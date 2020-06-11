Записка о структуре науки в России

Введение

При обсуждении различных реформ науки и высшего образования, в том числе при обсуждении показателей эффективности труда научных работников, участники часто упускают из виду неоднородность учреждений, в которых ведутся научные исследования и разработки, и неоднородность самих этих исследований. В настоящее время преобладает взгляд, что ценность научных исследований и эффективность труда научных работников можно определить по количеству написанных ими научных статей (далее – статей) и по вхождению этих статей в различные международные базы цитирования. Однако далее будет показано, что деятельность значительной части научных работников вообще не связана с написанием статей, а в некоторых случаях публикация статей им прямо запрещается, исходя из соображений охраны государственной или коммерческой тайны.

Для последующего описания я буду использовать следующие сокращения для видов деятельности и их результатов:

Педагогика – П. Результатом являются подготовленные специалисты.

Фундаментальная наука – ФН. Результатом являются статьи. Мне могут возразить, что результатом являются новые знания, но «знания» измерить проблематично.

Прикладная наука – ПН. Результатом являются отчеты по НИР и комплекты конструкторской документации, опытные образцы по ОКР.

Научно-исследовательские и опытно конструкторские работы — НИОКР. Результаты НИОКР включают опытные образцы, отчеты, описания технологий, патенты, свидетельства о регистрации программ для ЭВМ и т. п.

Хозяйственная деятельность – ХД. Это производство продукции, оказание услуг, выполнение работ. К хозяйственной здесь я отнесу для единообразия также архивную, библиотечную и иную предусмотренную учредителем деятельность, кроме педагогики, фундаментальной и прикладной науки, хотя обычно так не делают.

1. Типы государственных или в значительной степени принадлежащих государству учреждений, в которых проводится научно-исследовательская деятельность

Можно выделить восемь больших групп в той или иной мере государственных организаций, в которых работают исследователи и в которых традиционно применяются ученые степени (а иногда и звания) как квалификационные критерии.

Вузы. Образовательная организация высшего образования – это образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования и научную деятельность. Результатами деятельности вузов являются, в первую очередь, подготовленные специалисты (П, если верить закону), а во вторую – статьи (ФН) и НИОКР (ПН).

Научные организации бывших РАН, РАСХН и РАМН и некоторые другие научные организации фундаментального уклона. Научными организациями признаются юридические лица независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, общественное объединение научных работников, осуществляющие в качестве основной деятельности научную и (или) научно-техническую деятельность. Научная организация вправе осуществлять образовательную деятельность и сотрудничать с образовательными организациями высшего образования. Результатом деятельности этих научных организаций являются, в первую очередь, статьи (ФН), НИОКР (ПН), а во вторую – подготовленные специалисты (П).

Учреждения и организации, подведомственные госкорпорациям «Ростех», «Росатом», «Роскосмос», Минпромторгу России, АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»» и некоторые другие. В соответствии с Федеральным законом «О Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»» от 23.11.2007 № 270-ФЗ Ростех осуществляет содействие организациям различных отраслей промышленности, включая оборонно-промышленный комплекс, в разработке и производстве высокотехнологичной промышленной продукции, проведении перспективных исследований и развитии технологий, а также обеспечение сохранения и развития научного и производственного потенциала. Госкорпорации «Роскосмос» и «Росатом» являются уполномоченными органами управления в области исследования, освоения и использования космического пространства и атомной энергии соответственно. Среди учреждений и организаций, подведомственных госкорпорациям, есть как научные, так и чисто производственные. В большинстве случаев организации ведут как разные виды хозяйственной деятельности, так и научные работы, связанные с этой деятельностью. Профстандарт «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам» характеризует работника учреждений этой группы как исполнителя НИОКР. Таким образом, госкорпорации вместе с подведомственными им организациями ведут главным образом хозяйственную деятельность (ХД), а также производят НИОКР (ПН) и иногда публикуют статьи (ФН), если это не запрещено законом или условиями контракта. Госкорпорации являются преемниками советских отраслевых производственных министерств и выполняют сходные функции. Прекраснодушные попытки либерально-демократических рыночных экономистов 1990-х перейти к полностью рыночному регулированию высокотехнологичной отрасли промышленности привело только к уничтожению сотен производств и грубый протез производственных министерств пришлось-таки поставить, чтоб избежать полного краха.

