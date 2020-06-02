Комментарий к «дискуссии про методы оценки»

В ТрВ-Наука № 305 от 19.05.2020 опубликовано несколько материалов на одну тему (основной — А. Абалкиной, А. Заякина и А. Ростовцева — и два отклика на него — А. Иванчика и О. Богомоловой [1]). Как сообщается в «подводках» к ним, имеет место дискуссия на тему методов оценки продуктивности научных организаций. Суть дискуссии такова: авторы основной статьи показывают, что принятая после «жарких дискуссий» новая министерская система провоцирует использование фальшивок под видом научных статей, в то время как их оппоненты утверждают, что эта система всё же лучше исходной, обнародованной в январе 2020 года (то был последний всхлип министерства под управлением М. Котюкова).

Мне кажется, тут нет предмета для дискуссии — правы и те, и другие. Однако всё это обсуждение идет в рамках выбора между плохим и очень плохим — и потому неудовлетворительно. Стоит задуматься о том, как привести состояние дел к приемлемому. Ответ, на мой взгляд, довольно прост: нужно создать открытый сетевой ресурс, содержащий список фальшивых квазинаучных журналов, рекламирующих свои услуги по созданию «научных публикаций под ключ». После чего выпустить приказ министерства, согласно коему статьи, предъявленные энтузиастами подтасовок и опубликованные в журналах из этого списка, не будут учитываться в «общем зачете» учреждения (даже если будут по недоразумению проиндексированы WoS или Scopus). А через год можно еще усилить эти меры, объявив наличие публикаций в таких журналах приводящим к отрицательным баллам в «общем зачете».

Сделать такой ресурс, безусловно, под силу специалистам «Диссернета». Достаточно уже того, что эти «журналы» сами о себе сообщают в бесконечных рекламных рассылках.

Только не надо создавать очередную министерскую комиссию (с параллельной комиссией Президиума РАН) и проводить очередной многомиллионный конкурс — вот «этого всего» точно не надо, хватит уже. Нужно всего лишь публичное заявление В. Фалькова о том, что Министерство науки и высшего образование будет использовать такой пополняемый «список паразитов», если его кто-то создаст. Поддержание списка в актуальном состоянии потребует некоторых регулярных расходов, но небольших, и министерство, безусловно, найдет способ их обеспечить при желании.

Михаил Фейгельман

1. А WoS и ныне там, или Квартильный вопрос; «Лекарство не должно быть хуже болезни»; «Наукометрия — лишь инструмент, а не универсальный критерий».



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