрерывно трудились бы над его возведением, работа заняла бы около 30 лет. Основные результаты исследований этого памятника, обнаруженного в августе 2017 года, были опубликованы в статье «Монументальная архитектура Агуада-Феникса и происхождение цивилизации майя» («Monumental architecture at Aguada Fénix and the rise of Maya civilization»), вышедшей 3 июня 2020 года в журнале Nature [1].

Исследование началось в 2016 году, когда ученые решили обработать данные LIDAR-съемки, сделанной в 2012 году Мексиканским институтом статистики и географии (INEGI) в поисках ранее не замеченных памятников в районе слияния двух крупных рек на юге штата Табаско — Усумасинты и Сан-Педро-Мартир. С одной стороны, регион довольно плохо изучен по сравнению с остальными территориями на юге Мексики. С другой, ранее, в 1970-х годах, именно там были найдены несколько монументов в ольмекском стиле, в частности рельеф из Теносике, случайно обнаруженный при расчистке земли под плантации сахарного тростника в 1978 году.

Для пилотного исследования выбрали два памятника: Ла-Кармелита, расположенный на берегу Усумасинты ниже слияния ее с Сан-Педро-Мартир, и Эль-Тирадеро, расположенный на берегу Сан-Педро-Мартир. Во время короткого полевого сезона в августе 2017 года ученые провели более точную LIDAR-съемку, в ходе которой и был обнаружен Агуада-Феникс. Размеры главной платформы найденного памятника оказались огромны: 1413 м с севера на юг и почти 400 м с запада на восток. От этой платформы расходились девять насыпных дорог, самая длинная из которых имела протяженность 6,3 км. Из-за гигантских размеров памятника казалось, будто он имеет естественное происхождение, поэтому Агуада-Феникс раньше оставался незамеченным.

В ходе полевых сезонов 2018–2019 годов исследование этого и других древних сооружений продолжалось, и в итоге был выявлен 21 памятник со сходной структурой. Ученые обозначили их как тип среднеформативной Усумасинты (Middle Formative Usumasinta). Для этого типа памятников характерна так называемая Е-группа — со­оружение, состоящее из круглого или квадратного холма на западе и вытянутой платформы на востоке, а также прямо­угольных комплексов. Такие Е-группы были описаны также для так называемого типа среднеформативного Чиапаса (Middle Formative Chiapas) — для таких памятников, как Ла-Вента, Сан-Исидро, Чиапа-де-Корсо и Сейбаль. Однако там прямоугольные комплексы отсутствуют — они обнаружены пока только в среднем течении Усумасинты.

Главная платформа Агуада-Феникса была примерно датирована X–VIII веками до н. э. Это означает, что она была построена примерно в одно время с ранними сооружениями в Сейбале, но позже, чем пришел в упадок Сан-Лоренцо — один из главных памятников культуры ольмеков, существовавший в XIV–XI веках до н. э.

Как показали раскопки, у основания Агуада-Феникса лежит холм естественного происхождения, который затем был в несколько этапов насыпан на высоту от 2 до 7,5 м. В северной части платформы найдены сооружения из мегалитических каменных блоков, которые отличаются от остальной ее части, состоящей из земли и глины. В юго-западной части обнаружено первое погребение на территории памятника, а в южной — открыт тайник, в котором нашли топорики из жада. В предполагаемой жилой зоне на некотором удалении от главной платформы найдена небольшая статуэтка (пока единственная в комплексе), возможно изображающая свинью пекари — авторы исследования назвали ее Чоко. (Другая фигурка, на этот раз антропоморфная, была найдена в ходе раскопок в Ла-Кармелите.) Также был обнаружен ряд фрагментов керамики, относящихся к разному времени.

Несомненно, в ходе следующих раскопок будет сделан еще ряд открытий. Однако главный вопрос можно поставить уже сейчас: кто же построил Агуада-Феникс и другие памятники этого типа?

Авторы исследования предполагают, что это, возможно, были майя, поскольку данные памятники существенно отличаются от построенных ольмеками. (Впрочем, этническая принадлежность ольмеков тоже вызывает вопросы.) С другой стороны, Агуада-Феникс отличается и от более южных памятников, ассоциируемых с майя. Поэтому не исключено, что можно говорить об обнаружении новой, ранее неизвестной культуры Мезоамерики.

Евгения Коровина

1 Light Detection and Ranging — технология получения и обработки информации об удаленных объектах с помощью активных оптических систем. — Ред.