Ведомственные НИИ, призванные обеспечивать деятельность соответствующего ведомства, включая НИИ ПАО Газпром, ОАО РЖД и подобных эрзац-производственных министерств. В качестве примера ведомственного НИИ можно привести ФГБУ РИСИ. Основной целью деятельности института является информационно-аналитическое обеспечение федеральных органов государственной власти при формировании стратегических направлений государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности. Для достижения основной цели институт осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств федерального бюджета проведение фундаментальных и прикладных исследований (до 27.04.2020), сбор, систематизацию и обработку информации и формирование справочно-информационного фонда, подготовку информационно-аналитических обзоров состояния и тенденций развития международных, военно-политических и социально-экономических отношений, рецензирование научных работ, а также проведение консультаций по проблемам, отнесенным к компетенции института. Видно, что организации этого типа выполняют специфические НИОКР (ПН) в интересах учредителя. Статьи (ФН) они пишут, но редко и по мере надобности, к их основной деятельности это не относится.

Архивы Росархива и других ведомств. Архивное дело в Российской Федерации – деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан в сфере организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов. Деятельность архива можно продемонстрировать на примере устава Федерального казенного учреждения «Государственный архив Российской Федерации», согласно которому архив осуществляет хранение документов и обеспечение их сохранности, учет документов, хранящихся в архиве; комплектование архива документами, относящимися к профилю архива, использование документов. Также архив проводит научно-исследовательскую и методическую работу в области архивоведения, документоведения, археографии и других специальных исторических дисциплин применительно к профилю деятельности архива.

В ходе научно-исследовательской деятельности архивы производят аналог научных статей – публикации архивных документов, сами научные статьи (ФН), а также описания архивных документов, без которых в архиве решительно ничего невозможно найти. Сама публикация архивного документа – крайне трудоемкая и требующая немалых исследовательских навыков задача. Всякий, кто видел подлинный документ на русском языке XVII века, может это подтвердить.

Центральные библиотеки. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека» по своему уставу является некоммерческой организацией, осуществляющей библиотечную, библиографическую, научно-исследовательскую, научно-информационную, методическую, культурно-просветительскую и образовательную деятельность. Видимо, научная деятельность заключается в участии в государственном библиографическом учете отечественных документов, создании источников библиографической, реферативной и обзорно-аналитической информации. Таким образом, РГБ научную деятельность ведет, но непосредственно с публикацией статей она не связана, хотя иногда такие статьи (ФН) и публикуются.

Музеи. В Российской Федерации музеи создаются в форме учреждений для осуществления культурных, образовательных и научных функций некоммерческого характера. Целями создания музеев в Российской Федерации являются: осуществление просветительной, научно-исследовательской и образовательной деятельности, хранение, выявление и собирание, изучение, публикация музейных предметов и музейных коллекций. Результатом научно-исследовательской деятельность музеев могут быть вовсе не статьи, а систематизация самой музейной коллекции и идентификация отдельных экспонатов. Однако эти результаты периодически публикуются в статьях (ФН).

Медицинские центры. Проиллюстрируем на примере ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», который осуществляет организацию, проведение научных, клинических, экспериментальных и опытно-конструкторских работ для усовершенствования методов диагностики и лечения неотложных состояний, оказание специализированной скорой и неотложной, а также плановой медицинской помощи населению, осуществление образовательной деятельности по программам послевузовского образования и дополнительного профессионального образования. Главным образом эти учреждения оказывают населению высокотехнологичную медицинскую помощь (ХД), но также ведут НИОКР и создают, скажем, «двухголовых собак Демихова» ради развития трансплантологии или компрессионно-дистракционный аппарат Илизарова (ПН) и иногда – пишут статьи (ФН).

