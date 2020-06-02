Неиссякаемый интерес к пчелам

Несомненно, пчелы наряду с лабораторными мышами, мушками-дрозофилами и нематодами Caenorhabditis elegans — наиболее тщательно изученные животные на сегодняшний день, о которых написано немыслимое количество научных статей и популярных книг, снято множество документальных фильмов. Однако все эти труды и киноленты посвящены медоносным пчелам, единственному виду насекомых, тогда как их ближние и дальние родственницы остаются далеко за рамками пристального внимания широкой общественности. Книга Тора Хэнсона «Жужжащие. Естественная история пчел»1 уникальна тем, что не делает очередной попытки поразить читателя неординарными способностями медоносных пчел, а знакомит с их не менее интересными перепончатокрылыми сородичами, аспектами их эволюции, экологии и поведения. Сам автор отмечает: одна из главных задач его книги — дать представление о том многообразии форм, частью которого является всем известная Apis mellifera. Примечательно и то, что выход в свет этого научно-популярного труда на русском языке — важное событие для России, уже 25 лет не видевшей подобных изданий в сфере апидологии.

Яркая особенность книги, бесспорно, заключается в том, что темы раскрываются в ней через призму собственного опыта автора. За плечами Тора Хэнсона, научного журналиста и специалиста в области природоохранной биологии, экспедиционные исследования в Центральной Америке, Танзании, на юге США и других точках земного шара. Читатель словно сам погружается в дискуссии с видными учеными, отправляется с автором в экскурсии по калифорнийским миндальным садам и плантациям финиковых пальм, принимает участие в «пчелином курсе» на юге Аризоны. Те переживания, энтузиазм и неиссякаемый интерес, что присущи натуралисту Тору Хэнсону, то и дело побуждают вооружиться сачком и отправиться в сад или ближайший пригород — самому взглянуть на жужжащих крох.

Отдельная глава в книге посвящена вероятной взаимосвязи между пчелами и ранними этапами эволюции человека как биологического вида, что поначалу может показаться весьма нетривиальной гипотезой. Однако Тор Хэнсон последовательно подводит нас к этой идее, приводя мнения специалистов в области антропологии питания, знакомя с образом жизни современных охотников и собирателей из танзанийского племени хадза. А решающее участие в этой истории небольшой африканской птички делает сюжет по-настоящему детективным.

«Естественная история пчел» также радует глаз иллюстрациями, будь то фото ландшафтов, насекомых в их естественной среде или изображения, полученные с помощью электронного микроскопа. Если автор восхищается переливами брюшка впервые пойманной солончаковой пчелы, то мы обязательно увидим ее во всей красе; если рассказывает про обустройство гнезда у пчел-каменщиц, то ниже непременно приведена наглядная схема. Остается лишь удивляться детской пытливости ума автора, пронесенной через годы и находящей теперь продолжение в его сыне, одном из героев повествования, которому и посвящена книга.

Благодаря гармоничному синтезу научного подхода и художественной подачи книга читается на одном дыхании, захватывает и заставляет сопереживать этим необычным шестиногим. На ее страницах читатель в первом приближении познакомится с механизмами появления социальности среди насекомых и еще раз убедится в недооцененной роли пчел в нашей повседневной жизни. Эта книга удивительным образом способна увлечь как профессионального биолога, так и просто любознательного человека, в помощь которому в конце приведен подробный терминологический словарь.

Готовьтесь открыть глаза на огромный мир этих маленьких созданий и почувствовать ответственность за их нелегкую судьбу в сегодняшнем мире.

Илья Махов, аспирант кафедры энтомологии

Санкт-Петербургского государственного университета,

научный гид Russian Travel Geek

1 См. также критический разбор этой книги Никитой Вихревым.

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