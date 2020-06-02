В интересах «честных ученых» и против надменных неофитов

В редакцию ТрВ-Наука пришла реплика от академика-секретаря Отделения историко-филологических наук РАН Валерия Тишкова в ответ на статью А. Абалкиной, А. Заякина и А. Ростовцева «А WoS и ныне там, или Квартильный вопрос».

Авторы статьи Анна Абалкина, Андрей Заякин, Андрей Ростовцев в «Троицком варианте» [1], представляющие сетевое сообщество «Диссернет», выступили против принятого Президиумом РАН и Рабочей группой Минобрнауки России варианта методики подсчета публикационной результативности в области социальных и гуманитарных наук. По их мнению, проходимцам станет легче набрать публикационные баллы, в то время как качественные научные работы останутся недооцененными. На их взгляд, оценка эффективности научной работы с ее «плоской» шкалой баллов для журнальных статей сделана в интересах нечестных ученых. Последний вывод абсурден, ибо в нечестности и проходимстве обвиняются целые коллективы академических институтов, их ученые советы, а также три отделения общественных и гуманитарных наук, которые ясно выразили свое мнение и выработали в результате обсуждений вариант методики, отличный от той, которая первоначально была принята Рабочей группой Минобрнауки с участием экспертов Физического института РАН и разослана всем академическим институтам как задание на 2020 год.

А если по существу, то авторы этого материала неправы в двух фундаментальных аспектах.

Оценка состояния гуманитарных наук в России как отставших от мировой науки по причине большой доли обнаруженного среди обществоведов плагиата является заблуждающимся наветом. Российская археология, этнология, антиковедение, медиевистика, востоковедение, лингвистика, русская словесность, славяноведение во всем их многообразии отвечают самым высоким мировым стандартам и таковыми признаны в мире. Научная продукция российских гуманитариев печатается на русском языке, обращена прежде всего к российскому читателю и через этот язык осуществляет не только производство фундаментального знания, но и важнейшую миссию развития национального самосознания, сохранения русскоязычной науки и культуры для страны и для остального мира. Людям, которые этого не понимают в своей одержимости формулами-коэффициентами, объяснять это бесполезно. А пытаться подорвать принятый в результате обсуждений и общих решений общественно-гуманитарных отделений и Президиума РАН, а также поддержанный научным сообществом академических институтов вариант методики подсчета результатов публикационной активности для гуманитарных наук… вот эта попытка представляется надменной глупостью, унижающей уважаемый «Диссернет».

Что касается большей доли плагиата у представителей социальных наук (юристов, политологов, экономистов) и несколько меньше у гуманитариев (главным образом историков), чем у физиков или биологов, то это вопрос прежде всего к тем, кто покупает и защищает научные степени для продвижения по разным службам, но только не в самой науке и даже не в профессорско-преподавательской работе. Хотя здесь тоже нечестные недоучки есть, и это наша проблема и ответственность тех, кто этому содействует. Однако последнее обстоятельство не может быть основой для оценки уровня российской гуманитарной науки. Среди естественников тоже есть свои изобретатели вечного двигателя, энтузиасты гомеопатии, сочинители фантастических версий человеческого прошлого, ну и что?

Одержимая ориентация на публикации статей в иностранных журналах и на иностранных языках, даже в самых высокорейтинговых, исключение книжной продукции из подсчета не повысят, а понизят уровень научного гуманитарного знания в России тем, что сведут на нет подготовку научных трудов в форме монографий, коллективных, энциклопедических, словарных, архивно-документальных публикаций. Именно эти формы научного труда являются основными в мире гуманитарного знания. Во всех университетах мира студентов учат по монографиям, а профессоров берут на работу по качеству и числу написанных книг.

Предложенная министерством для гуманитариев изначальная методика в принципе лишало российских ученых публикационных возможностей и могло вызвать умирание научного творчества. Ибо даже для 5 тыс. профессиональных исследователей, работающих в 18 НИИ Отделения историко-филологических наук (а всего в России не менее 10 тыс. научных работников гуманитарного профиля без учета представителей социальных наук — психологов, экономистов, юристов и т. п.), гуманитарных журналов в высокобалльных квартилях сущий мизер, а на русском языке таких журналов по всем гуманитарным дисциплинам меньше десятка. Причем эти журналы (например, у историков это «Вопросы истории» и Ab Imperio) чаще всего ничем особенно не отличаются от ведущих отечественных журналов, которые по разным причинам не числятся в зарубежных базах данных.

Предложившие «кривую» методику подсчета кабинетные лихачи (без участия самих ученых-гуманитариев) не имеют представления, где в России, кто и чем занимается в области гуманитарных наук. Чего там покупает Казанский федеральный университет (кстати, не по гуманитарным наукам!) — это вопрос совсем другого порядка и этим аргументом не следует пугать народ гуманитариями, которые ринутся публиковаться с помощью Гугл-переводчика (этим грешат скорее естественники) в разных дальних и полудиких странах. Это сущая выдумка, унижающая наше достоинство. На эту выдумку авторы затратили много усилий, составляя опять же бездумные таблицы и графики, за которыми ничего не стоит, кроме эксклюзивной претензии судить, что есть наука и как ее считать.

В конце концов, Академия наук и институты РАН гуманитарного профиля лучше знают, что должно быть в основе их творчества и как его обнародовать к пользе для науки, для страны и для мира. Если по итогам 2020 года нужны будут коррективы нашего варианта методики, они будут сделаны, но без участия надменных неофитов.

Валерий Тишков, академик-секретарь

Отделения историко-филологических наук РАН

1. А WoS и ныне там, или Квартильный вопрос // ТрВ-Наука № 305 от 19.05.2020.

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