Иногда в составе учреждений одной системы оказываются учреждения, типичные для других систем. Так, в вузах есть НИИ, библиотеки и музеи, в бывших учреждениях РАН, госкорпорациях – аспирантура и базовые кафедры, музеи и библиотеки, в РАН – архив, по объему и ценности фондов сопоставимый с архивами Росархива, в музеях есть библиотеки, в библиотеках музеи и т.п.

Между ведомственными ЦНИИИ МО и учреждениями из п. 3 есть своеобразный симбиоз – ЦНИИИ проверяют реальную работоспособность сдаваемых изделий и являются разработчиками технических заданий для организаций военной промышленности. Однако, несмотря на такой симбиоз, научные работники (инженеры-испытатели) ведомственных НИИ Минобороны являются военнослужащими, а научные работники предприятий группы 8 – обычные гражданские инженеры, так как формально эти предприятия являются частными, хоть их собственником и является непосредственно государство или госкорпорация.

Вкратце деятельность всех перечисленных организаций можно охарактеризовать таблицей, в которой по горизонтали стоят приоритеты различных видов деятельности для организаций, проводящих научные исследования и разработки, а по вертикали отмечены группы организаций. Таблица ни в какой мере не претендует на полноту и окончательность и является исключительно ориентиром.

1 вуз 2 академический НИИ 3 высокотехнологичная промышленность 4 ведомственный НИИ 5 архив 6 центральная библиотека 7 музей 8 медцентр П 1 3 3 3 — — — 3 ФН 2 1 4 4 2 2 2 4 ПН 3 2 2 2 3 3 3 2 ХД 4 4 1 1 1 1 1 1

2. Государственные академии наук

Процитирую здесь «Википедию», в которой положение описано довольно подробно:

«Официально… в качестве государственных академий наук общероссийского уровня, кроме РАН, упоминаются три отраслевые академии:

Российская академия образования (РАО);

Российская академия архитектуры и строительных наук (РААСН);

Российская академия художеств (РАХ).

До 2013 года в РФ действовали также Российская академия медицинских наук (РАМН) и Российская академия сельскохозяйственных наук (РАСХН); эти государственные отраслевые академии наук затем были преобразованы путем слияния с РАН».

В России имеются еще две академии, организационный статус которых во многих деталях соответствует государственной отраслевой академии:

1. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская академия ракетных и артиллерийских наук» (ФГБУ РАРАН). Постановлением Правительства Российской Федерации № 715 от 17 июля 1995 года Российская академия ракетных и артиллерийских наук приравнена к отраслевым академиям, определены принципы деятельности и ее численность: 100 действительных членов и 200 членов-корреспондентов. Выплаты на 2017 год составляли: академикам РАРАН в месяц 30 тыс. руб., а членам-корреспондентам – 15 тыс. руб. Велись обсуждения о повышении выплат более, чем в два раза.

2. Федеральное государственное казенное научное учреждение «Академия криптографии Российской Федерации» (ФГКНУ АКРФ) при ФСБ России. Численность академиков и членов-корреспондентов, по данным «Википедии», около 100 и 200 человек соответственно.

Существуют также государственные академии наук субъектов федерации, правовой статус и форма которых определены положениями соответствующих нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. Свои академии наук функционируют в Республике Башкортостан, Республике Саха (Якутия), Республике Татарстан, в Чеченской Республике. Они учреждены в начале 1990-х годов. С 2014 года существует законопроект, предусматривающий создание Академии наук Республики Ингушетия. В 1994–2003 годах действовала государственная Национальная академия наук и искусств Чувашской Республики.

3. Органы управления наукой в России

Самый главный, как кажется, орган управления наукой – это Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Однако на деле полномочия министерства ограничены лишь организациями типов 1 и 2.

