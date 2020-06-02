Уважаемая редакция!

У австралийских аборигенов есть такое понятие, как «время сновидений». Это, грубо говоря, мифологическая эпоха богов и героев, время создания мира, каков он теперь есть. Нам, людям цивилизованным, такое понятие чуждо, хотя сны мы видим. Но сейчас у меня на языке вертится словосочетание, которым можно будет обозначить текущий период нашей жизни, — «время прогулок». Это время, когда наши боги и культурные герои — Владимир Владимирович, Сергей Семёнович и другие — создают новую, посткоронавирусную цивилизацию.

Все мы видим, каковы ее основные атрибуты: маски, перчатки, пропуска для перемещения, камеры и приложения для мониторинга. Но есть и более широкий контекст, незримый для профанов: грядущая новая Конституция, квинтэссенция заботы о детях, пенсионерах и нашем славном прошлом, которое Владимир Владимирович еще много лет будет дополнять не менее славным будущим.

Но, к сожалению, очень многие обитатели нашей страны реагируют на новую эпоху примерно так же, как австралийские аборигены реагировали на прибытие белых людей, несших им огонь цивилизации: с недоверием и неприязнью. И тут, увы и ах, я должен сказать одну не очень приятную вещь. Я редко говорю что-то критическое про наши власти, но тут просто вынужден это сделать.

Дорогие Владимир Владмирович, Сергей Семёнович, все наши другие любимые руководители! Вы не очень правильно оцениваете наше население, вы думаете, что это, может быть, местами и дикари, но дикари благородные, мыслящие, ответственные. Я понимаю, что такое представление идет из самой глубины ваших горячих сердец, от большой любви к нашему народу, но как человек мыслящий, как ученый я просто обязан открыть вам глаза на горькую правду: иллюзии вредны, от них нужно избавляться!

Вы видите наше население с трибуны, со сцены да из окна служебного автомобиля, когда оно улыбается и машет, я же с ним сталкиваюсь повседневно. И должен сказать, что если это дикари, то совершенно не благородные, а местами и просто скоты, лишенные мозгов и чувства ответственности.

Вот самый последний пример из моих личных наблюдений. Я ходил вчера в продовольственный магазин за предметами первой необходимости, а на выходе, пребывая в радостном настроении, с позвякивающей сумкой, увидел совершенно непотребную сцену. Несколько подростков с наглыми, довольными мордами стояли у двери, не соблюдая никакой социальной дистанции, общались между собой без масок да еще передавали друг другу открытую бутылку как бы не пива. Они ни во что не ставили ни свое здоровье, ни здоровье своих близких, ни здоровье окружающих вроде меня.

И ведь ничего не объяснишь таким, они понимают только силу. Дубинкой по хребтине, 15 суток обсерватора и штраф в 50 тысяч на каждого — это бы они поняли, это бы привело их в чувство. Поэтому необходима серьезная доработка правил существования населения в эпоху прогулок. Можно было бы привлечь к разработке Академию наук, но она и вообще неповоротлива, а сейчас и вовсе, похоже, впала в самоизоляцию и анабиоз. Поэтому как видный представитель научной общественности рискну высказать свое экспертное мнение.

Во-первых, следует подойди к вопросу о выпуске граждан на улицу еще более жестко. Не просто указать для каждого дома и корпуса дозволенные временные рамки, но и детализировать их примерно так: с 9:00 до 11:00 имеют право выходить жители первого подъезда с 1-го по 6-й этаж и т. д. Иначе, если будет хорошая погода, все «самоизолянты» могут прямо с утра ломануться на улицу, одновременно побежать в магазин за водкой, а потом веселые компании заполонят все парки. И всё — встречайте вторую волну! Во-вторых, необходимо серьезное усиление контроля за поведением граждан. Нужно ввести в Москву не только Росгвардию, но и армию, выпустить на улицы усиленные армейские патрули. Никто не должен уйти от ответственности, по-другому с нашим народом нельзя!

Впрочем, если отбросить серьезные материи в сторону, то у меня остается простая человеческая радость: наконец-то я могу выйти на улицу погулять, не получая специального разрешения, без особой цели. Могу протянуть свой затянутый маской нос к благоухающим цветам яблони или сирени. Не каждый день, конечно, но как же это здорово! Здравствуй, здравствуй, время прогулок!

Ваш Иван Экономов

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