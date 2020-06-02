Еще китайский поворот

Двадцать лет назад Китай показал пример борьбы за место под солнцем в мировой науке. Правительство ввело небывалые по тем временам финансовые стимулы для ученых и профессуры — по 400, 600 евро в эквиваленте за статью в высокоцитируемом журнале. Международные/западные журналы захлестнула волна довольно убогих статей. В скором времени редакции адаптировались к новой ситуации, но количество публикуемых статей из Китая всё же стало расти, и ныне Китай производит статей больше всех. Вскоре проснулись Индия, Пакистан, наследники СССР. Стимулирование публикаций деньгами подстегнуло самые гнусные старые практики и породило «новации» вроде продажи соавторства. Развитие журналов открытого доступа (платит автор) поддало жару.

В феврале 2020 года Китай придумал нечто новое. Тао Тао в Scholarlykitchen рассказала об инициативе, способной изменить мир публикаций опять. Инициатива исходит из неудовлетворенности правительства текущей ролью оценок публикаций по цитируемости в оценке университетов. Ныне и заявки на финансирование, и отчеты по грантам обосновываются числом статей — числом статей, опубликованных в журналах, входящих в Science Citation Index (SCI) и имеющих высокий импакт-фактор (Journal Impact Factor, JIF). Новая политика ограничит применение этого подхода фундаментальными науками и исследованиями технологий, а прикладные исследования так оцениваться не будут.

В оценке фундаментальных исследований будут ориентироваться на «репрезентативные труды», т. е. на небольшое число самых важных статей института или исследователя. Более трети этих работ должно быть опубликовано в отечественных журналах. Количество статей не имеет значения, равно как и импакт-фактор журналов. Однако от ученых ожидается, что они будут публиковаться:

в отечественных журналах, входящих в ассоциацию STM и имеющим международный авторитет;

в лучших международных журналах;

в трудах лучших отечественных и международных конференций.

Списки таких журналов и конференций должны составить научные комитеты организаций, впрочем, прототип списка уже составлен в плане действий для развития отечественных журналов. На число представляемых для оценки «репрезентативных трудов» накладываются ограничения: исследователь — не более пяти, группы — до 10, большие лаборатории — до 20, институты — до 40 статей.

План действий для развития отечественных журналов предусматривает создание индекса цитирования для Китая, но с международным авторитетом, чтобы поощрить публикации в качественных отечественных STM журналах. Журналы предполагается контролировать и из перечня достойных выбрасывать за нарушения.

Расходы на опубликование «репрезентативных трудов», и только их, предполагается погашать (в пределах 2850 долл. США), но только после оценки труда ученым комитетом организации, где работает ведущий автор. Если статья опубликована в журнале, который получил предупреждение по качеству или исключен из перечня, то в наказание финансирование публикаций может быть отозвано. Институтам строго запрещается стимулировать сотрудников к опубликованию большего количества статей или в высокоцитируемых журналах.

Видимо, в ближайшее время количество статей, поступающих в международные журналы из Китая, упадет; может быть, увеличится качество. Это снижение поступления статей затронет прежде всего слабые журналы. Треть сильных статей пойдут в отечественные журналы, но их только 280 в списке журнального плана. Половина из них — на мандаринском. Большинство англоязычных — совместные проекты с зарубежными издательствами. Ограниченные размеры финансирования и отсутствие привязки к JIF, возможно, приведет к перенацеливанию на узкоспециальные журналы. Ввиду огромного количества китайских статей эти и другие процессы заметно повлияют на журнальное дело во всем мире.

Василий Власов

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