Для управления и координации организаций группы 3 существует Военно-промышленная комиссия Российской Федерации (ВПК России) – постоянно действующий орган, образованный в целях организации государственной политики в сфере оборонно-промышленного комплекса, военно-технического обеспечения обороны страны, безопасности государства и правоохранительной деятельности. Любопытно, что в составе коллегии комиссии нет, насколько можно судить по информации с сайта правительства, ни министра науки и высшего образования, ни представителей РАН. Однако, в числе членов коллегии присутствует большое количество представителей «силовых» и надзорных ведомств, а также руководителей предприятий группы 3.

Свои «микроминистерства» науки и высшего образования есть у Минобороны России, МВД России, ФСБ России, Минздрава России, Минсельхоза России и т.п., в ведении которых имеются собственные научные и образовательные организации. Доступ «глобального» Минобрнауки в дела этих министерств и ведомств может быть очень затруднен. Дополнительно к этому «микроминистерства» науки и высшего образования, не подчиняющиеся глобальному Минобрнауки, есть и в субъектах федерации.

Из-за слабости внешнего управления и координации в предприятиях группы 3 встречается явление, когда руководители подразделений имеют существенно меньшую квалификацию, чем их подчиненные, потому что даже минимальные требования типа наличия ученой степени к руководству не предъявляются. Последствия этого довольно неблагоприятные. Выходом из этого положения может быть наделение Минобрнауки России правом нормативно-правового регулирования некоторых аспектов деятельности предприятий группы 3.

Все организации различных групп сильно разобщены и некоординированы. Использования статей учреждений групп 1 и 2 в учреждениях группы 3 фактически не происходит, даже если бы это и было необходимо. Среди руководства учреждений группы 3 и других руководителей периодически идут разговоры о необходимости некоего единого органа по координации научных исследований по образцу Государственного комитета по науке и технике при Совете Министров СССР (Государственный комитет Совета Министров СССР по науке и технике являлся общесоюзным органом, призванным обеспечивать проведение единой государственной политики в области научно-технического прогресса и всемерного использования достижений науки и техники в народном хозяйстве).

4. Нюансы совершенствования законодательства о науке

При реформах связанных с наукой организаций зачастую используют крайне формальный подход. Например, произвольно группируют учреждения, содержащие или не содержащие слово «научное» в названии, или сотрудников, в название должности которых входит слово «научный» или «исследователь», без содержательного изучения целей и задач учреждений и сотрудников. Проектирование законов идет без учета специфики, присущей типу организации. Зачастую разработчики законов, по всей видимости, не имеют представления о научной деятельности организаций, кроме как из групп 1 и 2. Например, с учеными музейщиками вышло при реформировании совсем дурно:

«Однако наша победа была омрачена тем, что, согласно законодательству о высшем образовании и науке, аспирантуры в Эрмитаже, так же как и в других музеях, быть теперь не должно. На аспирантуру теперь нужно получать отдельное разрешение. Чиновники говорят, что музею аспирантура «не полагается». Но как Эрмитаж может существовать без аспирантуры?

Если пункт о научной деятельности вычеркнут из уставов, если музеи лишатся возможности иметь аспирантуру, то наука из музеев будет постепенно вытеснена. Это гибельно для музеев, потому что музей прежде всего – это научно-исследовательское учреждение. Даже его хранилище – это не просто кладовая экспонатов, а научное хранилище».

В глобальном плане недостатки управления наукой происходят из-за недостатков управления экономикой. Сомнительные теории о свободном рынке в сфере высоких технологий привели к полному демонтажу системы отраслевых производственных министерств. После очевидного провала этого демонтажа и практически полного уничтожения всей высокотехнологичной промышленности в России пришлось создать с трудом допускаемые рыночниками протезы производственных министерств – госкорпорации и крупные контролируемые государством акционерные общества, включающие множество различных предприятий. Однако, в силу почти религиозного убеждения либералов о недопустимости государственного вмешательства в экономику, прямое государственное управление и планирование в этой сфере крайне затруднено, а местами – заменено на личные договоренности самого разного свойства (так как планировать всё же необходимо, а нормальных инструментов для этого нет). Соответственно, исчезла возможность рассчитывать потребность предприятий в специалистах (якобы рынок сам всё отрегулирует) и определять количество бюджетных мест в вузах. Исчезла возможность планировать и внедрять научно-исследовательские работы, которые превратились в «вещь в себе», и теперь можно оценивать их результативность лишь по количеству публикаций, а не по экономическому эффекту.

Некоторые ошибочно полагают, что система «распределения», при котором выпускник обязан отработать определенный срок в организации по усмотрению государства – это исключительно советское изобретение. Это совершенно не так, «распределение» существовало еще в Российской империи, например для казенных медицинских стипендиатов университетов (полтора года за год получения стипендий), стипендиатов факультета восточных языков С.-Петербургского университета (шесть лет), для стипендиатов Института сельского хозяйства и лесоводства в Новой Александрии (год за год получения стипендии). Представляется разумной и ведущей к экономии бюджета мерой, когда учащийся за счет государственного бюджета студент обязан отработать понесенные государством расходы. Однако первые шаги к введению этой полезной системы произошли лишь в 2019 году.

5. Численность сотрудников предприятий разных групп

Группа 1. Численность профессорско-преподавательского государственных и муниципальных организаций высшего профессионального образования на 2015 году составляло 255,8 тыс. чел.

Группа 2. Согласно данным Росстата, у нас в 2016 году по РФ было 370 379 исследователей, из них 108 388 имели ученые степени. Как сообщает Росстат, на конец 2016 года общая численность научных сотрудников в бюджетных учреждениях составила 80 211 чел.. Однако, в ряде предприятий группы 3 исследователи традиционно именуются не «научными сотрудниками», а «инженерами» или «специалистами», по каковой причине могут быть здесь не учтены. Также совершенно неясно, как эти исследователи распределены между ведомствами.

Известно также, что среднесписочная численность научных сотрудников для всей сети организаций ФАНО на 2014 год составляла 52 983 человека и была неизменной еще четыре года.

Группа 3. Всего в госкорпорации «Ростех» работает ориентировочно около 445 тыс. чел. (консолидированно). Кроме самих разработчиков различных «изделий», сюда входят рабочие заводов, делопроизводители, охрана и т.п. Возьмем один из крупнейших холдингов из группы 3 — АО «Росэлектроника». В самой структуре на 2019 год числилось более 70 тыс. работников. Примером крупного предприятия внутри указанной структуры является АО «Концерн «Созвездие»», г. Воронеж. На 1 мая 2015 года в компании работало 5418 чел. Средний возраст сотрудников – 42,6 года. Высшее образование имело 75,4% сотрудников, 30 чел. — лауреаты государственных премий. В концерне 1 член-корреспондент РАН, 1 заслуженный деятель науки РФ, 21 профессор, 17 докторов наук, 177 кандидатов наук, 39 аспиранта. Успешно проводятся образовательные проекты, в рамках которых организована аспирантуры, работа 7 филиалов кафедр и 1 базовой кафедры ведущих вузов региона по подготовке специалистов – ВГУ, ВГТУ, ВГУИТ и МИКТ.

Примером небольшого предприятия внутри той же структуры является АО «ВНИИ «Эталон»» (г. Москва). Коллектив предприятия составляют более 200 высококвалифицированных сотрудников, в том числе 2 докторов и 8 кандидатов наук.

В госкорпорации «Роскосмос», судя по «Википедии», 189 500 работников. В родном городе автора существуют АО «Конструкторское бюро химавтоматики» Роскосмоса и «Воронежский механический завод» — филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» (ныне – АО «Воронежский центр ракетного двигателестроения»), в которых работало немало выдающихся ученых (более 6000 сотрудников, 6 докторов технических наук, более 50 кандидатов технических наук, по утверждению сайта КБХА).

Группа 4. Среди научных сотрудников и экспертов РИСИ – 11 докторов и 45 кандидатов наук. Институт организует практики для студентов и аспирантов вузов России и зарубежья.

В состав ведомственного института ОАО РЖД – АО ВНИИЖТ входят 17 научных отделений, 5 филиалов, аспирантура и диссертационный совет. Общая численность сотрудников (включая филиалы) — более 1300 человек, в том числе 32 доктора наук, 134 кандидата наук.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный институт педагогических измерений» Рособрнадзора (ФГБНУ «ФИПИ») занимается исследованиями в области оценки качества образования и имело на 2016 год 118,5 штатных единиц.

Группы 5-7. Работников культуры довольно много – 564 586,1 чел. (скорее ставок). Однако к учреждениям культуры, кроме музеев и библиотек, относятся театры, инспекции по охране объектов культурного наследия и т.д. Некоторое представление о количестве работников библиотек может дать годовой отчет РГБ. В 2016 году там работало библиотечных и научных работников 913, программистов, специалистов в области информационных технологий — 135. В 2018 году численность этих категорий работников составляла 894 и 123 чел. соответственно. По состоянию на 31.12.2017 списочная численность работников ГА РФ составляла 261 чел..

Группа 8. Аналогичная ситуация и с врачами: медработников 570 680,4 чел., но сколько из них ученых, совершенно неясно. Если рассмотреть в качестве примера одну организацию, то на 2017 год в НИИ СП им. Н. В. Склифосовского действовало более 40 научных подразделений, половина из которых – клинические. В институте работало порядка 800 врачей и научных сотрудников.

6. О видах университетов

Для понимания того, какая наука есть в высшей школе и чем должны отчитываться о своей научной работе вузы – статьями, как институты Минобрнауки, отчетами по НИОКР или же экономическим эффектом исследований (а возможно – и вообще ничем), надо понять, какие виды вузов есть в России. Сейчас по не вполне ясной причине практически все вузы носят гордое имя «университетов», что только затрудняет понимание того, что от одних вузов можно ожидать статей на одном уровне с академическим институтом, а от других – никогда и ни при каких обстоятельствах, хоть всех уволь.

В Российской империи высшие учебные заведения делились на разные типы: университеты, академии, политехнические институты, училища, курсы, консерватории, большая часть этих учреждений была государственными. Такое разделение сохранилось и в СССР, где университетами назывался только один тип вузов, в которых происходит обучение фундаментальным наукам. В 1990-е все вузы начали без особых на то оснований и при попустительстве властей присваивать себе название «университетов». Поскольку во всех этих новоявленных «университетах» фундаментальной наукой никогда не занимались, не было даже такой традиции, то при появлении требования отчитываться публикациями немедленно возник кризис, повлекший за собой целую индустрию мнимых журналов и конференций. Простым выходом из этой ситуации является возврат к классификации вузов, существовавшей в Российской империи и СССР, а также поныне существующей в ряде европейских стран, например в ФРГ, где есть четкое деление на Universitäten, где ведутся научные исследования, проводятся защиты диссертаций и т. п. и Fachhochschulen, в которых образование несет более прикладной характер, или в Польше, где есть строго определенные категории «академия», «политехника» и «университет». Эти категории определены не размыто, как в отечественном законодательстве, а предельно конкретно, фактически – по числу публикаций сотрудников в высокоимпактных журналах и подобных достижений и по количеству научных или художественных дисциплин, в которых есть определенное количество достижений (для академии – минимум в одной, для политехники – в двух инженерно-технических дисциплинах, для университета – в шести научных или художественных дисциплинах).

Медленно здравый смысл начинает торжествовать, и мнимые российские университеты превращаются обратно в институты, но без четко прописанной процедуры параметризации этот процесс идет не очень гладко.

Заключение

Организации, ведущие научные исследования и разработки, очень разнообразны. Если, например, в научных организациях, подведомственных Минобрнауки России (в бывших институтах РАН), и в вузах количество лиц с учеными степенями значительно и может составлять более половины всех сотрудников учреждения, то в других организациях лица с учеными степенями составляют лишь несколько процентов от общего количества сотрудников.

Если организации РАН и в некоторой степени вузы способны к массовому производству статей, то остальные организации, хоть и ведут НИОКР и создают новые знания, продукты, процессы, методы и системы, статей, как правило, не производят, а делают совершенно другую работу – сортируют документы, лечат людей, конструируют ракеты и т.п. Таким образом, наукометрия как универсальный метод оценки труда научных работников довольно сомнительна. Для исследователей всех групп организаций, кроме группы 2 и отчасти 1, наукометрия будет давать крайне искаженную картину производительности труда и попросту мешать нормальной работе. Даже для вузов чрезмерное увлечение наукометрией нанесет ущерб основной деятельности работников – преподаванию.

Раздробленность в управлении наукой и даже высшим образованием приводит, например, к тому, что Министерство науки и высшего образования Российской Федерации лишено возможности четко определить, сколько специалистов и какого профиля необходимо подготовить даже для государственных и полугосударственных организаций. Хотя, казалось бы, что может быть проще – наделить Минобрнауки полномочиями по сбору информации о потребности в кадрах всех организаций всех других министерств, ведомств, госкорпораций и их дочерних обществ, иных организаций ОПК хотя бы с помощью военно-промышленной комиссии. Также возможно привлекать Минобрнауки и РАН к экспертизе исполнения госзаказа. Эта экспертиза будет внешней по отношению к предприятиям группы 3, что позволит улучшить качество исполнения госзаказа.

Отсутствие связи между бывшими организациями РАН и вузами и организациями из группы 3 (которые, видимо, в современной России являются основными работодателями высококвалифицированных специалистов и потребителями нового знания) заставляет использовать вместо реальных экономических критериев протезы. Если связь будет создана, то можно будет оценивать вузы и научные организации, подведомственные Минобрнауки России, по отзывам из предприятий группы 3, а не по надуманным критериям вроде наукометрии или площади аудиторий.

Построение такой связи возможно начать с:

организации информационной системы, позволяющей вузам централизованно получать заказы на подготовку специалистов заданного профиля, отзывы на качество подготовки специалистов;

наделения Минобрнауки России полномочиями по координации научных исследований и разработок, аналогичным полномочиям ГКНТ СССР, для этой цели необходимо приглашать в министерство для консультаций соответствующих специалистов не только из научных организаций Минобрнауки и вузов, но и из других организаций, ведущих научные исследования и разработки;

унификации подходов к кадровому обеспечению, применяемых в различных типах организаций, ведущих научные исследования и разработки.

Это необходимо для облегчения перемещения исследователей между организациями. Например, если какой-то работник академического НИИ оказывается неспособен к самостоятельному научному творчеству, то его должно быть возможно легко, без ущерба для работника и руководства, переместить в организацию, занимающуюся прикладными исследованиями. Начать это можно с распространения требования размещения вакансий на сайте https://ученые-исследователи.рф/ не только для «научных сотрудников», но и на профессорско-преподавательский состав вузов (коль скоро на них возложены требования по написанию статей) и инженеров и специалистов-разработчиков высокотехнологичной продукции для предприятий группы 3 (несмотря на то, что их должности могут называться «инженер» или «специалист», по факту эти работники также являются исследователями).

Возможно, имеет смысл создать общую сетку должностей, требований и базовых окладов заработной платы для всех сотрудников организаций, ведущих научные исследования и разработки, общие методики поощрения и т.п., разумеется, с учетом отраслевой специфики. В Российской империи такая проблема была решена более 200 лет назад – все штатные сотрудники этой сферы считались либо госслужащими с единой сеткой чинов (при этом сами штаты учреждений утверждались правительством отдельно, хотя и по одинаковым принципам), либо стаж их работы на частных предприятиях учитывался как стаж госслужбы при поступлении на госслужбу.

Кузнецов А.В.,

докт. физ.-мат. наук, доцент, г. Воронеж

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